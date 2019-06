Grunewald Berlin: Waldbrand ausgebrochen - Großbrand in Brandenburg

Im Grunewald kämpfen 100 Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand. Auch in der Lieberoser Heide in Brandenburg brennt es derzeit.

Im Grunewald ist am Dienstag nahe dem Teufelsberg ein Feuer ausgebrochen. Zunächst standen rund ein Hektar Waldboden in Flammen. Allerdings erfassten die Flammen später auch Baumkronen. Laut Feuerwehrsprecher Rolf Erbe brennen inzwischen 15 Hektar.

Die Feuerwehr war zunächst mit rund 50 Kräften im Einsatz, stockte diese aber auf 100 auf. 25 Einsatzfahrzeuge waren am Abend vor Ort. Der Zugang zum Brandherde sei schwierig, so Erbe. Das gilt auch für die Wasserversorgung vor Ort, die Feuerwehr wollte deshalb eine Versorgung über eine lange Wegstrecke einrichten. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dürften sich bis zum späten Abend hinziehen, sagte Erbe.

Im #Grunewald sind wir derzeit bei einem #Waldbodenbrand tätig. Es brennt auf ca. 1 Hektar Waldfläche. Wir sind mit 52 Kräften vor Ort oder auf der Anfahrt.

Ein Feuerwehrmann bekämpft den Waldbrand im Grunewald

Foto: Morris Pudwell

Feuer in der Lieberoser Heide: Boden ist verseucht mit Munition

Ein Löschhubschrauber der Bundespolizei ist am Dienstag über dem Waldbrand in der Lieberoser Heide im Einsatz.

Foto: Handout / Reuters

Der Waldbrand in Lieberose (Dahme-Spreewald) wird unterdessen immer mehr zum gefährlichen Flächenbrand. Seit Sonntag lodern die Flammen in dem schwer zugänglichen Waldstück südöstlich von Berlin auf halber Strecke zwischen Cottbus und Berlin. Zunächst brannten 30, dann 70 Hektar, am Dienstagmorgen waren es nach Angaben von Kreisverwaltung und Feuerwehr 100. Die Löscharbeiten könnten noch Tage dauern, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Und die Risiken steigen weiter.

Denn inzwischen hat das Feuer in der Lieberoser Heide die sogenannte rote Zone erreicht, ein munitionsbelastetes Areal eines ehemaligen Truppenübungsplatzes, dessen Betreten lebensgefährlich und dadurch verboten ist, auch für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die nur einige freigegebene Wege benutzen dürfen. Gelöscht werden kann dort ansonsten nur aus der Luft. Daher ist seit Dienstag auch ein zweiter Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Zusätzlich erschweren dürfte den Einsatz der Löschkräfte auch die Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad und vor allem die lang anhaltende Trockenheit. „Schon ein Funke kann unter diesen Umständen eine Katastrophe auslösen“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

BMBE26 lieberoser Heide brand

Foto: Henriette Anders / bm infografik

Ein Hauptproblem sei derzeit neben der Hitze auch der Wind, der das Feuer immer wieder anfache, sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimond Engel nach einer Besprechung der Einsatzkräfte am Dienstagvormittag. Bei dieser Zusammenkunft wurde auch mitgeteilt, dass das Feuer längst nicht mehr nur am Boden wütet. Ganze Bäume stünden in Flammen, betroffen seien Kiefernbestände und Mischwald, sagte Bern Boschan, der Amtsdirektor der Gemeinde Lieberose, Oberspreewald.

120 Löschkräfte mit 30 Fahrzeugen im Einsatz

Am Dienstag waren in Lieberose 120 Löschkräfte mit 30 Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort sind die Feuerwehren der Landkreise Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz. Unterstützt werden sie vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg und Kräften des technischen Hilfswerkes (THW). Letztere haben Leitungen zu nahe der Brandstelle gelegenen Seen gelegt, um ausreichenden Nachschub an Löschwasser zu gewährleisten. Die beiden für das Löschen aus der Luft angeforderten Hubschrauber der Bundespolizei sind mit 2000-Liter-Tanks ausgestattet.

Das betroffene Gebiet vermittelt fast den Eindruck eines Endzeit-Szenarios. Da wo sich das Feuer bereits seinen Weg gebannt hat, zeigt sich eine Schneise der Verwüstung, tote Baumstämme ragen in den Himmel. Die dichten Qualmwolken verursachen trotz strahlenden Sonnenscheins teilweise Dunkelheit. Sie sind kilometerweit zu sehen. Und da der Wind derzeit aus Richtung Osten bläst, ist der Brandgeruch noch weit entfernt vom Brandort in den Landkreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark zu spüren. Betroffen von Geruchsbelästigungen sind teilweise auch die Stadt Potsdam und der Landkreis Havelland, hieß es am Dienstag aus der zuständigen Regionalleitstelle.

Mit Einstufung des Brandes als Großschadenslage ist die Zuständigkeit für die Brandbekämpfung bereits am Montagabend auf den Landkreis Dahme-Spreewald übergegangen. „Wegen der Rauchentwicklung bitten wir alle Bewohner in der Region, weiter Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brandgeruch zieht momentan in nordwestliche Richtung ab und stellt eine Geruchsbelästigung aber keine ernsthafte Gefährdung dar“, teilte Kreisbrandmeister Christian Liebe mit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren und der sie unterstützenden Organisationen arbeiten bereits seit Montag an der Grenze der Belastung. Der Einsatz ist nicht nur gefährlich, insbesondere wegen der Munitionsreste im Boden und ständig herabstürzende brennender Baumteile. Auch die äußeren Umstände verlangen den Löschkräften alles ab. Im Interesse der Sicherheit sind sie gezwungen, ihre schweren Einsatzanzüge einschließlich Helme und Atemschutzgeräte zu trafen, Hitzewelle hin oder her.

Der Kreisbrandmeister als Einsatzleiter hat dabei aus dem eigens eingerichteten Stützpunkt in Lieberose nicht nur die Löscharbeiten zu koordinieren, er muss für regelmäßige Ablösungen der völlig erschöpften Männer und Frauen und für ihre ausreichende Verpflegung, insbesondere mit Wasser sorgen.

Rauch zieht durch drehenden Wind Richtung Berlin

Die Leitzentrale in der Lausitz bestätigte die Geruchsbelästigung. Einwohner in umliegenden Ortschaften der Lieberoser Heide sollten Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es. Auch die Leitstellen in Potsdam- Mittelmark und der Stadt Brandenburg sprachen von einer Rauchbelästigung. Der Rauch ziehe durch den drehenden Wind Richtung Berlin.

In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es bereits im Juli 2018 auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt, Anfang Juni 2019 dann erneut auf 1000 Quadratmetern.

Auch in Jüterbog brennt es

Am Montagabend brach zudem in Jüterbog ein weiteres Feuer aus - nach Angaben von Engel jedoch auf zunächst nur kleiner Fläche.

Derzeit gilt nach Angaben des Umweltministeriums in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Barnim, Havelland sowie Spree-Neiße und Cottbus schon die höchste Waldbrandwarnstufe fünf. Engel rechnet damit, dass in den kommenden Tagen landesweit Stufe fünf gelten wird. Seit Jahresanfang wurden den Angaben zufolge 220 Waldbrände im Land registriert. 885 Hektar waren betroffen.

Schon ein Funke kann Wald in Flammen setzen

Nach Angaben von Engel bereitet vor allem der immer wieder aufkommende Wind Sorgen. Schon ein Funke reiche wegen der Trockenheit aus, um einen Brand zu entfachen.

Am Dienstag klettern die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Brandenburg auf mehr als 31 Grad, im Norden möglicherweise sogar auf bis zu 36 Grad. Am Mittwoch werden in der Region Temperaturen um 34 bis 39 Grad erwartet. Vor allem in Südbrandenburg soll es sehr heiß werden. Niederschläge seien nicht zu erwarten, teilte der Wetterdienst mit.