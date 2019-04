Trockenheit: Felder vor Berlin werden zur Sandwüste

Bei Liebenwalde treibt der Wind Sand über verödete Felder. Erneut brannte es in der Nacht in einem Waldstück.

Die anhaltende Trockenheit macht sich in Brandenburg deutlich bemerkbar. In Hammer bei Liebenwalde, rund 25 Kilometer nördlich von Berlin, sind einige brachliegende Felder mittlerweile völlig verödet, ähneln einer Sandwüste. Das wird auch für Autofahrer potenziell zur Gefahr. Der Wind wirbelt den Sand auf und trägt ihn durch die Luft über die Landstraße 167.

Bereits am heutigen Dienstag drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) teils stürmische Windböen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde (8 Beaufort) in Brandenburg. Sand kann eine erhebliche Sichtbehinderung darstellen. Im Jahr 2011 kam es auf der Autobahn A19 zwischen Rostock und Güstrow sogar zu einer Massenkarambolage mit acht Toten und 131 Verletzten, nachdem Autofahrer geradezu in eine in der Luft liegende Sandwand gefahren waren und ihnen jegliche Sicht fehlte. Ein schwerer Sturm hatte Sand von angrenzenden Feldern auf die Autobahn geweht.

In Brandenburg ist die Trockenheit zur Zeit allerdings vor allem ein Problem für die Landwirtschaft. Außerdem besteht weiterhin erhebliche Waldbrandgefahr.

Ein Feld in Hammer bei Liebenwalde (Kreis Oberhavel). Das brachliegende Feld ist verödet, ähnelt einer Sandwüste.

Foto: Uta Keseling

Waldbrand bei Spremberg - Starker Wind große Gefahr

Der jüngste Waldbrand ereignete sich in der Nacht zu Dienstag. 4,5 Hektar Fläche seien bei Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) betroffen gewesen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Das Feuer sei kurz vor Mitternacht gemeldet worden und in den frühen Morgenstunden gelöscht gewesen. Wegen der extremen Trockenheit gelte nun in allen Landkreisen die höchste Waldbrandstufe 5. Grund sei vor allem der starke Wind, der die Feuergefahr erhöhe.

Seit Ostern habe die Feuerwehr bereits drei Waldbrände gelöscht, berichtete Engel. Bei Jüterbog seien am Montagnachmittag vier Hektar in Brand geraten. Zuvor hatten zwei Hektar bei Nassenheide gebrannt. Die Brandursachen würden in allen Fälle noch ermittelt, ergänzte Engel.

Verzicht auf Osterfeuer wegen Waldbrandgefahr

Viele Kommunen hätten aus Sicherheitsgründen auf Osterfeuer verzichtet. Brandenburg gilt als das am stärksten durch Waldbrand gefährdete Bundesland in Deutschland. Der Boden ist dort vielerorts besonders sandig und es gibt einen hohen Anteil von Kiefernwäldern.

Im vergangenen Jahr hatte es in Brandenburg wegen der langen Trockenheit viele große Brände gegeben. Seit Jahresanfang waren es bereits rund 20.

Immerhin: Für Liebenwalde wurde noch für Dienstag vereinzelt Regen erwartet. Das könnte ein wenig Entlastung bringen. Am Donnerstag soll allerdings auch dort - wie im ganzen Raum Berlin-Brandenburg - die Temperatur auf bis zu 26 Grad steigen, dann erneut bei Trockenheit. Das sonnige Wetter an den Ostertagen hat unterdessen viele daheimgebliebene Berliner erfreut. An den Feiertagen war es in der Hauptstadt sogar wärmer als auf der Mittelmeerinsel Mallorca, was dortige Urlauber geärgert haben dürfte. Auch am kommenden Donnerstag schlägt das Berlin-Brandenburger Wetter die Insel.

Das Feld in Hammer bei Liebenwalde ist komplett verödet. Der Wind wirbelt Sand auf und treibt ihn durch die Luft und über die Landstraße hinweg.

Foto: Uta Keseling

Im August 2018 hatte sich südwestlich von Berlin bei Treuenbrietzen ein riesiger Waldbrand ereignet. Die Rauchschwaden zogen auch in die Hauptstadt und verrauchten ganze Straßenzüge. Viele Berliner riefen damals die Feuerwehr, weil sie von einem schweren Brand in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ausgingen. Die Feuerwehr riet damals Berlinern, Türen und Fenster geschlossen zu halten. (mit dpa)