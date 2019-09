Bericht: Brandenburgs CDU-Chef tritt zurück

Einem Medienbericht zufolge will Ingo Senftleben Spitzenämter aufgeben. Damit will er die Bildung einer stabilen Regierung sicherstellen.

Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben wirft einem Medienbericht zufolge wenige Tage nach der Landtagswahl das Handtuch. Das berichtet der „Tagesspiegel“. Der 45-Jährige werde sich demnach in Kürze von allen Spitzenämtern im Landesverband der CDU zurückziehen.

Nach Informationen der Zeitung werde Senftleben am Dienstag nicht erneut für den Fraktionsvorsitz im Landtag kandidieren, seinen sofortigen Rücktritt als Parteivorsitzender verkünden und auch das Sondierungsteam der Union für die Regierungsbildung zu verlassen, wo er bisher CDU-Verhandlungsführer war.

Wie die Zeitung weiter berichtet habe Senftleben Vertraute in der Partei sowie die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bereits informiert. Er wolle so eine Zerreißprobe der Union abwenden, damit in Brandenburg eine sogenannte Kenia-Koalition möglich sei.

Als Interims-Landeschef sei Michael Stübgen im Gespräch, parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium und Chef der Brandenburger Landesgruppe im Bundestag.