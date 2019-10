Traktoren-Sternfahrt in Berlin - Das sind die Routen

Mehr als 1000 Landwirte wollen am Dienstag in Berlin gegen die Agrarpolitik des Bundes demonstrieren.

Landwirte demonstrieren am Dienstag in Berlin gegen die Agrarpolitik des Bundes. Die Polizei rechnet mit Behinderungen.

Berlin. Wegen einer Sternfahrt von rund 1000 Brandenburger Landwirten rechnet die Polizei am Dienstag in Berlin mit Verkehrsbehinderungen. Ziel der rollenden Demonstration mit etwa 200 Traktoren ist der Große Stern in Tiergarten. Dort werden die Landwirte gegen 9.30 Uhr erwartet.

Laut Polizei bewegen sich die Teilnehmer zwischen 9 und 14 Uhr über vier Routen an ihr Ziel und auch wieder zurück. Vor allem der Bereich rund um den Großen Stern sollte weiträumig umfahren werden, sagte ein Sprecher am Montag.

Traktoren-Sternfahrt nach Berlin - Das sind die Routen:

Route 1

Prenzlau – B198 – Angermünde – Abzweig Rosinthal – L200 – Eberswalde – L200 – Bernau – B2 – Berlin.

In Berlin dann: Dorfstr. – B2 Malchower Chaussee – B 2 Berliner Allee – Ostseestr. – Wisbyer Str. – Bornholmer Str. – Osloer Str. – Seestr. – Beusselstr. – Turmstr. – Gotzkowskystr. – Levetzowstr. – Altonaer Str. - Großer Stern

Route 2

Seelow – B1 – Müncheberg – Rüdersdorf – Berlin

In Berlin: Alt- Mahlsdorf – Alt Kaulsdorf – Alt Biesdorf – Alt-Friedrichsfelde – Frankfurter Allee – Frankfurter Tor – Karl- Marx- Allee – Otto Braun- Str. – Mollstr. – Torstr. – Hannoversche Str. – Hessische Str. – Invaliedenstr. – Alt Moabit – Stromstr. – Lessingstr. – Altonaer Str. – Großer Stern

Route 3

Lauchhammer – B169 – Elsterwerda – B101 – Bad Liebenwerda – Herzberg – Jüterbog – B115 – Baruth/Mark – B96 – Zossen – Berlin

In Berlin: Kirchhainer Damm – Lichtenrader Damm – Mariendorfer Damm – Tempelhofer Damm – Platz der Luftbrücke – Mehringdamm – Wilhelmstr. – Hallesches Ufer – Potsdamer Brücke – Reichspietschufer – Von- der- Heydt-Straße – Klingelhöferstr. – Hofjägerallee – Großer Stern

Route 4

Bückwitz – B5 – Friesack – Nauen – Berlin

In Berlin: Hamburger Chaussee – Heerstr. – Theodor- Heuss- Platz – Kaiserdamm – Bismarckstr. – Ernst- Reuter- Platz – Str. d. 17. Juni - Großer Stern

Route 5

Wittstock/Dosse – L14 – Kyritz – B5 – Bückwitz – Weiter wie Route 4

Weitere Protestfahrten soll es in Bonn, Würzburg, München, Bayreuth, Stuttgart, Freiburg, Magdeburg und Hannover geben.

Foto: Berliner Morgenpost Infografik

>>> Grafik vergrößern <<<

Proteste in mehreren deutschen Städten

In Brandenburg sichert die Polizei die Sternfahrt nach eigenen Angaben mit mehr als 600 Beamten ab. Hinter der Aktion, die landesweit um fünf Uhr beginnt, steht der bundesweit agierende Zusammenschluss „Land schafft Verbindung. Wir rufen zu Tisch“. Nach Angaben der Initiative soll es deutschlandweit weitere Protestfahrten geben, neben Berlin in Bonn, Würzburg, München, Bayreuth, Stuttgart, Freiburg, Magdeburg und Hannover.

Stein des Anstoßes für den bäuerlichen Zorn ist das Agrarpaket der Bundesregierung, das im September vorgestellt wurde. Die Maßnahmen gefährdeten bäuerliche Familienbetriebe, so die Initiative. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und ihre Kollegin, Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), hingegen wollen mit dem Paket vor allem mehr Umweltschutz in der deutschen Landwirtschaft verankern. Auch die schärferen Regeln der sogenannten Düngeverordnung, mit der der Nitrat-Wert in belasteten Gebieten gesenkt werden soll, schaden mehr als sie helfen, kritisierte der Zusammenschluss.

Landwirte kritisieren „Stimmungsmache“

Die Landwirte wollen sich mit der Aktion am Dienstag zudem dagegen wehren, weiter Buhmann der Politik und vieler Verbände zu sein. „Die permanente negative Stimmungsmache, das Bauernbashing, führt zu Ärger und Frustration im Berufsstand. Diskriminierung, Benachteiligung und Mobbing von Angehörigen gehören zur Tagesordnung. Das gefährdet die Zukunft der Betriebe und des ländlichen Raums“, hieß es in einer Stellungnahme.

Die 23 Jahre alte Brandenburger Landwirtin Johanna Mandelkow, eine der Mit-Organisatorinnen der Sternfahrt, sagte, sie sei bei der Arbeit auf dem Feld bereits bedroht worden. „Der Respekt vor der Arbeit der vielen Landwirte ist verloren gegangen“, erklärte sie. Themen wie Klima-, Umwelt- und Tierschutz würden die Debatte um die zukünftige Ausrichtung der deutschen Landwirtschaft überlagern, beklagte Mandelkow, die bei Prenzlau in der Uckermark einen Hof bewirtschaftet.

Verband: Landwirte wissen, dass sie sich verändern müssen

Verbunden mit der Sternfahrt sei vor allem die Hoffnung, dass wieder mehr mit den Bauern statt über sie geredet werde, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbands Brandenburg, Wolfgang Scherfke, am Montag. Mit Blick auf den Umwelt- und Klimaschutz würden viele Landwirte bereits das unternehmen, was sie derzeit zu leisten im Stande seien, sagte er. Man müsse aufpassen, die Branche nicht zu überlasten. „Die Bauern haben den Ruf aus ihrem Umfeld verstanden und wissen, dass sie sich verändern müssen“, betonte Scherfke.

In einem Brief an die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hatte Landwirtschaftsministerin Klöckner am Montag das Spannungsfeld umrissen, in dem sich viele Bauern derzeit befinden: Bürger erwarteten, dass Landwirte die Umwelt schützten, weniger Pflanzenschutzmittel einsetzten und Tiere anders halten. „Hingegen geben die deutschen Verbraucher für ihre Lebensmittel rekordverdächtig wenig aus“, schrieb sie. Dennoch müssten wissenschaftliche Erkenntnisse wie der Klimawandel ernst genommen werden.

Berlins Verbraucherschutzsenator: Bauern müssen Beitrag leisten

Berlins Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne), der auch für die Landwirtschaftspolitik der rot-rot-grünen Koalition zuständig ist, teilte am Montag auf Morgenpost-Anfrage mit: „Der Agrarsektor muss, wie auch der Energie- und Verkehrssektor, seinen Teil dazu beitragen, dass der Klimawandel gestoppt wird.“

Die EU-Kommission hatte die Bundesregierung Ende Juli ermahnt, mehr gegen die Verunreinigung des Grundwassers mit Nitrat zu unternehmen. Gelingt das nicht, drohen Deutschland Geldstrafen in Millionenhöhe. Das Agrarpaket im Bund sieht unter anderem Einschränkungen für den Unkrautvernichter Glyphosat, mehr Geld für Umwelt- und Klimaschutz, ein freiwilliges Tierschutzlabel und ein Aktionsprogramm für den Insektenschutz vor.