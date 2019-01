Bombenentschärfung in Potsdam: Alle Infos im Überblick

Potsdam. Eine in Potsdam entdeckte 250 Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag entschärft. Bei der gezielten Suche in Vorbereitung eines Neubauvorhabens war der Sprengkörper aufgetaucht, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Dienstag.

Die Bombenentschärfung in Potsdam am Donnerstag - alle Fragen und Antworten:

Wo genau wurde die Fliegerbombe gefunden?

Der Blindgänger wurde am Montag auf dem Areal der nördlichen Speicherstadt am Leipziger Dreieck gefunden.

Wie läuft die Bombenentschärfung ab?

Der Blindgänger US-amerikanischer Bauart liegt in zwei Metern Tiefe. Der Zünder soll vor Ort entschärft und durch eine gezielte Sprengung vor Ort unschädlich gemacht werden. Von 8 Uhr an wird der Sperrkreis gezogen. Die Entschärfung soll durch Sprengmeister Mike Schwitzke vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg erfolgen.

Der Blindgänger US-amerikanischer Bauart, der auf dem Areal der nördlichen Speicherstadt am Leipziger Dreieck in Potsdam gefunden wurde.

Foto: LHP

Wieviele Personen sind von der Entschärfung betroffen?

Etwa 5900 Menschen, die im Sperrkreis leben, müssen nach Angaben der Stadt ihre Wohnungen verlassen. Mehr als 300 Helfer sind im Einsatz, um zu kontrollieren, ob der Bereich geräumt ist.

Welche Straßen liegen im Sperrkreis?

Der Sperrbereich wird begrenzt durch die Dortustraße, Yorckstraße, Am Kanal, Burgstraße, die Nuthe, Humboldtring, Friedhofsgasse, Wirtschaftswege rund um den Brauhausberg sowie in der Templiner Vorstadt die Templiner Straße, Leipziger Straße und den Stichweg zum Havelufer. Hier gibt es eine interaktive Karte des Sperrgebiets.

Der Sperrkreis in Potsdam während der Bombenentschärfung am Donnerstag, 17. Januar 2019.

Foto: kmbd

Was befindet sich im Sperrkreis?

Im Sperrgebiet befinden sich unter anderem die Speicherstadt, die Staatskanzlei Brandenburg, der Landtag sowie mehrere Ministerien, der Hauptbahnhof, die Polizeidirektion, zwei Pflegeheime, eine Einrichtung des betreuten Wohnens, die Comenius-Schule, das Sport- und Freizeitbad „blu“, das Hotel Mercure, das Rechenzentrum, der Neue Markt, der Alte Markt, die Freundschaftsinsel und die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Während der Sperrung steht das soziokulturelle Zentrum Freiland in der Friedrich-Engels-Straße als Aufenthaltsort für Betroffene zur Verfügung.

Welche öffentlichen Einrichtungen sind von der Bombenentschärfung betroffen?

Das Potsdam-Museum, das Filmmuseum, das Kunstmuseum Barberini und das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte sowie die Volkshochschule und die Stadt- und Landesbibliothek im Bildungsforum müssen ab 8 Uhr bis zum Ende der Sperrungen geschlossen bleiben. Im Sperrkreis ist auch die Mitmach-Welt Extavium. Auf den jeweiligen Internetseiten der Einrichtungen wird informiert, ob und wann die Häuser am Donnerstag geöffnet werden.

Welche Auswirkungen haben die Sperrungen für Autofahrer?

Autofahrer aus Richtung Süden werden über Saarmund und Bergholz-Rehbrücke nach Potsdam umgeletet. Die Heinrich-Mann-Allee ist ab Horstweg gesperrt, die Umleitung führt über Horstweg und Nuthestraße. Aus Richtung West führt die Umleitung über die Breite Straße, Dortustraße, Yorckstraße und Straße Am Kanal zur Humboldtbrücke. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Welche Straßenbahn- und Buslinien sind betroffen?

Von den Sperrungen betroffen sind die Straßenbahnlinien 91, 92, 93, 96 und 98 ab Platz der Einheit in Richtung Süden sowie sämtliche Buslinien ab und vom Hauptbahnhof. Die Straßenbahnen fahren ab 8 Uhr ohne Halt zwischen Platz der Einheit und Friedhofsgasse durch. Sobald der Sperrkreis abgesichert ist und der Sprengmeister mit der Entschärfung beginnt, wird der Verkehr auf den Tramlinien komplett unterbrochen. Sämtliche Busse starten und enden ab 8 Uhr am Platz der Einheit in Richtung Nord und West sowie in am Rathaus Babelsberg in südliche und östliche Richtung. Die Vollsperrungen gelten bis zur offiziellen Entwarnung.

Hat die Bombenentschärfung Auswirkungen auf den Regional- und S-Bahn-Verkehr?

Ja! Der Potsdamer Hauptbahnhof ist ab 8 Uhr komplett gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Berlin starten und enden ab 8 Uhr am S-Bahnhof Babelsberg. Die Regionalbahnen fahren bis zum Start der Entschärfung ohne Halt am Hauptbahnhof. Bahnreisende sollten sich vor Fahrtantritt im Internet über ihre Reiseverbindungen informieren.

Wo erhält man weitere Informationen?

Informationen rund um die Entschärfung und den Sperrkreis erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeshauptstadt unter der Nummer (0331) 289 1677 sowie 289 1642. Personen, die nicht selbstständig den Sperrkreis verlassen können, melden sich bitte frühzeitig bei der Potsdamer Feuerwehr unter (0331) 370 1216, um einen Transport für Donnerstag zu bestellen.

Sperrungen und Veränderungen im Potsdamer Stadtverkehr im Detail:

Ab 8 Uhr bis zum Beginn der Entschärfung der Munition verkehren die Linien 4t 91, 92, 93, 96 und 98 planmäßig, jedoch werden die Haltestellen S Hauptbahnhof, Lange Brücke und Alter Markt/Landtag (jeweils in beiden Richtungen) nicht bedient. Die Linie 0b 694 verkehrt in beiden Richtungen nur auf dem Abschnitt Humboldtring/Lotte-Pulewka-Str. <> Stern-Center/Gerlachstr.

Mit Beginn der Entschärfung der Munition (ab ca. 10 Uhr) wird das Tramnetz in zwei Abschnitte (Nord und Südnetz) aufgeteilt. Die Linien 4t 91, 92, 93, 94, 96 und 99 verkehren wie folgt:

4t 91 (Nord) Bhf Pirschheide <> Platz der Einheit/West <> Glienicker Brücke

4t 92 (Nord) Kirschallee <> Platz der Einheit/West bzw. Platz der Einheit/Nord

4t 93 (Nord) Glienicker Brücke <> Platz der Einheit/West <> Bhf Pirschheide

4t 94 (Nord) Fontanestr. <> Platz der Einheit/West <> Schloss Charlottenhof

4t 96 (Nord) Campus Jungfernsee <> Platz der Einheit/West bzw. Platz der Einheit/Nord

4t 96 (Süd) Marie-Juchacz-Str. <> Magnus-Zeller-Platz <> Bhf Rehbrücke

4t 99 (Nord) Fontanestr. <> Platz der Einheit/Nord

Das Südnetz (Marie-Juchacz-Str. <> Magnus-Zeller-Platz <> Bhf Rehbrücke) wird von der Linie 4t 96 im 10-Minuten-Takt bedient. Zur Umfahrung der Innenstadt nutzen die Fahrgäste bitte zwischen Platz der Einheit und Rathaus Babelsberg die Linien 4t 94 und 99 und ab Rathaus Babelsberg die Linie 0b 693 bis zur Haltestelle Magnus-Zeller-Platz. Aus Richtung Süden nutzen die Fahrgäste bitte zwischen Magnus-Zeller-Platz und Rathaus Babelsberg die Linie 0b 693 sowie zwischen Rathaus Babelsberg und Platz der Einheit die Linien 4t 94 und 99.

Die Linien 0b X5, 605 und 695 verkehren aus Richtung Norden kommend nur bis Platz der Einheit/West. Die Linie 0b 606 verkehrt ab der Haltestelle Luisenplatz-Süd/Park Sanssouci in beiden Richtungen über Charlottenstraße und Fr.-Ebert-Straße zum Platz der Einheit/West. Die Haltestellen Naturkundemuseum, Schloßstr. und S Hauptbahnhof werden nicht bedient.

Die Linien 0b 609 und 638 verkehren mit den Fahrten ab bzw. bis S Hauptbahnhof nur bis Platz der Einheit/West.

Die Linie 0b 690 verkehrt nur zwischen Rathaus Babelsberg und Johannes-Kepler-Platz.

Die Linie 0b 691 verkehrt ab 7.40 Uhr nicht.

Die Linie 0b 694 verkehrt in beiden Richtungen nur auf dem Abschnitt Humboldtring/Lotte-Pulewka-Str.<> Stern-Center/Gerlachstr.

Das Kundenzentrum am Hauptbahnhof bleibt während der Munitionsbergung geschlossen. Die ViP weist ihre Fahrgäste darauf hin, dass es zu Anschlussverlusten im weiteren Fahrtverlauf kommen kann.

( BM )