Riesiger Drogenfund 670 Kilogramm Heroin in Frankfurt (Oder) in Lkw entdeckt

Frankfurt (Oder ). Ein Einsatz an der deutsch-polnischen Grenze hat dem Zoll einen der größten Drogenfunde aller Zeiten in Deutschland beschert. Bei der Durchsuchung eines Lkw, der kurz zuvor den Grenzübergang Frankfurt (Oder) passiert hatte, entdeckten Beamte 670 Kilogramm Heroin. Der Einsatz erfolgte bereits in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni. Ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg bestätigte inzwischen entsprechende Informationen der Berliner Morgenpost.

Der Lkw kam, wie die Morgenpost aus Ermittlerkreisen erfuhr, aus der ehemaligen sowjetischen Teilrepublik Kirgisistan, die Fracht war für Belgien bestimmt. Der türkische Fahrer des Lkw mit georgischen Kennzeichen wurde noch während des Einsatzes festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die bisherigen Vernehmungen des Mannes sollen allerdings wenig ergiebig gewesen sein.

Deklariert war die gesamte Fracht als „türkischer Honig“. Das führte automatisch dazu, dass es beim Eintritt in die EU an der Grenze zwischen Weißrussland und Litauen bereits eine stichprobenartige Kontrolle der Ladung gab, bei der Einfuhr von Lebensmitteln in die EU ist dies vorgeschrieben. Bei dieser eher oberflächlichen Kontrolle blieben die Drogen allerdings noch unentdeckt.

Zuvor Festgenommener in Niederlanden gab einen Hinweis

An der deutsch-polnischen Grenze sah das allerdings anders aus. Die Beamten von Zoll und Zollfahndung erwarteten, unterstützt von der Bundespolizei, den Lkw bereits, sie hatten offenbar zuvor einen Tipp bekommen. Das Fahrzeug wurde quasi komplett auseinandergenommen, so stießen die Beamten auf die außergewöhnlich große Menge. Wie die Morgenpost weiter erfuhr, soll der Hinweis auf den Drogentransport von einer Person gekommen war, die zuvor in den Niederlanden in anderer Sache festgenommen wurde. Die Information wurde umgehend an die deutschen Behörden weitergeleitet.

Ermittler der Zollfahndung nutzen bei Vernehmungen EU-weit unter anderem Formulare, die in etwa drei Dutzend Sprachen vorliegen. In ihnen werden Verdächtige in ihrer jeweiligen Landessprache darüber informiert, dass eine Kooperation mit den Behörden im Falle einer späteren Verurteilung zu ihren Gunsten ausgelegt werden kann. Offenbar hat sich der in den Niederlanden festgenommene Mann für diese Möglichkeit entschieden.

Vor 20 Jahren 316 Kilo in Frankfurt (Oder) entdeckt

Und dem deutschen Zoll bescherte die Information einen Erfolg, wie er den Fahnder im Kampf gegen den Drogenschmuggel nur selten zuteil wird. Größere Mengen wurden bislang lediglich bei Kokain-Lieferungen entdeckt, die per Schiff aus Lateinamerika kamen.

Den bislang größten Heroinfund gab es ebenfalls am Grenzübergang Frankfurt (Oder). Der liegt allerdings 20 Jahre zurück und entdeckt wurden damals 316 Kilogramm, versteckt im doppelten Boden eines türkischen Lkw.

Beim Straßenverkaufswert der 690 Kilogramm Heroin gehen die Behörden von einer Summe im zweistelligen Millionenbereich aus. Für die Ermittlung des genauen Wertes sind umfangreiche chemische Untersuchungen zum Reinheitsgehalt des Heroins nötig.

Nach Einschätzung von Ermittlern kommt die entdeckte Lieferung aus einem der großen Opium-Anbaugebiete im Norden Afghanistans. Die dortigen Ernten werden offenbar häufig in eine der benachbarten Republiken wie Kirgisistan, Tadschikistan oder Usbekistan gebracht, wo sie verarbeitet und für den Transport verpackt werden.

Zoll hält den Fund geheim

Warum der Zoll den überaus erfolgreichen Einsatz seit mehr als zwei Wochen geheimhält, ist unklar. Denn inzwischen ist der Fund gleich mehreren Behörden bekannt. Die örtlichen Dienststellen (Hauptzollamt Frankfurt (Oder), Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg) haben längst vorschriftsmäßig eine so genannte WE-Meldung (WE = wichtiges Ereignis) an vorgesetzte Stellen bis hinauf zum Bundesfinanzministerium abgesetzt.

Auch in Belgien, wohin der Transport ursprünglich gehen sollte, wartet wohl niemand mehr auf die Lieferung. Große Drogentransporte, die organisierte Banden durchführen, werden häufig unauffällig begleitet, zumindest werden sie an neuralgischen Punkten wie Grenzübergängen beobachtet. Dass dieser Transport aufgeflogen ist, dürfte den Drahtziehern bereits bekannt gewesen sein, als die Durchsuchung des Lkw noch lief.

Hinweis: Zunächst war von 690 Kilogramm Heroin die Rede gewesen. Wir haben den Fehler korrigiert.