Das wird laut: Specht verwechselt Sirene mit Baum

Ein Buntspecht an einem Baumstamm. (Symbolfoto)

Ein Specht sorgt in Potsdam für ordentlich Radau, weil er einen Sirenenmast mit einem Baum verwechselt hat.

Ein Specht hat in Potsdam für ordentlich Lärm in der Nachbarschaft gesorgt. Er verwechselte einen Sirenenmast in Babelsberg mit einem Baum. Ordentlich trommelte er auf die Sirene ein. Der Schall hallte durch Potsdam.

An der Wache der #FFBabelsberg in #Potsdam #Babelsberg wurde eine neue 🐦-Spezies entdeckt.



Der „gemeine Sirenenspecht“ wurde hier gesichtet. Er versucht seit einiger Zeit ein Loch in unsere Sirene zu hämmern. Leider ist diese aus Metall! Klingt gut - bringt aber nichts... 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/FL0j7SqO80 — Feuerwehr Potsdam (@FwPotsdam) May 11, 2019

Erst nach weiteren Versuchen gab er es dann auch auf. Die Feuerwehr Potsdam freute sich über den Gast. „Der gemeine Sirenenspecht wurde hier gesichtet. Er versucht seit einiger Zeit ein Loch in unsere Sirene zu hämmern. Leider ist diese aus Metall! Klingt gut - bringt aber nichts...“