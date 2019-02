In Teltow werden Eichhörnchen wieder aufgepäppelt

Maya, das Eichhörnchen ohne Schwanz, hat an diesem Sonntagmorgen beschlossen, den Schlafsack nicht zu verlassen. Es kuschelt sich tief hinein und schließt wieder die Augen. Ginny dagegen springt auf der Krankenstation umher, als wäre sie schon wieder im Wald. Als sie ein Salatblatt gefunden hat, ist ihr Glück perfekt.

Und Odie treibt die Neugierde aus der Hängematte. Er streckt die Nase heraus und hofft, dass es ein Leckerli gibt. Tanya Lenn hält es bereit. Die Vorsitzende des Vereins Eichhörnchen-Hilfe Berlin-Brandenburg ist einerseits froh, dass es ihre „Hörnchen“ wieder warm haben in der Auffangstation in Teltow. Andererseits fällt ihre Bilanz für das Jahr 2018 nicht besonders aus. „Der Sommer zu heiß, der Winter zu mild – das war ein anstrengendes Jahr“, sagt Lenn.

Circa 40 Eichhörnchen werden in Teltow aufgepäppelt

Als die Heizung im Mai 2018 ausfiel, hatte Tanya Lenn schon das Ende der Station befürchtet. Etwa 40 Eichhörnchen werden in Teltow aufgepäppelt. Tiere, die zu klein und zu schwach sind, die einen Infekt haben oder aus dem Nest gefallen sind. Manche müssen zuerst auf die Krankenstation, bevor sie in die Volieren wechseln und später ausgewildert werden.

Eine Krankenstation ohne Heizung, dazu kein warmes Wasser, um die Käfige zu reinigen – das war unmöglich. Aber die benötigten 22.000 Euro konnte der Verein nicht aufbringen. Tanya Lenn startete eine Spendenaktion auf „Betterplace.org“ und hatte so viele Unterstützer, dass die Summe für eine neue Heizung zusammenkam. In einem Rundbrief hat sie sich bei allen Spendern bedankt. „Ich war so gerührt von der Unterstützung“, sagt Tanya Lenn, „das gibt mir die Kraft, weiterzumachen.“ Für sie seien die Spenden eine Anerkennung ihrer Arbeit. Sie habe sich gefreut, dass sich so viele Menschen für die Eichhörnchen engagiert hätten.

Die kleinen flinken Tiere haben ein schwieriges Jahr hinter sich. „Der heiße Sommer hat ihnen sehr zugesetzt“, sagt Lenn. In den Außenvolieren liefen große Ventilatoren, um die Hitze erträglich zu machen. Fast täglich musste der Boden gewässert werden – zur Kühlung und damit der Rindenmulch nicht zu Staub zerbröselte. Die Eichhörnchen haben sich dann kleine Mulden in den feuchten Boden gegraben und hineingelegt.

In milden Wintern kommen Eichhörnchen nicht zur Ruhe

Dann folgte der zunächst milde Winter, der die Tiere nicht zur Ruhe kommen ließ. Sie brauchen ihre Winterruhe bei Minusgraden, um ihren Stoffwechsel herunterzufahren und sich zu regenerieren – „sonst reagieren sie wie übermüdete Kinder“, sagt Lenn. Die traurige Bilanz des vergangenen Jahres: „Es sind zum ersten Mal mehr Eichhörnchen gestorben als wir durchgekriegt haben“, so die Tierschützerin.

Aber auch für die Tiere, die in der Natur leben, wird der Überlebenskampf immer härter. „Wenn ich in die Volieren gehe und höre überall rundherum die Sägen, dann könnte ich verzweifeln“, so die Vereinsvorsitzende. Es sei ein Albtraum zu wissen, dass wieder der Lebensraum der Eichhörnchen und anderer Tiere zerstört wird. Vielen sei das offenbar egal. „Aber so schnell kriegen wir nicht wieder so hohe tolle Bäume, die die Tiere brauchen“, sagt Lenn. Ihr Appell: „Beachtet die Natur, lasst die Bäume stehen.“ Hecken, Äste, wilde Gärten seien ein wichtiger Rückzugsort für alle Tiere. „Wenn es so weitergeht, werden wir irgendwann die Eichhörnchen verlieren“, so ihre Befürchtungen.

Vor 13 Jahren hat Tanya Lenn, die eigentlich gelernte Notarfachangestellte ist, den Verein Eichhörnchen-Hilfe Berlin-Brandenburg in Lankwitz gegründet, seit 2007 ist die Auffangstation in Teltow. Ihr Ziel ist es, die Tiere gesund zu pflegen, damit sie wieder in die Natur zurückkehren können. Manche sind auch noch zu klein, um allein überleben zu können. Die werden dann aufgepäppelt. Oft finden Spaziergänger ein krankes Tier und bringen es zu ihr.

Odie hat eine besondere Geschichte. Ein alter Mann hat das geschwächte Tier gefunden, es mit nach Hause genommen und über ein Jahr aufgezogen. Die Auffangstation kannte er nicht, aber bei ihm zu Hause durfte Odie nicht bleiben – es ist ja kein Haustier. Die Berliner Naturschutzbehörde erfuhr davon und hat sich mit Tanya Lenn in Verbindung gesetzt. So kam Odie zu ihr. Er hatte einen Infekt genau wie Ginny, deren Immunsystem geschwächt war. Beiden geht es viel besser. Dieses Jahr könnte es für sie heißen: Zurück in die Natur.

eichhoernchenhilfe-berlin.de