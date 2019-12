Nahverkehr So will Brandenburg Pendler aus Berlin zum Umzug bewegen

Mit 3000 kleinen roten Säckchen, in denen Brandenburger Produkte wie Äpfel aus Werder und Schokolade aus Luckau steckten, hat Staatssekretär Benjamin Grimm am Dienstagmorgen für einen Umzug in das Umland geworben. Am Berliner Hauptbahnhof verteilte er die Beutel vor allem an Pendler, die nach Königs Wusterhausen, Nauen oder Golm unterwegs waren. „Brandenburg hat viel zu bieten. warum also nicht gleich dort hinziehen, statt täglich zu pendeln“, erklärte der für das Landesmarketing zuständige Staatssekretär die Aktion.

Berliner pendeln zu großen Industriestandorten

Etwa 300.000 Menschen pendeln täglich zwischen Berlin und Brandenburg, davon etwa ein Viertel von Berlin nach Brandenburg und drei Viertel in die andere Richtung. „Die Berliner kommen überall dorthin, wo große Verwaltungsstandorte oder Industriegebiete sind“, sagte Thomas Braune, Leiter des Landesmarketings in der Potsdamer Senatskanzlei. Dazu gehörten zum Beispiel Städte wie Ludwigsfelde, Teltow und Eberswalde. Diese Pendler sollten mit der Aktion erreicht werden. „Wir wollen aber auch Werbung für Brandenburg machen“, sagt Braune.

Studenten unterwegs nach Potsdam

Zwischen Berlin und Potsdam sind aber auch viele Studenten unterwegs. Dorottya Czaran studiert Psychologie an der Universität Potsdam und pendelt dreimal in der Woche zwischen Berlin und Golm. Sie könne sich nicht vorstellen, ins Umland zu ziehen, sagt die junge Frau. „Ich mag die Großstadt und ich finde Berlin toll“, sagt die Studentin. Anders Maya Landherr, die auch zur Universität unterwegs ist. „Ich hätte nichts dagegen, nach Potsdam zu ziehen“, sagt die angehende Grundschullehrerin. Aber in Potsdam seien die Wohnungen auch zu teuer.

Werbung für das Land Brandenburg

Der Staatssekretär kam auch mit den Pendlern ins Gespräch. „Wir wollen heute zeigen, wie vielfältig und lebenswert unser Bundesland ist und den Menschen mit den kleinen Geschenken eine Freude machen“, sagte Benjamin Grimm. Aber vor allen sollten die Menschen über einen Umzug nachdenken. „Denn warum viel Zeit in Zügen verbringen, wenn man da, wo man arbeitet, auch gut leben kann?“