Osterfestspiele in Rheinsberg: Besucher gehen auf Zeitreise

Das Schloss Rheinsberg am Grienericksee in Brandenburg.

Rheinsberg erfreut sich bei Ausflüglern und Kulturreisenden anhaltend hoher Beliebtheit. Völlig zu Recht. Wirklich malerisch am Grienericksee liegt das Preußenschloss, in dem Friedrich der Große einige, „die glücklichsten“, Jahre seiner Jugend verbrachte und wo sein Bruder Heinrich residierte. Weit zieht sich der Schlosspark um den See, eine Mischung aus Rokoko- und Landschaftsgarten. Vor und in dieser Kulisse wird alljährlich ein vielfältiges Kulturprogramm geboten.

Schloss Rheinsberg wird wieder zum Musenhof

Es ist nun noch ein wenig reichhaltiger. Schon bevor die Musiktage zu Pfingsten stattfinden oder die Kammeroper Schloss Rheinsberg den Festivalsommer eröffnet, wurden erstmalig die Osterfestspiele anberaumt. Am Oster- sowie am folgenden Wochenende machen sie aus Schloss Rheinsberg wieder den Musenhof von einst.

Musenhof - so nannte Kronprinz Friedrich Schloss Rheinsberg, wo er tat, was er am liebsten mochte: Im Kreise von Gelehrten, Künstlern und Musikern philosophieren und musizieren. In den vier Jahren vor seiner Regierungszeit war das, 1736 bis 1740. Anschließend vermachte er das Schloss seinem Bruder, der sich hier ebenfalls den Künsten und Wissenschaften widmete und den Musenhof weiterbetrieb.

„L’isola disabitata“ von Joseph Haydn wird gespielt

Das Programm der Osterfestspiele entführt nun in genau jene Epoche, soll die offene Atmosphäre unter den preußischen Prinzen, das geistige Klima der Aufklärung aufleben lassen. Von der Landschaftsarchitektur über den weltläufigen Kunstsinn bis hin zu Oper, Schauspiel und Konzert wird das Kulturleben des ausgehenden 18. Jahrhunderts präsent.

Den Auftakt sowie Abschluss am kommenden Sonntag macht eine Produktion der Kammeroper Schloss Rheinsberg, „L’isola disabitata“ von Joseph Haydn unter der musikalischen Leitung von Wolfgang Katschner. Es ist die Premiere eines amüsanten Stückes, in dem es zur See fahrende Liebende auf eine einsame Insel verschlägt, wo sie durch allerlei Missverständnisse (und Piraten) voneinander getrennt, in Verzweiflung getrieben und letztlich wieder glücklich vereint werden.

Wolfgang Katschners Lautten Compagney Berlin, ein renommiertes Barockensemble, das sich trotz innovativer Ansätze immer der historischen beziehungsweise historisch informierten Aufführungspraxis verpflichtet fühlt, ist nicht nur für diese Opernaufführung der geeignete Klangkörper. Auch die Sinfoniekonzerte mit Werken von Bachsöhnen und Haydn werden von dem Orchester elegant umgesetzt.

Auch Klavierkonzerte gehören zum Programm

Es sind aber gar nicht ‚nur‘ Sinfoniekonzerte, denn Teil des Programms sind zwei Klavierkonzerte von Carl Philipp Emanuel Bach, die von Michael Rische auf einem modernen Flügel gespielt werden, weswegen die Lautten Compagney denn auch zu modernen Instrumenten greift. In einem zweiten Teil mit der zweiten Sinfonie B-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach und Haydns Sinfonie Nr. 45 fis-Moll wechselt das Orchester dann zu historischen Instrumenten und macht so einen schönen direkten Vergleich für die Zuhörer möglich.

Für die Sparte Schauspiel geht es ein wenig weg aus Rheinsberg, wir bleiben aber in der Zeit. Es ist das Jahr 1786 und wir sind in Weimar. Genauer gesagt im Hause von Charlotte von Stein, Goethes geliebter Freundin, der er zehn Jahre lang fast täglich Briefe schrieb, die ihn faszinierte und die ihn an sich band. Jetzt jedoch ist er fort, überstürzt nach Italien aufgebrochen, ohne Ankündigung, ohne Abschiedsworte.

Was Frau von Stein nun durch den Kopf geht und was sie ihrem Mann, den sie anredet, der jedoch keine Rolle hat, in einem ellenlangen Monolog mitteilt, gehört zum Besten, was die Theaterliteratur des letzten Jahrhunderts hervorgebracht hat. Es ist das Monodrama von Peter Hacks „Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe“ in der Inszenierung von Johanna Schall. In die Rolle gehört eine gestandene Schauspielerin. Anika Mauer bringt noch einmal die hoch gelobte Renaissance-Theater-Produktion von 2016 auf die Bühne und löst den Anspruch bravourös ein. Sie verdient sich minutenlangen Applaus.

Begleitprogramm führt die Besuche ins Zeitalter der Aufklärung

Um die großen Abendprogramme rankt sich während der Osterfestspiele ein hübsches Begleitprogramm, das die Reise ins Zeitalter der Aufklärung abrundet. Der Osterspaziergang mit Stadtführerin Christiane Mewes gehörte dazu. Oder der opulente Brunch am Ostermontag, der nicht zuletzt aus literarischen und musikalischen Köstlichkeiten besteht. Selten aufgeführte Flötensonate von Friedrich dem Großen und seiner Schwester Wilhelmine, Opernarien aus der Feder des Prinzen und Lesungen aus seinen Briefwechseln zeichnen ein lebendiges Bild vom Leben am „Musenhof“.

Interessant sind auch die Schlossführungen, die am kommenden Wochenende noch einmal angeboten werden. Auf ihnen wird den philosophischen Neigungen der preußischen Prinzen nachgespürt und gezeigt, wie sie in der Architektur Rheinsbergs ihren Ausdruck fanden. Am Sonntagabend enden dann diese ersten Rheinsberger Osterfestspiele. Ein Erfolg aus dem Stand, was eine Fortsetzung im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich macht.

Das Programm am nächsten Wochenende

• Freitag, 26. April

19 Uhr Sinfoniekonzert

Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Joseph Haydn

• Sonnabend, 27. April

15 Uhr Schlossführung

19 Uhr Theater

Peter Hacks: Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe

• Sonntag, 28. April

15 Uhr Schlossführung

19 Uhr Oper

Joseph Haydn: L’isola disabitata