Unwetter in Brandenburg: Schwere Sturmschäden in Klaistow

Klaistow.. Heftige Unwetter haben am Sonntagabend den Südwesten Brandenburgs getroffen und dort zum Teil große Schäden angerichtet. Besonders betroffen war das Dorf Klaistow bei Beelitz. Dort soll eine Windhose zahlreiche Dächer abgedeckt haben. Schon am frühen Abend war es laut Deutschem Wetterdienst dort extrem stürmisch gewesen.

In Klaistow sichert die Feuerwehr mit Absperrband den Bereich um eine Baumgruppe, wo der Sturm zahlreiche Äste abgebrochen hat. Foto: Julian Stähle / ZB

Feuerwehrleute sichern das Dach eines Hauses in Klaistow, auf dem Sturmböen Dachziegel herausgelöst haben. Foto: Julian Stähle / ZB

Eine Sturmböe entwurzelte in Klaistow eine Birke liegt. Foto: Julian Stähle / ZB

Die Birke, die vom Sturm entwurzelt wurde, kam auf dem Dach eines Hauses auf. Foto: Julian Stähle / ZB

In dem brandenburgischen Dorf Klaistow sei es nach Angaben des DWD schon am frühen Abend extrem stürmisch gewesen. Foto: Julian Stähle / ZB



Das Sturm hinterließ große Schäden im Dorf. Foto: Julian Stähle / ZB

Sturmböen haben Dachziegel aus dem Dach eines Hauses herausgelöst. Foto: Julian Stähle / dpa

Feuerwehrleute sichern das Dach eines Hauses, auf dem Sturmböen Dachziegel herausgelöst haben. Foto: Julian Stähle / dpa



Wie Sebastian Klamt von der Feuerwehrleitstelle Brandenburg an der Havel rbb24 sagte, seien fast alle Häuser in dem Dorf beschädigt. Unter anderem seien auch eine Garage und ein Carport eingestürzt. Fotos zeigen eine entwurzelte Birke, die auf dem Dach eines Hauses liegt. Wie Klamt rbb24 weiter sagte, haben Augenzeugen von einer Windhose berichtet, die durch Klaistow gefegt sei.

Ziegel eines Kirchendachs abgetragen

Laut Polizei blockierten abgebrochene Äste die Landstraße bei Klaistow. Im Nachbarort Kanin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wurden infolge des Unwetters unter anderem einzelne Ziegel eines Kirchendachs abgetragen. Die Feuerwehr war bis in die späten Abendstunden damit beschäftigt, die Sturmschäden zu beseitigen. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht.

Mehrere Verletzte durch Unwetter in Südhessen

Unwetter haben am Sonntagabend auch andere Teile Deutschlands getroffen. In Südhessen wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Ein 34-Jähriger sei bei Ginsheim-Gustavsburg in seinem Zelt von einem umgefallenen Baum getroffen worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Im Kreis Offenbach seien mehrere Menschen verletzt worden, genauere Angaben dazu konnte die Polizei am Montagmorgen zunächst nicht machen. Der Schaden des Unwetters mit Starkregen und Sturm sei immens, hieß es.

Wegen des Unwetters wurde auch der Bahnverkehr zum Teil gestoppt. Wegen der Windböen waren Bäume ins Gleis der Strecke zwischen München und Frankfurt (Main) gestürzt. Auch die Oberleitung wurde beschädigt. Der Fernverkehr zwischen Frankfurt (Main) und Würzburg werde deshalb in beiden Richtungen über Fulda umgeleitet, sagte eine Bahnsprecherin am Montag. Es komme zu Verspätungen von 60 bis 100 Minuten. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis Dienstagabend dauern.