Potsdam baut Leipziger Dreieck um

Das haben die Stadtplaner am Leipziger Dreieck in Potsdam geplant.

Potsdam. Autofahrer werden sich in Potsdam ab kommender Woche in Geduld üben müssen – und das gleich für mehrere Jahre. Bis voraussichtlich 2025 wird das Leipziger Dreieck umgebaut, eine der verkehrsreichsten Kreuzungen in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Die Gesamtkosten beziffert die Stadtverwaltung mit 24 Millionen Euro. Allein neun Millionen Euro wird der erste Bauabschnitt verschlingen, bei dem es im Wesentlichen um die Verlegung einer Tramwendeschleife geht.

Mit vorbereitenden Maßnahmen hat die Stadt bereits im April begonnen. Doch so richtig ernst wird es ab dem 6. Juni, wenn die Arbeiten im Kreuzungsbereich der Friedrich-Engels-Straße zur Heinrich-Mann-Allee beginnen. Lange Staus werden dann wohl unvermeidbar sein. 50.000 Autos passieren derzeit täglich den größten Verkehrsknotenpunkt der Stadt zwischen dem Hauptbahnhof, dem Landesregierungsstandort mit Staatskanzlei und mehreren Ministerien in der Heinrich-Mann-Allee sowie dem Freizeitbad Blu. Dazu kommen 36.000 Nutzer von Bussen und Straßenbahnen sowie 9000 Radfahrer. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Fußgängern, die auf ihrem Weg vom und zum Bahnhof die viel befahrenen Straßen überqueren müssen.

Straßenbahn bringt Verkehr zum Erliegen

Warum die Stadt nun den Umbau des Leipziger Dreiecks in Angriff nimmt? Die Kreuzung soll sicherer werden. Derzeit ist sie nicht nur unübersichtlich, sondern sowohl Autofahrer als auch Fußgänger müssen nicht selten minutenlange Rotphasen an den Ampeln in Kauf nehmen.

Ursache dafür sei die „Kreuzungsgeometrie des Leipziger Dreiecks“, erläutert Thomas Schenke, Bereichsleiter für Infrastruktur- und Straßenverwaltung im Potsdamer Rathaus. Gleich mehrere Punkte würden derzeit einen reibungslosen Verkehrsablauf behindern. „Ein Hauptgrund ist die Führung des Straßenbahngleises im Gegenverkehr auf der Heinrich-Mann-Allee“, erklärt der Fachmann. So fahren bei der derzeitigen Verkehrsführung die über die Lange Brücke aus der Innenstadt kommenden Straßenbahnen in einem großen Bogen zunächst bis zur Heinrich-Mann-Allee, wo sie vor dem Regierungsareal über den Gegenverkehr nach links in die Wendeschleife einbiegen, um dann vom Hauptbahnhof aus wieder zurück in die Innenstadt fahren zu können. Passiert eine Bahn die Schleife, muss der Verkehr stadteinwärts komplett angehalten werden. Die Ampeln auf der Heinrich-Mann-Allee und auf der Friedrich-Engels-Straße stehen dann auf Rot – minutenlang.

„Nach dem Umbau wird sich das Tramgleis für Wendefahrten nur noch in der Friedrich-Engels-Straße befinden“, erläutert Schenke. Von der Langen Brücke aus werden die Straßenbahnen direkt auf das Gleis einbiegen können. Dann werden sie zwar immer noch den Straßenverkehr auf der Friedrich-Engels-Straße beeinträchtigen, aber nicht mehr die gesamte Kreuzung blockieren.

Doch bevor das soweit ist, werden sich an der Einmündung der Friedrich-Engels-Straße in die Heinrich-Mann-Allee erst einmal Baggerschaufeln in die Tiefe wühlen. Weil eine Schmutzwasserleitung verlegt werden muss, sind Grabungen bis in eine Tiefe von acht Meter notwendig. Erst danach kann das Straßenbahngleis neu sortiert werden.

Auch die Verkehrsführung auf die Bundesstraße 2 in Richtung Michendorf soll verändert werden. Derzeit fährt man zur Autobahnauffahrt Michendorf über die Straße Brauhausberg und von der Autobahn kommend über die Leipziger Straße. Um den Verkehrsfluss zu verbessern, soll die Einbahnstraßenregelung gedreht und auf der Leipziger Straße stadtauswärts gefahren werden. „Dann kann der stadtauswärtige Verkehr von der Heinrich-Mann-Allee frei in die Leipziger Straße abfließen“, sagt Straßenexperte Schenke.

Mit dem Umbau der Leipziger Straße will man noch in diesem Spätsommer beginnen, in der Straße Brauhausberg geht es dann 2020 los. Außerdem ist geplant, Fußgängerwege zu verkürzen und die Ampelschaltung zu optimieren. Derzeit können Fußgänger die Kreuzung nur in mehreren Ampelphasen überqueren – und auf der Nordseite existiert gleich gar keine Fußgängerfurt. Dort werde man eine neue Querung einrichten.

Der Umbau der Friedrich-Engels-Straße soll nach Angaben der Stadtverwaltung bis 2021 dauern. Umbauarbeiten in der Heinrich-Mann-Allee, wo die Tram ein eigenes Gleisbett erhalten soll, will man frühestens 2023 in Angriff nehmen – nämlich erst dann, wenn Abriss und Neubau der Hochstraßenbrücken der Nuthestraße L40 über die Bahntrasse abgeschlossen sind. Aus gutem Grund, wäre doch andernfalls ein absoluter Verkehrskollaps kaum noch zu vermeiden.

Staus seien aber auch beim jetzt vorgesehenen Bauablauf nicht zu verhindern, sagt Gerrit Hartmann-Engel, Baustellenkoordinator bei der Potsdamer Stadtverwaltung. Auf Umleitungen will man aber verzichten. „In der Regel“ werde man die betroffenen Straßen während der gesamten Bauphase zumindest einspurig in beiden Richtungen befahren können.

Allerdings müssten sich Autofahrer darauf einstellen, dass die Verkehrsführung mehrfach geändert werde. Sie würden Geduld brauchen, sagt Hartmann-Engel. Der Tipp des Baustellenkoordinators: Die Bereiche in den Spitzenzeiten möglichst meiden oder auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Das Fahrrad könne eine Option sein. Aber auch Busse sollen weitgehend ungehindert passieren können. Deswegen wird aktuell bereits auf der Friedrich-Engels-Straße stadteinwärts zwischen Schlaatzstraße und Zentralem Omnibusbahnhof eine neue Busspur angelegt.

Informationen über das aktuelle Baustellengeschehen gibt es während des gesamten Kreuzungsumbaus unter www.mobil-potsdam.de.