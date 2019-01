Lkw prallt auf der A10 gegen Schilderwagen und kippt um

Ludwigsfelde. Ein Lkw ist am Dienstag auf dem südlichen Berliner Ring gegen einen Schilderwagen geprallt. Dabei kippte der Lkw um, rutschte über die Fahrbahn und durchbrach die Leitplanke.

Der Fahrer des Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Einsatzkräfte benötigten laut ersten Informationen von vor Ort über eine Stunde, um ihn aus dem Führerhaus zu befreien. Er kam mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik.

Der Unfall ereignete sich auf er A10, etwa 300 Meter hinter der Abfahrt Ludwigsfelde-West. Vor Ort hieß es, das Schild habe Arbeiten der Autobahnmeisterei an einer defekten Leitplanke abgesichert. Der Lkw kam demnach nur wenige Meter vor den Bauarbeitern zum Stehen.

Die Autobahn war zunächst Richtung Dreieck Nuthetal in beide Richtungen gesperrt.

Der Verkehr wird ab Ludwigsfelde-Ost abgeleitet.

