Kohleausstieg: Brandenburg ist mit dem Ergebnis zufrieden

Potsdam. Eine Enttäuschung konnte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nicht vermeiden. In den vergangenen Monaten hat er gegenüber den Lausitzern im Kohlerevier gebetsmühlenartig sein Mantra wiederholt: In der Lausitz werde noch jahrzehntelang bis in die 40er-Jahre dieses Jahrhunderts Kohle abgebaut, sagte Woidke regelmäßig in der Öffentlichkeit. Auch wenn er dadurch vor allem den Preis für den Ausstieg in den Verhandlungen nach oben treiben wollte, so lässt sich dieses Versprechen nicht halten. Spätestens 2038 soll nun Schluss sein mit der Kohleförderung – auch in der Lausitz, beschloss die Kohlekommission in der Nacht zu Sonnabend.

Am Ende hat sich das Mauern des Ministerpräsidenten ausgezahlt. „Das ist ein gutes Ergebnis für Brandenburg und die Lausitz, für Klimaschutz, Energie­sicherheit und akzeptable Strompreise“, sagte Woidke nach den Verhandlungen angesichts des zugesagten Geldsegens für die Region. Nach Angaben des Wirtschaftsministers Jörg Steinbach (SPD) fließen 45 Prozent der zugesagten 40 Milliarden Euro in die Lausitz. Als Erfolg können Woidke und seine Kollegen aus den Kohleländern zudem verbuchen, dass sie 14 Milliarden Euro davon frei verwenden dürfen – auch wenn sie nicht für den notwendigen Strukturwandel in der Region eingesetzt werden. Bereits ab April soll es ein Sofortprogramm von 150 Millionen Euro geben. „Jetzt gibt es endlich Planungssicherheit für unsere Lausitz“, sagte Woidke.

Auch die Linke in Brandenburg kann mit dem Kompromiss leben. „Vor allem die Festlegung auf einen Zeitkorridor für den endgültigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 ist wichtig“, sagte Fraktionschef Ralf Christoffers. „Die Menschen in den betroffenen Revieren, so in der Lausitz, brauchen endlich Klarheit.“

Die einzige Gegenstimme im 28-köpfigen Gremium gegen den Kompromiss kam aus Brandenburg. Hannelore Wodtke von der Allianz für Welzow kritisiert, dass es keine Zusage für den Verbleib des Dorfes Prochim in der Lausitz gibt, das dem Tagebau weichen soll. „Es konnte dadurch nicht erreicht werden, dass die von der Abbaggerung am Tagebau Welzow bedrohten Menschen durch die Kommission Planungssicherheit erhalten durften“, begründete Wodtke ihre Ablehnung. In der Lausitz gibt es nach Angaben von Sachsen und Brandenburg noch rund 8000 direkt Beschäftigte im Kohlebergbau, dazu kommen noch einmal rund 15.000 Beschäftigte bei Zulieferern.

Mehr zum Thema:

Kohleausstieg bis 2038 – Länder bekommen Milliarden-Hilfen