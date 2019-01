Weihnachtsbäume werden tonnenweise entsorgt

Potsdam/Cottbus. Eben noch waren alle Augen auf ihn gerichtet, Kinder haben vor ihm freudestrahlend ihre Geschenke ausgepackt. Jetzt scheint die besinnliche Zeit bereits für viele vorbei zu sein: Etliche Weihnachtsbäume sind bereits abgeschmückt – Lametta, Kugeln sowie Lichterketten sind wieder im Keller verstaut, der Baum steht bis zur Abholung auf dem Balkon oder der Terrasse. In Brandenburg werden in den kommenden Tagen und Wochen wieder tonnenweise Weihnachtsbäume entsorgt. Dabei haben die Abfallbetriebe in einigen Regionen voraussichtlich mehr zu tun als in den Vorjahren. 2018 hatte etwa die Abfallwirtschafts-Union (AWU) im Landkreis Oberhavel mehr als 140 Tonnen Weihnachtsbäume abgeräumt, fünf Tonnen mehr als noch im Jahr zuvor.

„Die Tendenz ist steigend“, sagte Kreissprecherin Irina Schmidt in Oranienburg. Sie erklärte dies mit der stetig wachsenden Bevölkerung im Landkreis. Von Montag an beginne die AWU mit dem Einsammeln. Einfach an den Straßenrand gelegt werden können die Bäume aber nach dem Abschmücken nicht. „Die Weihnachtsbäume dürfen frühestens am Vorabend des Abholtages und müssen spätestens am Abholtag bis sechs Uhr früh am Straßenrand vor dem Grundstück abgelegt werden“, sagte Irina Schmidt. Im gesamten Kreis sei es für Anwohner noch bis zum 24. Januar möglich, ihre Bäume an die Straße zu legen.

Parkbuchten oder Radwege dürfen nicht blockiert werden

In Potsdam gibt es in Sachen Abholung seit diesem Jahr eine Änderung. Denn die werden nicht mehr nach Stadtteilen abgeholt; stattdessen gibt es nun für jede Straße zwei Abholtermine im Januar. Diese können laut Stadtsprecher Jan Brunzlow im Abfallkalender nachgelesen werden, aber auch in der „Echt-Potsdam“-App der Stadtwerke. „Das Ablegen auf Feuerwehr- und Rettungsstellflächen ist natürlich verboten“, betonte Brunzlow. Darüber hinaus dürften Parkbuchten, Radwege oder Hauseingänge und Einfahrten nicht blockiert werden. Jedes Jahr würden mehr als 100 Tonnen Bäume eingesammelt. „Das sind bei einem Gewicht von bis zu 17 Kilo rund 6000 Bäume“, schätzte der Stadtsprecher.

In Cottbus müssen die Mitarbeiter der Stadtentsorgung im Vergleich zu Potsdam mit gut 44 Tonnen jährlich deutlich weniger Weihnachtsbäume einsammeln. Nicht selten kommt es vor, dass sich da auch hin und wieder ein Modell aus Plastik unter die Nadelgewächse mogelt. „Das muss aber separat als Sperrmüll angemeldet werden“, sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann. Ein Baum „mit festverbauten Lichtelementen“ werde dann zum Elektro-Altgerät. Der „E-Schrott“ kann auch in den Wertstoffhöfen an der Dissenchener Straße, der Lakomaer Chaussee und der Hegelstraße abgegeben werden – für Einwohner der Stadt Cottbus ist die Abgabe kostenfrei. Weitere Informationen gibt es im Abfallkalender der Stadt.

Noch bis zum 27. Januar holen Mitarbeiter des Betriebshofes der Stadt Wittenberge (Prignitz) Weihnachtsbäume ab. Diese können nach Angaben von Stadtsprecher Martin Ferch wie in jedem Jahr an den bekannten Containerplätzen für Glas und Papier abgestellt werden. „Die Voraussetzung für die Abholung ist aber, dass die Bäume abgeschmückt sind.“

Bäume werden für die Energiegewinnung genutzt

Während die Nadelbäume aus Potsdam in Tauche und die aus Cottbus in Beeskow (beide Oder-Spree) nach der Abholung für die Energiegewinnung genutzt werden, kommen diejenigen aus dem Landkreis Oberhavel alle auf den Kompost. „So viele Elefanten gibt es in den Berliner Zoos nicht, dass sie auch noch unsere Bäume fressen könnten“, sagte die Oranienburger Kreissprecherin Schmidt.