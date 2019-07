Warum das Ordnungsamt einen Badesee bei Berlin bei 39 Grad räumt

Schon die Anreise in überfüllten Zügen gestaltete sich beschwerlich. Schwitzende Menschenmassen zwängten sich am Sonntag in die Züge der Heidekrautbahn, um der Rekordhitze in Berlin zu entkommen. Längst nicht jedem gelang es, Fahrräder, Kinderwagen und schwer bepackte Rucksäcke im überfüllten Zugabteil unterzubringen. Das Ziel der Ausflügler: Abkühlung finden in den Badeseen des Barnim am wohl heißesten Junitag in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Besonders beliebt und im Normalfall aus dem Norden Berlins leicht erreichbar: das Freibad am Wandlitzsee.

Gemeinde warnt vor Granaten im Wasser

Dort angelangt, machte sich bei den mehreren Hundert Ausflüglern aber Enttäuschung breit. Denn das Bad ist bis August geschlossen, obwohl man in dieser Zeit des Jahres 3000 Gäste am Tag erwartet. Mitten in der Hochsaison haben hier Kampfmittel-Experten des Landes Brandenburg die Suche nach Kriegsmunition anberaumt. Fast 100 Kilogramm Hand- und Gewehrgranaten, Patronen und Munitionsteile hat der Räumdienst in diesem Frühjahr bereits im See geborgen. Ein 2600 Quadratmeter großer Abschnitt des Gewässers wurde dafür monatelang systematisch abgesucht. Es sei angesichts der Munitionsbelastung ein Wunder, dass Badenden noch nichts Schlimmes passiert sei, sagt die Bürgermeister von Wandlitz, Jana Radant (parteilos). 20 alte Granaten wurden vom Räumdienst bereits direkt im Wasser gesprengt.

Ein Sommer ohne Badespaß: Das Strandbad Wandlitzsee eröffnet frühestens im August.

Foto: Caro / Teschner

Inzwischen sind fast alle Abschnitte des Ufers bereinigt - nur einer nicht. Pünktlich zum Hochsommer wird nun das Gebiet des Strandbads abgesucht – zum Leidwesen der Badegäste. Sie stehen auch an den heißesten Tagen des Jahres vor geschlossenen Kassen. Dass die Badeanstalt verweist ist, hat sich in Berlin noch kaum herumgesprochen.

Da sich das Thermometer am Nachmittag der 39-Grad-Marke näherte, wollte am Sonntag auch keiner der Ausflügler die Heimreise antreten. Stattdessen belegten die ausgesperrten Badegäste eine schmale Wiese direkt neben dem Freibadgelände und kühlten sich dort im Wasser ab. Schließlich wurde es wegen immer neuer Ankömmlinge am Ufer zu voll, dass einige Jugendliche um die Absperrung herum ins geschlossene Freibad schwammen oder über die Zäune sprangen, um im Sperrgebiet ihr Lager aufzuschlagen.

Ordnungsamt lässt sich auf keine Diskussionen ein

Kurz darauf war der Schwimmspaß dann zu Ende. Eine Streife des Ordnungsamts Wandlitz, offenbar alarmiert durch Passanten, ließ das gesamte Ufer gegen 17.30 Uhr räumen. Baden sei außerhalb des Strandbadgeländes nicht gestattet, hieß es. Auf Überredungsversuche ließ sich das Ordnungsamt nicht ein – auch angesichts der extremen Wetterverhältnisse wollte man keine Ausnahme machen. Bei 39 Grad im Schatten setzte sich der Tross mit quengelnden Kindern wieder in Bewegung Richtung Bahnhof. Ein Vater ließ seinem Ärger freien Lauf und rief: „Jahrelang haben Menschen hier gebadet. Und die Munition liegt hier seit dem Ende Kriegs.“ Es sei unsinnig, das Freibad ausgerechnet in diesem Hitzesommer zu sperren – „und man kann doch gar nicht kontrollieren, ob jemand an diesem See in den falschen Abschnitten ins Wasser steigt.“

Ein Passant hielt dagegen und warfen den Ausflüglern Leichtsinn vor. „Ihr spielt mit dem Leben eurer Kinder“, sagte der Mann mit Blick auf die Gefahr durch Granaten im See. Wie ernst die Gemeinde Wandlitz die Gefahr nimmt, zeigt sich am Restaurant „Alla Fontana“ neben dem Strandbad. Hier wird die gesamte Front zu See von einem Berg aus Strohballen gesichert. Wenn eine Granate detoniert, sollen die Tischgäste sicher sein.