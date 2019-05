Christoph Martin Vogtherr (l), Generaldirektor SPSG, zeigt Christian Görke (Die Linke), Finanzminister Brandenburgs, Schäden im alten Logierhaus am Schloß Caputh.

Wundervolle Schäden: So sahen Denkmalschützer den Verfall des Logierhauses am Schloss Caputh - und hatten große Pläne.

Bröckelnde Schlossbauten Wie das Logierhaus in Caputh gerettet werden soll

Caputh. Der Putz fiel von den Wänden, die Dielen lösten sich auf, Risse klafften in Mauern, Deckenbalken hingen durch und im Dachgeschoss drang der Regen ein. So präsentierte sich das Logierhaus am Caputher Schloss den Studenten des Masterstudiengangs Denkmalpflege der TU Berlin im Jahr 2008. Die reagierten begeistert, urteilten wegen der wechselvollen Nutzungsgeschichte des Hauses und des damit zu erwartenden vielfältigen Analysestoffs pragmatisch: „Wunderbare Schäden!“

Das alte Logierhaus am Schloß Caputh wird saniert.

Foto: Bernd Settnik / ZB

Detailliert dokumentierten die Studierenden damals die Mängel und Spuren der Umformung, erarbeiteten zugleich mögliche Nutzungskonzepte. Neben dem Ausbau zu Ferienwohnungen konnten sich die angehenden Denkmalpfleger bei dieser prominenten Lage gut vorstellen, dass die Räume auch für touristische Zwecke geeignet wären – beispielsweise als Sitz der Touristinfo der Gemeinde Schwielowsee.

Elf Jahre später hat sich der Zustand des ursprünglich 1744 errichteten und seit 1987 leerstehenden Fachwerkhauses am Ehrenhof kaum verändert. Es fehlte das nötige Geld. Bis jetzt: Für 1,36 Millionen Euro soll das denkmalgeschützte Logierhaus bis Anfang 2022 saniert werden. Ende dieses Jahres sollen die Bauarbeiten beginnen. Finanziert wird das Vorhaben aus dem zweiten Sonderinvestitionsprogramm für die preußischen Schlösser und Gärten.

400 Millionen Euro gegen den Verfall

Das Projekt Logierhaus ist Teil eines großangelegten Sanierungsprogramms. Im Rahmen des sogenannten Masterplans 2 stellen der Bund sowie die Länder Berlin und Brandenburg bis 2030 insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung, um wesentliche Denkmäler der Berliner und Potsdamer Schlösserlandschaft vor dem Verfall zu bewahren.

„Im südlichen Teil des künftig barrierefrei zugänglichen Hauses werden ein neuer Sanitärbereich mit Besuchertoiletten und behindertengerechtem WC, Garderobe und Schließfächer sowie Räume für die Schlossbereichsleitung entstehen“, erklärt Christoph Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG). Optisch soll das Haus auf das 18. Jahrhundert ausgerichtet werden. „Die anderen Schichten der Geschichte werden dabei aber respektiert“, betont Vogtherr.

Der nördliche Gebäudeteil soll vermietet werden. Die Stiftung verhandle bereits mit der Gemeinde Schwielowsee, die dort ihre Touristinfo unterbringen möchte. Noch stehen diesen Wünschen einige finanzielle Hürden entgegen. Für die monatliche Miete müsste die Gemeinde rund 900 Euro aufbringen, zudem für den Innenausbau von rund 200.000 Euro aufkommen. Die Gemeinde hofft daher auf unterstützende Landesmittel, ein Förderantrag ist gestellt.

Der Finanzminister und das Filetstück

Dass sich am Donnerstag Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) persönlich ein Bild von der Situation in Caputh machte, hatte seinen Grund. „Anders als bei vielen anderen Grundstücken, auf denen sich die Schlösser der früheren Hohenzollern befinden, war beim Schloss und Park Caputh bis vor kurzem das Land und nicht die Schlösserstiftung Eigentümer“, sagt Görke.

Damit die Stiftung Fördermittel für die Sanierung einsetzen könne, habe das Land die Liegenschaft an die Stiftung

Bierflaschen aus DDR-Zeiten liegen auf der Heizung im Keller des alten Logierhaus am Schloß Caputh.

Foto: Bernd Settnik / ZB

übertragen müssen. „Jetzt sind alle Eigentumsfragen für dieses Filetstück geklärt“, gibt sich der Finanzminister zufrieden.

Stiftungschef Vogtherr sieht das Projekt Logierhaus zugleich als Signal: Er will den Fokus der Besucher, die vielfach nur Potsdams Prachtbauten im Blick hätten, stärker auf Schlösser und historische Anlagen in der gesamten Mark lenken.

Schon allein das Logierhaus gibt Zeugnis einer wechselvollen Geschichte der vergangenen 200 Jahre. Als Teil des 1694 entstandenen Wirtschaftshofs mit Brauerei, Brennerei, Malzhaus, Scheune und Stallungen diente das typische eingeschossige Mittelflurhaus des märkischen Landbaus 1744 dem Pächter als Wohnhaus. Auch das Gesinde hatte seine Stuben dort.

Von der Färberei zum Internat

Der Potsdamer Kommerzienrat Schmidt richtete nach einem Pachtwechsel hier allerdings um 1764 eine Färberei für türkische Garne ein. 1788 wurde daraus nach einem erneuten Pächterwechsel eine Lederfabrik. 1820 an den preußischen Generalleutnant August von Thümen (1754-1826) verkauft, fiel das Gut 1908 an den Rittmeister Alfred von Willich. Der ließ das Schloss Caputh zwischen 1908 und 1911 durch den Architekten Fiek an seine Wohnbedürfnisse anpassen, das alte Pächterhaus wurde zum Gästehaus, dem „Logierhaus“.

Im alten Logierhaus am Schloß Caputh ist im Inneren der Verfall deutlich zu sehen.

Foto: Bernd Settnik / ZB

Nachdem die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurde, die Rote Armee ein kurzes Gastspiel im Komplex einlegte, siedelten sich von 1947 bis 1987 verschiedene Berufsschulen in Schloss und Nebengebäuden wie dem Logierhaus an. 1961 zog beispielsweise die kommunale Berufsschule für Fotografen, Fotolaboranten und Blumenbinder ins Schloss ein, diente das Logierhaus als Internat. Seit 1987 plante das Teltower Kombinat Mikroelektronische Bauelemente „Carl von Ossietzky“ den Umbau zum Schulungszentrum für Führungskräfte. Der Mauerfall kam dazwischen.

Anders als das Schloss Caputh, das, weil es authentisch die Zeit des großen Kurfürsten repräsentiert, bis 1999 aufwändig restauriert wurde, blieb das Logierhaus unbeachtet. „Mit dessen Sanierung stehen wir vor der Fertigstellung des gesamten Ensembles“, freut sich Vogtherr.