Aufgeheizte Stimmung vor Protesten in Lausitz

Cottbus. Am Wochenende soll sich der Klimaprotest aus Berlin und anderen deutschen Städten in die Lausitz verlagern. Auch die Aktivisten von „Fridays for Future“, die am Freitag nicht nur in Berlin, sondern auch in 20 brandenburgischen Städten für eine entschlossenere Klimapolitik demonstrierten, wollen sich den Protesten des Aktionsbündnisses „Ende Gelände“ anschließen.

Von Freitag bis Sonntag sind in der Lausitz nach Polizeiangaben mehr als 20 Versammlungen angemeldet etwa je zu Hälfte von Kohlegegnern und Befürwortern. Die Polizei bereitet sich auf mehrere Tausend Teilnehmer vor. Für Sonnabend hat „Ende Gelände“ angekündigt, den Tagebau Jänschwalde mit Blockaden lahmlegen zu wollen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte zuvor beide Seiten zu Besonnenheit und Gewaltfreiheit aufgefordert. Wer über die Stränge schlage, Betriebsteile besetze oder Gewalt ausübe, müsse mit Konsequenzen rechnen, betonte Woidke.

Am Freitag kündigte „Ende Gelände“ an, juristisch gegen Auflagen vorzugehen. Proteste müssten am Ort der Klimazerstörung stattfinden dürfen, teilte das Bündnis in Berlin mit. Die Behörden in Bautzen, Leipzig und Görlitz hatten am Donnerstag Allgemeinverfügungen erlassen, in denen auch Verbotszonen für Versammlungen genannt sind. „Somit sind an diesem Sonnabend jegliche Versammlungen im Umfeld der Braunkohlekraftwerke und sonstiger Braunkohleanlagen untersagt“, kritisierten die Aktivisten.

Angeheizt wurde die Stimmung auch durch Ankündigungen aus der Hooliganszene und von rechten Gruppierungen, gegen „Ende Gelände“ vorgehen zu wollen. Zudem tauchte ein umstrittenes Foto von neun Polizisten in Dienstuniform vor einer mit dem Spruch „Stoppt Ende Gelände“ bemalten Wand in Cottbus auf. Die Wand gilt als Fläche für rechte Parolen. So war dort in ähnlichem Stil vor einem Jahr die Aufschrift „Cottbus bleibt Deutsch“ zu lesen. Die fotografierten Beamten wurden vom Einsatz ausgeschlossen. Eine interne Revision müsse herausfinden, aus welcher Motivation heraus die neun Einsatzkräfte sich so haben ablichten lassen und auf welchem Weg das Foto ins Internet gekommen sei, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst am Freitag. Die Polizisten gehören zu einer Gruppe der Bereitschaftspolizei Cottbus.

Die Polizei gehe mit der grundgesetzlichen Verpflichtung in das Protestwochenende, jegliche Versammlung neutral zu schützen. „Es kann nicht sein, dass dagegen verstoßen wird“, sagte Herbst. Nach Polizeiangaben sind sechs Tatverdächtige gestellt worden, die im Verdacht stehen, den Spruch auf die Wand gesprüht zu haben. Einer von ihnen sei der Polizei wegen rechtsmotivierter Straftaten bekannt.