"Ende Gelände" in Jänschwalde: Aktivisten dringen in Tagebau ein und greifen Polizisten an

Ein Bild, das von der Gruppe "Ende Gelände" bereitgestellt wurde, zeigt Aktivisten am Sonnabendvormittag am Tagebau in Jänschwalde.

Die Gruppierung „Ende Gelände“ will Sonnabend den Tagebau Jänschwalde lahmlegen. Schon am Vormittag kam es zu ersten Konfrontationen.

Klimaprotest Aktivisten dringen in Tagebau ein und greifen Polizisten an

Cottbus. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hat am Sonnabendvormittag ihren Protest gegen den Braunkohle-Tagebau in der Lausitz gestartet. Von Freitag bis Sonntag sind in der Lausitz nach Polizeiangaben mehr als 20 Versammlungen angemeldet - etwa je zu Hälfte von Kohlegegnern und Befürwortern.

Die Polizei bereitet sich auf mehrere Tausend Teilnehmer vor. Für Sonnabend hat „Ende Gelände“ angekündigt, den Tagebau Jänschwalde mit Blockaden lahmlegen zu wollen. Zu ersten Aktionen kam es bereits am Morgen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte zuvor beide Seiten zu Besonnenheit und Gewaltfreiheit aufgefordert. Wer über die Stränge schlage, Betriebsteile besetze oder Gewalt ausübe, müsse mit Konsequenzen rechnen, betonte Woidke.

Brandenburg, Jänschwalde: Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen am frühen Morgen vor dem Braunkohlekraftwerk Jänschwalde der Lausitzer Energie Bergbau AG (LEAG).

Foto: dpa

„Ende Gelände“: Aktivisten dringen in Tagebau ein und greifen Polizisten an

Zu einer ersten Konfrontation kam es bereits am Sonnabendmorgen. Wie die Brandenburger Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, seien gegen 8 Uhr Aktivisten in den Tagebau in Jänschwalde eingedrungen. Die Polizei versuchte, die Protestierer wieder hinauszubringen. Dabei kam es zu Rangeleien. Die Polizei schrieb: "Die Gruppe war gewaltbereit & hat die Kollegen angegriffen, wobei 3 Polizisten verletzt wurden. Wir haben Reizgas & Schlagstock eingesetzt."

Gegen 8 Uhr sind Aktivisten in den #Tagebau in #Jänschwalde (SPN) eingedrungen. Sie wurden durch Polizeibeamte aufgehalten. Die Gruppe war gewaltbereit & hat die Kollegen angegriffen, wobei 3 Polizisten verletzt wurden. Wir haben #RSG & Schlagstock eingesetzt. #Lausitz — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) November 30, 2019

Auf Fotos der Gruppierung "Ende Gelände", ebenfalls bei Twitter veröffentlicht, war zu sehen, wie rot gekleidete Aktivisten sich bei Sonnenaufgang vor dem Tagebau postieren. Dazu schrieben sie: "500 Aktivist*innen vom roten Finger sind im Tagebau Jänschwalde ++ Weil die Politik versagt, setzen wir den Kohleausstieg als Sofortmaßnahme heute selbst um."

++ 500 Aktivist*innen vom roten Finger sind im Tagebau Jänschwalde ++



Weil die Politik versagt, setzen wir den Kohleausstieg als Sofortmaßnahme heute selbst um. #EndeGelaende #AlleGegenKohle pic.twitter.com/v7JJ5HEvau — Ende Gelände (@Ende__Gelaende) November 30, 2019

Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) teilte am Sonnabendvormittag mit, dass alle Blöcke im Kraftwerk Jänschwalde heruntergefahren worden seien, um einem Versorgungsengpass vorzubeugen. "Ziel ist es, über einen möglichst langen Zeitraum die Wärmeversorgung nach Cottbus & Peitz aufrecht zu erhalten, da Cottbus von hier mit Wärme versorgt wird", so die Leag weiter.

Um einen Versorgungsengpass im Kraftwerk Jänschwalde vorzubeugen, fahren jetzt alle Blöcke auf das Minimum herunter. Ziel ist es, über einen möglichst langen Zeitraum die Wärmeversorgung nach Cottbus&Peitz aufrecht zu erhalten, da @Stadt_Cottbus von hier mit Wärme versorgt wird. — LEAG.de (@LEAG_de) November 30, 2019

Etwa 200 Aktivisten blockierten am Vormittag die Gleise auf der Kohlebahn südlich von Teichland, über die das Kraftwerk in Jänschwalde mit Nachschub versorgt wird.

Aktivisten blockieren Gleise der Kohlebahn bei Teichland.

Foto: Martin Nejezchleba

Auch in das Tagebaugelände in Welzow-Süd sind am Vormittag etwa 500 Personen eingedrungen, wie die Brandenburger Polizei mitteilte. "Auch am Kraftwerk in Jänschwalde sind wir mit massiven Kräften, darunter auch mit Diensthunden, vor Ort. Wir werden das Betreten des Kraftwerkes konsequent verhindern", so die Polizei weiter.

Auch am Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig drückten die Protestierer einen Zaun nieder und rannten in das Gelände. Im Leipziger Revier hatten sich nach Angaben des Bündnisses „Ende Gelände“ 600 bis 800 Menschen versammelt.

Die Polizei hatte die Demonstranten im Vorfeld davor gewarnt, die Tagebaugebiete zu betreten. Es könne lebensgefährlich und auch strafbar sein, dieses Gelände zu betreten, hieß es.

„Ende Gelände“: Polizisten-Foto und Hooligan-Pläne heizen Stimmung an

Am Freitag hatte „Ende Gelände“ erfolglos versucht, juristisch gegen Auflagen vorzugehen. Proteste müssten am Ort der Klimazerstörung stattfinden dürfen, teilte das Bündnis in Berlin mit. Die Behörden in Bautzen, Leipzig und Görlitz hatten am Donnerstag Allgemeinverfügungen erlassen, in denen auch Verbotszonen für Versammlungen genannt sind. „Somit sind an diesem Sonnabend jegliche Versammlungen im Umfeld der Braunkohlekraftwerke und sonstiger Braunkohleanlagen untersagt“, kritisierten die Aktivisten. Das Verwaltungsgericht Dresden teilte jedoch am Freitagabend mit, die Verlegung sei nicht zu beanstanden (Az.: 6 L 699/19).

Angeheizt wurde die Stimmung auch durch Ankündigungen aus der Hooliganszene und von rechten Gruppierungen, gegen „Ende Gelände“ vorgehen zu wollen. Zudem tauchte ein umstrittenes Foto von neun Polizisten in Dienstuniform vor einer mit dem Spruch „Stoppt Ende Gelände“ bemalten Wand in Cottbus auf. Die Wand gilt als Fläche für rechte Parolen. So war dort in ähnlichem Stil vor einem Jahr die Aufschrift „Cottbus bleibt Deutsch“ zu lesen.

Die fotografierten Beamten wurden vom Einsatz ausgeschlossen. Eine interne Revision müsse herausfinden, aus welcher Motivation heraus die neun Einsatzkräfte sich so haben ablichten lassen und auf welchem Weg das Foto ins Internet gekommen sei, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst am Freitag. Die Polizisten gehören zu einer Gruppe der Bereitschaftspolizei Cottbus.

Die Polizei gehe mit der grundgesetzlichen Verpflichtung in das Protestwochenende, jegliche Versammlung neutral zu schützen. „Es kann nicht sein, dass dagegen verstoßen wird“, sagte Herbst. Nach Polizeiangaben sind sechs Tatverdächtige gestellt worden, die im Verdacht stehen, den Spruch auf die Wand gesprüht zu haben. Einer von ihnen sei der Polizei wegen rechtsmotivierter Straftaten bekannt.

Lesen SIe auch: 2019 wohl zweitheißestes Jahr – so wird 2020

Tagebaue in der Lausitz: Leag fördert jedes Jahr rund 60 Millionen Tonnen Braunkohle

Zum Lausitzer Revier gehören vier Tagebaue: Jänschwalde und Welzow-Süd in Brandenburg sowie Nochten und Reichwalde in Sachsen. Tagebaubetreiber ist das Energieunternehmen Leag. Die Tagebaue der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) fördern jedes Jahr rund 60 Millionen Tonnen Braunkohle. Das ist gut ein Drittel der Gesamtfördermenge in Deutschland.

Im Juni dieses Jahres hatten sich mehrere Tausend Menschen an Protesten für mehr Klimaschutz im rheinischen Braunkohlerevier beteiligt. Nach Angaben der Initiative „Ende Gelände“ waren an den drei Tagen rund 6000 Menschen an Blockaden des Tagebaus Garzweiler und von Bahnlinien zu zwei Braunkohlekraftwerken beteiligt.

Klimaschützer stürmen Tagebau Klimaschützer stürmen Tagebau