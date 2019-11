Kenia in Brandenburg - Grüne stimmen für Koalitionsvertrag

Potsdam. Der Weg für eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen in Brandenburg ist frei. Die Grünen sprachen sich in einer Urabstimmung mit deutlicher Mehrheit für den Koalitionsvertrag aus, wie die Partei am Montag mitteilte. Zuvor hatten bereits Sozial- und Christdemokraten für ein solches Kenia-Bündnis votiert. Bei der Befragung der Grünen machten 58,91 Prozent der 1942 Mitglieder mit, davon stimmten 1007 mit Ja, 74 mit Nein. Es gab 28 Enthaltungen und 35 ungültige Stimmen. Das entspricht einer Zustimmung von 90,8 Prozent. Ein Parteitag der Grünen hatte vor rund einer Woche als eine Art Stimmungstest mit 81,4 Prozent dafür votiert.

Damit steht nun auch das Personal der rot-schwarz-grünen Regierung, die ein rot-rotes Bündnis nach zehn Jahren ablöst. Die Grünen stimmten nicht nur über den Koalitionsvertrag ab, sondern auch über den Personalvorschlag der Landesspitze: Ursula Nonnemacher wird Gesundheits- und Sozialministerin, Axel Vogel Landwirtschafts- und Umweltminister. Sie erhielten bei der Urabstimmung 92,43 Prozent Zustimmung. Die Grünen stellen damit zwei der zehn Minister, die CDU drei, die SPD steuert mit fünf die meisten Minister bei, dazu kommt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Die beiden größeren Koalitionspartner hatten bereits Ja zu dem politischen Bündnis unter Führung der SPD gesagt: Bei der SPD stimmte ein Sonderparteitag am Freitag mit mehr als 99 Prozent für den Koalitionsvertrag. „Ich bin meinen Verhandlungspartnern Grüne und CDU dankbar, dass wir das hinbekommen haben. Der Vertrag ist in die Zukunft gerichtet“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er stellte die SPD-Minister in der neuen Koalitionsregierung vor. „Hier ist ein Team, dass so jung und weiblich ist, wie noch nie in der Brandenburger SPD“, sagte er.

Partner wollen mehr Polizisten und Richter einstellen

Bei der CDU gab ein Landesparteitag am Sonnabend mit rund 97 Prozent grünes Licht dafür. Brandenburgs kommissarischer CDU-Landeschef Michael Stübgen rief die Partei nach internem Streit zum Zusammenhalt auf. „Keine Tweets, keine öffentlichen Erklärungen, keine offenen Briefe – miteinander reden, zu versuchen, zu einer gemeinsamen Position zu kommen, das wünsche ich mir“, sagte der scheidende Parlamentarische Agrarstaatssekretär. Er wurde auf dem Parteitag zum neuen CDU-Landesvorsitzenden gewählt.

Die frühere Landeschefin Saskia Ludwig warnte davor, dass die CDU in der Koalition unter die Räder kommt: „Wir müssen diese Chance nutzen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Risiko enorm groß ist, dass die CDU Brandenburg den gleichen Weg gehen könnte wie die SPD in Thüringen oder Sachsen, nämlich den Weg zur Einstelligkeit.“ Sie warf Stübgen vor, er habe nicht gesagt, wie er die Partei erfolgreich aufstellen wolle. Die Brandenburger CDU hatte bei der Landtagswahl am 1. September mit 15,6 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Brandenburg eingefahren. Der damalige Landeschef Ingo Senftleben war nach einem internen Machtkampf in der Landtagsfraktion zurückgetreten. Stübgen dankte ihm. Nicht Senftleben allein sei verantwortlich für das Wahlergebnis, sagte er.

Die drei Parteien wollen den Koalitionsvertrag an diesem Dienstag besiegeln. Am Mittwoch stehen die Wiederwahl von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag und die Vereidigung der Minister an.

Die Koalition will mehr Polizisten, Richter und Staatsanwälte einstellen, Betreuung und Beitragsfreiheit in Kitas ausbauen und den Klimaschutz fördern. In der Lausitz soll es keine neuen Braunkohletagebaue geben. Geplant ist ein „Zukunftsfonds“ von einer Milliarde Euro für die nächsten zehn Jahre. Alle Krankenhausstandorte sollen erhalten bleiben, das Land fördert dies jährlich mit 110 Millionen Euro. In den ländlichen Regionen ist in Kliniken neben der stationären auch eine ambulante Versorgung geplant. Mit 30 Millionen Euro jährlich will die Koalition die Ausbildung von Pflegefachkräften und Pflegestützpunkten auf dem Land fördern.

Bis 2025 soll eine flächendeckende Glasfaser-Infrastruktur entstehen – mit Vorrang für regional bedeutsame Gewerbestandorte. Ziel: weder „weiße Flecken“ ohne schnelles Internet noch „graue Flecken“ ohne Glasfaseranschluss. Die Koalition will außerdem den Schienenverkehr ausbauen, das heißt: mehr Züge und dichtere Taktung. An allen Bahnhöfen in Brandenburg soll werktags mindestens ein Stundentakt im Regionalverkehr eingerichtet werden. Langfristig sollen S-Bahnen im Zehn-Minuten-Takt verkehren. In den Straßenbau will die neue Landesregierung 100 Millionen Euro und in Radwege 20 Millionen Euro jährlich investieren. Der Anteil des Autoverkehrs soll bis 2030 von derzeit 60 auf 40 Prozent sinken.