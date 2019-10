Stau in Berlin: Traktoren-Sternfahrt - Das sind die Routen durch Brandenburg und Berlin

Teilnehmer einer Demonstration protestieren mit Traktoren am Brandenburger Tor (Archivbild).

Mehr als 100 Traktoren nehmen am Dienstag an einer Sternfahrt durch Brandenburg und Berlin teil. Polizei hat 600 Beamte im Einsatz.

Mehr als 100 Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen werden am Dienstag in Brandenburg und Berlin wohl für erhebliche Verkehrsprobleme sorgen. Darauf machte die Polizei Brandenburg am Montag aufmerksam. Demnach beginne die Sternfahrt um 5 Uhr im gesamten Land Brandenburg.

Demnach solle auf die schwierige Situation der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland aufmerksam gemacht werden.

Die Polizei sichert die Sternfahrt mit mehr als 600 Polizeibeamten, davon rund 300 Bereitschaftspolizisten. Man habe die Versammlungsleiterin darauf aufmerksam gemacht, dass Autobahnen gar nicht und Kraftfahrstraßen nur in absoluten Ausnahmefällen auf kurzen Abschnitten durch landwirtschaftliche Fahrzeuge befahren werden dürften. So soll die Beeinträchtigung anderer Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich gehalten werden.

Auf folgenden Straßen kann es am Dienstag zu Behinderungen kommen (Änderungen möglich):

Route 1

Prenzlau – B198 – Angermünde – Abzweig Rosinthal – L200 – Eberswalde – L200 – Bernau – B2 – Berlin.

In Berlin dann: Dorfstr. – B2 Malchower Chaussee – B 2 Berliner Allee – Ostseestr. – Wisbyer Str. – Bornholmer Str. – Osloer Str. – Seestr. – Beusselstr. – Turmstr. – Gotzkowskystr. – Levetzowstr. – Altonaer Str. - Großer Stern

Route 2

Seelow – B1 – Müncheberg – Rüdersdorf – Berlin

In Berlin: Alt- Mahlsdorf – Alt Kaulsdorf – Alt Biesdorf – Alt-Friedrichsfelde – Frankfurter Allee – Frankfurter Tor – Karl- Marx- Allee – Otto Braun- Str. – Mollstr. – Torstr. – Hannoversche Str. – Hessische Str. – Invaliedenstr. – Alt Moabit – Stromstr. – Lessingstr. – Altonaer Str. – Großer Stern

Route 3

Lauchhammer – B169 – Elsterwerda – B101 – Bad Liebenwerda – Herzberg – Jüterbog – B115 – Baruth/Mark – B96 – Zossen – Berlin

In Berlin: Kirchhainer Damm – Lichtenrader Damm – Mariendorfer Damm – Tempelhofer Damm – Platz der Luftbrücke – Mehringdamm – Wilhelmstr. – Hallesches Ufer – Potsdamer Brücke – Reichspietschufer – Von- der- Heydt-Straße – Klingelhöferstr. – Hofjägerallee – Großer Stern

Route 4

Bückwitz – B5 – Friesack – Nauen – Berlin

In Berlin: Hamburger Chaussee – Heerstr. – Theodor- Heuss- Platz – Kaiserdamm – Bismarckstr. – Ernst- Reuter- Platz – Str. d. 17. Juni - Großer Stern

Route 5

Wittstock/Dosse – L14 – Kyritz – B5 – Bückwitz – Weiter wie Route 4

Weitere Protestfahrten soll es in Bonn, Würzburg, München, Bayreuth, Stuttgart, Freiburg, Magdeburg und Hannover geben.

Hintergrund ist die Initiative „Land schafft Verbindung“, die Demos richten sich gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, das bäuerliche Familienbetriebe gefährde. Zudem sorge die Verschärfung der Düngeverordnung für Unterdüngung, was Boden und Wasser mehr schade als nutze. Die Landwirte wehren sich zudem dagegen, „Buhmann der Politik“ zu sein. Diskriminierung, Benachteiligung und Mobbing von Angehörigen würde zur Tagesordnung gehören. Die zentrale Veranstaltung soll in Bonn stattfinden. In der Bewegung haben sich nach eigenen Angaben mehr als 30.000 Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Deutschland solidarisiert.