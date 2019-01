Minister verteidigt Haftentlassung von Ex-NPD-Politiker

Potsdam. Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hat im Fall des aus der Untersuchungshaft freigelassenen ehemaligen NPD-Politikers Maik Schneider die Justiz verteidigt. „Der Eindruck, dass sich der Angeklagte der Strafverfolgung entzieht, ist falsch“, sagte Ludwig in der Sondersitzung des Rechtssauschusses des Landtages am Dienstag. Der Prozess werde mindestens bis zum März fortgeführt. Der Angeklagte sitze lediglich nicht mehr in Untersuchungshaft.

Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg hatte am 3. Januar die Freilassung Schneiders verfügt, weil das Verfahren unangemessen lange dauere. Die Verzögerungen seien nicht dem Angeklagten zuzurechnen, er sei daher aus der U-Haft zu entlassen. Der ehemalige NPD-Politiker Schneider muss sich in einem Revisionsprozess vor dem Landgericht Potsdam wegen Brandstiftung und anderer Delikte verantworten. In erster Instanz war er 2017 zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im August 2015 eine als Flüchtlingsunterkunft vorgesehene Sporthalle in Nauen angezündet haben. Schneider war im März 2016 festgenommen worden und saß somit seit knapp drei Jahren in der Vollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow in Untersuchungshaft.

Unterstützung erhielt Justizminister Ludwig am Dienstag in der Sondersitzung vom Präsidenten des OLG Brandenburg, Klaus-Christoph Clavée. „So unbequem und so unliebsam es sein mag, der Fall zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert“, sagte Clavée. Das Gericht habe ohne Ansehen der Person entschieden. Dass es in dem Fall zu Verzögerungen gekommen sei, sei ärgerlich, aber die Haftgründe müssten hier hinter den Freiheitsrechten des Angeklagten zurückstehen. Die Opposition warf Ludwig dagegen vor, für den Personalmangel an den Brandenburger Gerichten verantwortlich zu sein. Sie forderten Aufklärung zu den Umständen der Freilassung und dazu, wie viele Gefangene wegen zu langer Haftzeiten möglicherweise freigelassen werden müssen.

300 neue Stellen bei der Justiz sind im Haushalt eingeplant

Diese Angaben will der Justizminister erst zur kommenden Sitzung am 17. Januar vorlegen. Der CDU-Abgeordnete Jan Redmann verwies dagegen darauf, dass der Bericht unverzüglich vorgelegt werden sollte. Dies habe der Minister ganz offensichtlich versäumt, monierte Redmann. Die Opposition kritisierte zudem, die Landesregierung habe die Justiz kaputtgespart, da jahrelang Personal abgebaut wurde. Auch diesen Vorwurf wies Ludwig zurück. „Die Personalausstattung an den Gerichten ist, soweit uns bekannt, auskömmlich“, sagte Ludwig. Das heiße aber nicht automatisch, dass das auch ausreichend sei, räumte Ludwig ein. Im aktuellen Doppelhaushalt der Landesregierung ist die Einrichtung von 300 neuen Stellen bei der Justiz vorgesehen.

Bereits Anfang Dezember war ein 64-jähriger verurteilter Mörder wegen seines überlangen Verfahrens vom OLG aus der Haft entlassen worden. Der 64-Jährige war Weihnachten 2015 absichtlich mit seiner Frau im Auto gegen einen Baum gefahren. Die Ehefrau war bei dem Unfall gestorben. Der Mann hatte schwer verletzt überlebt. In der Verhandlung wurde der Mann zu zehn Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Strafmildernd werteten die Richter, dass der 64-Jährige zum Tatzeitpunkt depressiv war.

Die Verteidiger gingen in Revision. Weil die Verteidigung nicht rechtzeitig alle Dokumente hatte, musste der Mann aus der U-Haft entlassen werden und ist nun bis zum Beginn des Revisionsprozesses auf freiem Fuß. In einer Sondersitzung des Rechtsausschusses hatte Ludwig eingeräumt, dass die Gerichte wegen des Personalabbaus in den vergangenen Jahrzehnten hoch belastet seien. In diesem Fall habe es sich um einen „individuellen Fehler“ des Vorsitzenden Richters gehandelt.

Die Landesvorsitzende des Deutschen Richterbundes, Claudia Cerreto, hatte nach dem aktuellen Fall um den entlassenen Rechtsextremisten mehr Richterstellen gefordert. Dies gelte besonders für das Landgericht Potsdam. Dort herrschten hohe Bestände, die mit dem vorhandenen Personal „nur schwer“ abgebaut werden könnten, sagte Cerreto.