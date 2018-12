Ministerin will Zahl der Wölfe begrenzen

Zwei Wölfe (Canis lupus) in ihrem Gehege im Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck (Archivfoto).

Potsdam/Berlin. Der Wolf breitet sich in einem enormen Tempo in Deutschland aus – vor allem in Brandenburg. Mensch und Tier kommen sich mehr und mehr in die Quere. Dutzende Wölfe verenden auf deutschen Straßen, in ganz Deutschland reißen Wölfe Hunderte Nutztiere pro Jahr. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat deshalb gefordert, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Reduzierung des Bestandes auszunutzen, die das europäische Artenschutzrecht bereithält. Das schrieb sie laut „Rheinischer Post“ in einem Brief an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).

In Deutschland leben mittlerweile mehr als 600 Wölfe. Die Rudel verteilen sich neben Brandenburg vor allem auf Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Landwirtschaftsministerin Klöckner erklärte nun, dass der Bestand jährlich um bis zu 30 Prozent wachse, und warnte, die Zahl der Wölfe „verdoppelt sich also alle drei bis vier Jahre“. Weiter schreibt die Ministerin in ihrem Brief: „Die Wolfsübergriffe auf Nutztiere haben entsprechend zugenommen, bereits 2016 wurden mehr als 1000 Risse gezählt.“ Für ihren Vorschlag bekommt Klöckner auch Unterstützung vom brandenburgischen Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD). Er forderte gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) erneut, den Abschuss des Wolfs zu erleichtern. Vogelsänger stellte aber auch klar: „Der Mensch hat kein Recht, Tiere auszurotten.“

Brandenburg ist das Bundesland mit den meisten Wölfen in Deutschland. 37 der 73 deutschen Rudel leben mittlerweile in den Wäldern der Mark. Ihre Population wächst stark: Im Jahr 2017 verzeichnete das Brandenburger Landesumweltamt noch 26 Rudel. Landwirtschaftsminister Vogelsänger bezeichnete die Entwicklung gegenüber dem RBB als „sehr dynamisch“.

Die wachsende Zahl der Wölfe, die seit 2007 wieder in Brandenburg heimisch sind, fordert auch die hiesigen Landwirte zunehmend heraus. 2018 wurden laut RBB 221 Schafe, 62 Kälber, 17 Ziegen und ein Fohlen von Wölfen gerissen. Bauernverbände forderten deshalb bereits Anfang des Jahres, dass der Schutzstatus des Wolfes gelockert werden müsse. Zudem müssten Wölfe, die für umfangreiche Schäden verantwortlich sind, durch sogenannte Schutzjagden zurückgedrängt werden, ohne die Tiere aber erneut auszurotten.

Noch stehen Wölfe unter einem besonderen Schutz

Momentan aber steht das Tier noch unter strengem Artenschutz. Deshalb ist sein größter Feind das Auto. 23 Wölfe wurden im Jahr 2018 auf Brandenburgs Straßen überfahren. Auch hier lassen die Zahlen Rückschlüsse auf das enorme Wachstum der Population zu: 2017 starben nur neun Wölfe durch Unfälle mit Autos.

Die Forderung von Agrarministerin Julia Klöckner hat den seit Jahren schwelenden Streit zwischen Naturschützern auf der einen und Weidetierhaltern auf der anderen Seite auch auf Bundesebene neu entfacht. In Brandenburg ist der Wolf sowieso Dauerthema: Zuletzt hatten im November in Potsdam etwa 200 Menschen für „wolfsfreie Zonen“ demonstriert. Schon im Oktober hatte Brandenburg gemeinsam mit Sachsen und Niedersachsen im Bundesrat gefordert, das Bundesnaturschutzgesetz anzupassen, um mehr Wölfe schießen zu können.

Die Grünen und Umweltverbände hingegen warnen seit Langem vor Panikmache. Die Forderung nach „wolfsfreien Zonen“, so Brandenburgs Grüne im November, sei blanker Aktionismus. Allerdings fordern auch die Grünen eine stärkere Unterstützung der Tierhalter. Dazu gehöre neben der Einführung einer Weidetierprämie auch, dass Präventionsmaßnahmen gegen den Wolf unterstützt würden – etwa wolfsichere Zäune oder die Anschaffung von Herdenschutzhunden.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Sachsen hatte kürzlich sogar gefordert, den Wolf in allen Bundesländern aus dem Jagdrecht zu entfernen und gänzlich dem Naturschutz zu unterstellen. „Akzeptanz für den Artenschutz wird nicht erreicht, wenn dessen Kriterien aus populistischen Gründen aufgeweicht werden“, sagte Felix Ekardt, Vorsitzender des BUND Sachsen.

In Brandenburg bereitet man sich indes darauf vor, langfristig mit dem Wolf auszukommen: Im Dezember eröffnete Minister Jörg Vogelsänger ein eigenes Kompetenzzentrum zu Fragen des Umgangs mit dem Wolf. Neben interessierten Bürgern sollen dort auch direkt betroffene Gruppen wie Jäger, Bauern oder Tierhalter in Seminaren geschult werden. Das Wolfs- und Herdenschutzinformationszentrum, in das rund eine Million Euro Fördermittel der Europäischen Union (EU) flossen, geht auf eine Initiative des Wildparks Schorfheide zurück, wo zwei Wolfsrudel in weitläufigen Gehegen leben.

