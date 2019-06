So arbeitet ein Wächter über die Brandenburger Natur

Hobrechtsfelde. „Wollen wir doch mal sehen, ob der Biber fleißig war“, sagt Dirk Krone und schwingt sich in den grünen Transporter mit der stilisierten Eule an der Fahrertür, dem Symbol der Brandenburger Naturwacht. Krone ist einer von 93 Rangern, die in den 15 märkischen Großschutzgebieten Dienst tun – und regelmäßig auch Besuchern ihr grünes Reich zeigen. 2018 begleiteten Brandenburgs Naturwächter 10.700 Gäste auf 600 geführten Touren. Krones Einsatzgebiet: der südliche Bereich des 748 Quadratkilometer großen Naturparks Barnim, die Rieselfeldlandschaft zwischen den Karower Teichen und der Schönower Heide.

An diesem Tag fährt er von seinem Stützpunkt in Wandlitz nach Hobrechtsfelde, gleich hinter der nordöstlichen Berliner Stadtgrenze. Vom dortigen Gut aus sind es gerade mal 1000 Meter bis zu den großen Reinigungsteichen, in die das gereinigte Wasser aus dem Klärwerk Schönerlinde eingeleitet wird. Teich Nr. 13 ist heute Krones Ziel. Er parkt den Wagen, schnappt sich das Fernglas vom Armaturenbrett. Es raschelt im Ufersaum, ein Graureiher erhebt sich mit kräftigem Flügelschlag in die Lüfte. Krone stellt die Optik seines Feldstechers scharf. „Im Nest sitzt das Jungtier“, sagt er, „sieht ein bisschen zerrupft aus“. Der 47-Jährige überquert eine schmale Furt, biegt ein paar Äste zur Seite – und steht vor einem frisch gefällten Baum. Den Stammdurchmesser schätzt er auf 15 Zentimeter. „Das muss der Biber heute Nacht erledigt haben“, sagt Krone.

Biber breitet sich seit zehn Jahren im Land aus

Seit zehn Jahren breitet sich Europas größter Nager wieder in Brandenburg aus. „In unserem Revier ist er seit vier Jahren ansässig“, erzählt der Ranger. Ob er von der Briese oder aus dem Tegeler Fließ „eingereist“ sei, wisse man nicht. Im Naturpark könne der Biber kaum Schäden anrichten. Hier achte er nur darauf, dass der Nager nicht zu hoch staue, sagt Krone und begutachtet einen rundum abgenagten Ast, auf dem sich der Biber mit unterschiedlichen Zahngrößen verewigt hat. „Da hat er vermutlich Jungtiere ins Fällen von Bäumen eingeführt“, konstatiert Krone. Der Ranger deutet auf die fein säuberlich geschichteten Äste jenseits des Wehrs – die Biberburg, Wohnung von Eltern und Jungtieren von diesem und vom vergangenen Jahr. Der Nachwuchs von vor vier Jahren habe sich mittlerweile eine eigene Burg angelegt.

Das Aufgabenfeld eines Ranger habe sich gewandelt, sagt Krone, der 1991 bei der Naturwacht anfing, seinerzeit noch in der Schorfheide. Die Schaffung der Großschutzgebiete sei noch ein Beschluss des letzten Ministerrates der DDR gewesen, erzählt der Sachse. Damals habe man Menschen aus grünen Berufen als Naturwächter gesucht. Auch wenn der gelernte Elektriker mit einem solchen Abschluss nicht dienen konnte, hat er offenbar mit seiner jahrelangen Mitarbeit in einer Ornithologie-Arbeitsgemeinschaft überzeugt.

„Anfangs ging es in den Schutzgebieten hauptsächlich darum, Verstöße festzustellen“, erinnert sich Krone. Besonders das illegale Entsorgen von Autowracks war ein Problem. Heute erfassen die Ranger vornehmlich Daten zu Tier- und Pflanzenbeständen sowie zur Qualität von Gewässern. „Kartieren, Monitoringprogramme, Umweltbildung“, zählt Krone auf. Man wolle Besucher sensibilisieren im Umgang mit der Natur, bei Jugendlichen das Interesse wecken. Deswegen leitet Krone auch eine Junior-Ranger-Gruppe. Zusammen bauen die junge Menschen Insektenhotels oder pflegen Kopfweiden, „damit wieder Störche darauf brüten“.

Über den Bernauer Heerweg – „da ist sogar schon Napoleon durchgezogen“ – fährt Krone zur Schönower Heide. Die Agrargesellschaft Gut Hobrechtsfelde beweidet hier weite Flächen mit Wildpferden, den Koniks, und schottischen Hochlandrindern. „Die schaffen neue Lebensräume für erdliebende Arten wie Eidechsen“, erklärt Krone. Mit ihren Hufen würden sie den Boden lockern, durch ihren großen Appetit Büsche noch hochkommen lassen. „Echte Landschaftsgestalter.“ Als Krone drei Müllsäcke am Wegesrand entdeckt, schießt er mit seinem Handy ein Foto, – „das muss ich dem Revierförster melden“.

Niedriger Wasserstand durch fehlende Winterniederschläge

Sorge bereitet Gebietsleiter Krone die Moorlandschaft auf den ehemaligen Rieselfeldern mit dem Totholzbestand. Der Wasserstand sei um mehr als einen Meter gesunken. „Die Winterniederschläge fehlen“, sagt der Ranger, „wir bräuchten ein paar Winter mit einem bis zwei Metern Schnee und langsamer Schneeschmelze bis März.“ Tot Bäume seien wichtig. „In so einem Baum leben bis zu 300 Arten. Und wenn er umfällt, kommen noch mal 500 dazu – von kleinsten Mikroben bis zu Holzkäfern.“ Später will Ranger Dirk Krone noch die Orchideenbestände auf den Feuchtwiesen überprüfen.

Mehr Informationen: www.naturwacht.de