Hasso Plattner: Der Unermüdliche feiert 75. Geburtstag

Hasso Plattner eröffnete am 17. Januar 2017 das von ihm finanzierte Museum Barberini in Potsdam.

Potsdam. Im vergangenen Jahr wollte Hasso Plattner es noch einmal wissen: Zusammen mit seiner Tochter nahm er an der internationalen Segel-regatta 52 Super Series teil. Nur knapp verpasste ihr Team mit Plattners Tochter am Steuer den Sieg vor der kroatischen Küste – in der Gesamtwertung schafften sie es auf Rang sieben. In einem Alter, in dem andere sich zurückziehen, bleibt Plattner aktiv. Am heutigen Montag feiert der Mitgründer des Software-Konzerns SAP und einer der größten Potsdam-Mäzene seinen 75. Geburtstag.

Inzwischen scheint es um Plattner aber etwas ruhiger geworden zu sein: Die Zeiten, in denen er sich mit E-Gitarre auf die Bühne vor Kunden stellte, sind vorbei. Jetzt bekommen nur noch seine Studenten am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gelegentlich seine Künste an der Klampfe zu hören. Die Regatten in den kleinen 505er-Jollen mutet er sich ebenfalls nicht mehr zu. Auch die legendären Segelwettfahrten gegen Oracle-Chef Larry Ellison sind Geschichte.

Dabei mischt Plattner immer noch mit – vor allem als Mäzen für Wissenschaft und Kunst. Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf 12,5 Milliarden US-Dollar. In dem von ihm gestifteten Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam stellt sich der SAP-Aufsichtsratschef vor die Studenten, um über Trends in der Softwareindustrie zu referieren.

Das HPI hat sich international schnell einen Ruf als Kaderschmiede für die digitale Wirtschaft gemacht. Das Institut wurde vor 20 Jahren an der Uni Potsdam gegründet. Die Studenten kommen aus der ganzen Welt, jährlich werden hochbegabte Schüler eingeladen, um ihnen ein Studium in Potsdam schmackhaft zu machen.

Das HPI lockt Hochbegabte aus der ganzen Welt

„Design Thinking“ lautet das aktuelle Zauberwort auf dem Uni-Campus in Griebnitzsee. Es geht darum, kreative Prozesse in einer interdisziplinären Gruppe zu gestalten. So erhofft sich Plattner Erkenntnisse über digitale Anwendungsmethoden in der Produktentwicklung. Ab diesem Jahr soll das HPI deutlich erweitert werden. Derzeit verfügt das Institut über 15 Professuren, 50 Mitarbeiter und 500 Studenten. Wenn es fertig ist, soll es doppelt so groß sein wie derzeit.

Aber auch für die Kunst seiner Wahlheimat Potsdam hat sich Plattner verdient gemacht. Nach dem Widerstand Potsdams gegen eine moderne Kunsthalle, ließ er das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Palais Barberini als Museum rekonstruieren. Für die Eröffnungsausstellung ließ Plattner nicht nur einige Bilder aus seiner Privatsammlung im kalifornischen Palo Alto kommen, sondern animierte auch Microsoft-Gründer Bill Gates dazu, ein Bild nach Potsdam zu schicken.

Nach seiner Eröffnung im Jahr 2016 schoss das Museum im ersten Jahr seines Bestehens gleich an die Spitze der Potsdamer Sehenswürdigkeiten. 520.000 Menschen besuchten das Barberini. Anders als andere Museen verfügt das Barberini nicht über eine feste Sammlung, sondern lockt die Besucher mit wechselnden Schauen an den Alten Markt in der historischen Mitte Potsdams. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr zählt die Picasso-Ausstellung (9. März bis 16. Juni), in der das Spätwerk des Malers gezeigt wird. Im Herbst folgt eine Ausstellung mit den Stillleben Vincent van Goghs (26. Oktober bis 2. Februar 2020).

"Unermessliche Verdienste für Potsdam“

Potsdam weiß das Engagement des Milliardärs in der Stadt zu schätzen. „Sein gesellschaftliches Engagement und seine Verdienste für Potsdam sind unermesslich“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in seinem Geburtstagsgruß. „Ich wünsche ihm auch weiterhin, dass er seine kreative Schaffenskraft und Gespür für technologische Neuerungen mit vollem Einsatz ausüben kann und dass er Potsdam weiter so verbunden bleibt.“

Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gratuliert dem umtriebigen Unternehmer und Mäzen. „Wir sind sehr stolz, dass mit Ihnen einer der bedeutendsten deutschen Unternehmer und großzügigsten Gönner unser Brandenburg als zweite Heimat gewählt hat“, heißt es in dem Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten. Ohne eine Spende des gebürtigen Berliners Plattner hätte auch die historische Fassade am Neubau des Potsdamer Schlosses nicht erfolgen können, das heute den Brandenburger Landtag beherbergt.

Gemeinsam mit Dietmar Hopp und drei weiteren IBM-Kollegen hatte Plattner 1972 die Firma „Systemanalyse und Programmentwicklung“ (SAP) gegründet. „Seinen Nutzen kann man nicht beziffern, aber die SAP wäre ohne ihn niemals so erfolgreich geworden“, sagte sein früherer Mitstreiter Dietmar Hopp. „Ich wünsche ihm und der SAP, dass der Übergang zu einer SAP ohne Hasso Plattner reibungslos gelingt.“ Das könnte schon in den kommenden Jahren sein. Auf der Hauptversammlung 2017 kündigte Plattner für die diesjährige Aufsichtsratswahl an: „Ich bin durchaus bereit weiterzumachen, aber nicht volle fünf Jahre.“