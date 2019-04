Baumblütenfest: Das sind die Neuerungen

Werder. Ihr Vater hatte es sich schon lange gewünscht, dass sie sich mal als Blütenkönigin bewirbt. „Als ich ihm gesagt habe, dass es mit meiner Bewerbung tatsächlich geklappt hat, war er sprachlos“, erzählt Madeleine Reichelt. „Und dann auch noch im Jubiläumsjahr.“

In Werder wird dieses Jahr zum 140. Mal das Baumblütenfest gefeiert. Neun Tage lang, vom 27. April bis 5. Mai. Rund eine halbe Million Besucher werden zu dem bunten Treiben erwartet, das sich aus Sicht von Bürgermeisterin Manuela Saß zum „schönsten Frühlingsfest der Mark“ gemausert hat.

Für die Rathauschefin beginnt das Fest bereits am 26. April, wenn im Ballsaal der Bismarckhöhe der Eröffnungsball steigt. Stargast des Abends: Schlagerikone Howard Carpendale. Sicherlich einer der Gründe dafür, dass die Karten bereits vergriffen sind.

Vorfahren waren „Obstmucker“

Nicht nur für den Sänger, sondern auch für Madeleine Reichelt bedeutet das einen Auftritt vor vollem Haus. Denn beim Ball wird die 27-jährige Friseurin als Blütenkönigin inthronisiert, bevor sie dann am nächsten Tag ab 13 Uhr beim Festumzug – gestaltet von 70 Werderaner Vereinen, Schulen und öffentlichen Einrichtungen – im Cabrio durch die Stadt chauffiert wird und um 14 Uhr das Fest auf dem Marktplatz eröffnet.

Dass nicht nur auf dem Baumblütenfest selbst, sondern auch in den folgenden Monaten so mancher Auftritt auf sie zukommen wird und das Ehrenamt auch mal mit Stress verbunden sein kann, schreckt die junge Frau mit dem dunklen langen Haar nicht.

Sie habe sich oft mit ihrer Freundin Franziska Barche darüber unterhalten, die 2014 Blütenkönigin war. Madeleine Reichelt ist in Werder aufgewachsen. Sie weiß, welch große Rolle der Obstbau für ihre Heimatstadt spielt. Schließlich stamme sie selbst aus einer „alten Obstmuckerfamilie“, sagt sie. Mucker, so werden die Obstbauern in Werder genannt.

Festmeile mit sechs Bühnen

Die „Sandosche Zwetsche“ ist eine Züchtung ihrer Werderaner Vorfahren, ihre Großeltern bauten noch im großen Stil Obst an. „Ich habe als Teenager Knuppern geerntet.“ Und manchmal habe sie der Oma beim Verkauf der dicken dunkelroten Kirschen auf dem Frischemarkt geholfen.

Auf der Festmeile in der Innenstadt werden rund 340 Händler ihre Waren feilbieten, 70 davon aus der Region. Die Imbisspalette sei diesmal um vegane Angebote und Craft-Biere erweitert worden, sagt Rainer Wohlthat. Die Arbeitsgemeinschaft Horn und Wohlthat ist Partner bei der Ausrichtung der Veranstaltung.

Auf sechs Bühnen werden rund 70 Bands und Disk-Jockeys mit einem Mix aus Rock und Pop, Schlager und Country-Musik für Unterhaltung sorgen. Gleich zweimal wird die Berliner Show-Legende Frank Zander in Werder erwartet: am 2. Mai auf der Regattastrecke und am 5. Mai auf der Bismarckhöhe. Schon am 1. Mai werden „Brenner“ die Bismarckhöhe rocken. Die Band ist gerade mit ihrem Debütalbum auf Platz 26 der deutschen Popcharts durchgestartet.

Plantagen sind geöffnet

Auf dem Rummel am Hartplatz bauen 60 Schausteller ihre Fahrgeschäfte auf – vom „Breakdancer“ bis zur Wildwasserbahn. Mutige Festbesucher können sich an der Regattastrecke mit dem Bungeeseil aus 50 Metern Höhe in die Tiefe stürzen.

Sportlich geht es zudem am 28. April zu, wenn Stadt und Stadtsportbund Werder Lauffreunde zum Baumblütenlauf einladen. Der Jedermann-Lauf im Stadtwald, der sich an Laufinteressierte aller Altersklassen wendet und im vorigen Jahr 350 Teilnehmer hatte, findet traditionell am ersten Festsonntag statt.

Zweiter Schauplatz während des gesamten Baumblütenfestes sind die Obstgärten: Entlang des Obstpanoramaweges öffnen ein gutes Dutzend Obstbauern ihre Plantagen. „Hier können die Gäste entspannt auf Strohballen sitzen oder unter blühenden Bäumen ihre Decken ausbreiten“, sagt Reinhard Schmidt vom Werderschen Obst- und Gartenbauverein.

Kunsthandwerklich geknüpfte Netze

Erstmals werden die Mitgliedsunternehmen des Obstbauvereins ihre Getränke auf den Höfen durchweg in Mehrwegbechern anbieten. Wer auf den süffigen Obstwein, abgefüllt in Plastikflaschen, auch zu Hause nicht verzichten möchte, kann die erworbenen Flaschen in geknüpften Netzen verstauen.

Früher seien kleine Obstweinflaschen in den Netzen um den Hals transportiert worden, erzählt Schmidt. „Damit man die Hände für einen Imbiss frei hat.“ Mit kunstgewerblichen Netzen lässt der Obstbauverein zum Festjubiläum diese Tradition wieder aufleben.

Anreise mit Bahn oder Schiff

Sonderbusse fahren an den Festwochenenden und am 1. Mai halbstündlich vom Werderaner Bahnhof zu den Plantagen. „Generell bietet es sich an, das Auto zu Hause stehen zu lassen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder der Fahrgastschifffahrt anzureisen“, rät Bürgermeisterin Saß. „Im Innenstadtbereich stehen keine Parkplätze zur Verfügung.“

Um das hohe Fahrgastaufkommen im Regionalexpress 1 zu bewältigen, verkehrt an den Festwochenenden stündlich ein zusätzlicher Entlastungszug zwischen Berlin und Werder. Auch am 1. Mai setzt die Deutsche Bahn Zusatzzüge ein.

Für die Abreise in Richtung Potsdam gibt es einen Bus-Shuttle ab Innenstadt Werder. Am 27., 28. und 30. April sowie am 1., 3., 4. und 5. Mai gilt in den Zügen der DB und der S-Bahn auf den Strecken von und nach Werder sowie Potsdam jeweils in der Zeit von 14 bis 2 Uhr ein Glasflaschenverbot – das von der Bundespolizei überwacht wird.