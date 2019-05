Zwei Tote in Wohnung entdeckt

Ein Sprengstoffexperte in Schutzausrüstung auf dem Weg zu den verdächtigen Autos, in denen die Polizei offenbar explosives Material vermutete.

In einer Wohnung in Forst (Spree-Neiße) sind zwei Männerleichen entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Forst. Am frühen Montagmorgen sind in einer Wohnung in Forst (Spree-Neiße) zwei Männerleichen entdeckt worden. Nach Polizeiangaben wurden beide Männer Opfer eines Gewaltverbrechens. In der Nähe der Wohnung entdeckte die Polizei auch noch zwei verdächtige Wagen.

Zu den Todesumständen der beiden Männer machten die Ermittler keine Angaben. Nur so viel: Die Auffindesituation der Leichen am frühen Montagmorgen lege ein Verbrechen nahe. Die Leichen der beiden Männer wurden am Montag in die Gerichtsmedizin transportiert.

Eine Kriminaltechnikerin geht in das abgesperrte Haus, in dem am Morgen zwei Tote Männer entdeckt worden waren.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Keine Angaben zu den Todesumständen

Zu weiteren Details – etwa zu der Frage, ob die Männer in der Wohnung lebten - äußerte sich die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ ebenfalls nicht. Die Untersuchungen zu den Todesumständen und den Hintergründen stünden noch ganz am Anfang. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage, man werde sich frühestens am heutigen Dienstag dazu äußern.

Bei den Ermittlungen wurden nach Polizeiangaben zwei verdächtige abgestellte Autos in der Nähe des betroffenen Wohnhauses entdeckt. Die Fahrzeuge mit deutschen Kennzeichen konnten nicht zugeordnet werden. Deshalb seien laut Polizeisprecherin Ines Filohn als Vorsichtsmaßnahme Sprengstoffspezialisten hinzugezogen worden, die die Autos untersuchten.

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Katastrophenschutzes stehen in der gesperrten Amtstraße in Forst.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Rund 116 Anwohner mussten vorläufig ihre Wohnungen verlassen. Dafür wurde eine Sporthalle bereitgestellt. Das Gebiet rund um die betroffene Wohnung wurde weiträumig abgesperrt. Feuerwehr, Kriminaltechniker, Spürhunde, Polizei und ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes waren in der Straße am Nachmittag zu sehen.

Anwohner konnten am Nachmittag in ihre Wohnungen zurück

Am Nachmittag konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück. In den Fahrzeugen wurden keine explosiven Gegenstände entdeckt. Warum die Polizei davon ausgegangen war, dass eine Gefahr bestehen könnte, wollte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen trotz mehrfacher Nachfrage nicht sagen.

Die „Lausitzer Rundschau“ zitierte Anwohner, die am Morgen beobachtet haben wollen, wie in der Nähe des Tatortes eine Person in einen Rettungshubschrauber verladen wurde. Die Polizei wollte das nicht bestätigen. Weitere Anwohner sagten, dass in Tatortnähe häufig Fahrzeuge mit Berliner Kennzeichen standen.