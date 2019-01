40 Millionen Euro für Baudenkmäler

Der Schäferhof in Frehne soll in diesem Jahr saniert sein.

Potsdam. Natascha Heid muss nicht lange überlegen: „Wenn wir gewusst hätten, was an persönlichem Einsatz und finanzieller Belastung auf uns zukommt, dann hätten wir es wohl nicht gemacht“, sagt die Bauherrin. 2009 kaufte sie zusammen mit ihrem Mann den Schäferhof in Frehne in der Prignitz für einen Euro von der Gemeinde. Das Haus aus dem 18. Jahrhundert stand zwei Jahrzehnte lang leer und verfiel.

Danach begann das Ehepaar, den Hof zunächst in Eigenregie vor dem weiteren Verfall zu retten, aber erst als der Förderbescheid der Denkmalförderung erging, konnten sie richtig loslegen. In diesem Jahr soll der Schäferhof weitgehend restauriert sein – nach zehn Jahren. Das Haus des Ehepaars Heid ist eines von insgesamt 24.500 kleinen und großen Baudenkmälern in Brandenburg. Das Land gab im vergangenen Jahr 36 Millionen Euro aus, um die Denkmäler zu erhalten oder zu sanieren. In diesem Jahr sollen es fast 40 Millionen Euro sein. Das Ehepaar Heid investierte bislang rund 175.000 Euro in das Haus, die Hälfte davon stammte aus Fördermitteln des Landes, ein neuer Förderantrag ist noch nicht genehmigt.

Ganz ähnlich erging es Thomas Müller aus Prenzlau. Das Kettenhaus ist eines der letzten historischen Gebäude in der Stadt, die am Ende des Zweiten Weltkrieges fast vollständig zerstört wurde. Seit der Wende stand es leer, in der Stadt mehrten sich die Stimmen, die die Ruine abreißen lassen wollten. Doch das wollte Thomas Müller nicht geschehen lassen. Auch er erwarb das baufällige Gebäude für einen Euro von der Stadt und restaurierte es mit Mitteln der Denkmalförderung. „Man sollte nicht zu blauäugig an so ein Projekt gehen“, sagt Müller rückblickend. Die Vorgaben für die Restaurierung historischer Gebäude seien nicht immer nachvollziehbar. „Die widerstrebenden Interessen des Denkmalschutzes und des Brandschutzes sind ein ganz großes Problem“, sagt Müller. So musste er die historische Holzdecke im Kettenhaus wegen des Brandschutzes durch eine Decke aus Stein ersetzen.

Fördermittel des Landes wurden unter anderem auch für die ehemalige Quandt’sche Tuchfabrik in Pritzwalk, die frühere Bonbonfabrik in Wittenberge, die Sanierung des Mausoleums der Familie Borsig in Groß Behnitz, die Restaurierung von Wandmalereien der Johanniskirche in Brandenburg an der Havel und am Potsdamer Theaterschiff eingesetzt.

Von den rund zwölf Millionen Euro Landesmitteln des Kulturministeriums seien rund zwei Millionen Euro in Denkmalförderprogramme des Ministeriums geflossen, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Montag in Potsdam. Rund fünf Millionen Euro gingen an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, gut 600.000 Euro hat die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten für den Erhalt ihrer historischen Gebäude bekommen. Mit 24 Millionen Euro stammte der größte Teil des Fördergeldes aus Mitteln der Städtebauförderung zur Wiederherstellung historischer Gebäude, Straßen und Plätze.