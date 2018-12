Arbeit in einer Werkzeugmaschinenfabrik in Werneuchen

Konjunkturumfrage Prima Wirtschaftsklima in Brandenburg

Potsdam. Brandenburgs Wirtschaft sieht weiter optimistisch in die Zukunft, allerdings zeigen sich erste Wolken am Konjunkturhimmel. Nach der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern im Land sind nur vier Prozent der Unternehmen mit der Geschäftslage unzufrieden. Die große Mehrheit der Unternehmen blickt zuversichtlich ins neue Jahr, wenn auch etwas weniger gut gestimmt als vor Jahresfrist.

„Die Konjunktur zwischen Prignitz und Fläming ist sehr robust“, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam, Mario Tobias. „Mit 68 Prozent bewerten mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen die aktuelle Lage als gut.“ Die Gewinne seien zwar nicht mehr ganz so hoch wie zu Jahresbeginn. „Aber immerhin ein Drittel der Betriebe verzeichnet gute Erträge, weitere 46 Prozent zeigen sich zufrieden.“ Bei der Umfrage werden die Lage, Erwartungen für die kommenden zwölf Monate, Exporterwartungen, Investitionsabsichten und die Personalplanung abgefragt. Zusammengefasst ergibt sich daraus der sogenannte Geschäftsklimaindex (GKI), der mit aktuell 135 Punkten im Vergleich zum Jahresbeginn minimal abnimmt (135,5 Punkte).

Baubranche besonders zuversichtlich

Am besten aufgelegt zeigt sich die Baubranche, in der mehr als 94 Prozent der Betriebe die Lage gut bewerten. Dank des Baubooms wird auch die Gewinnlage positiv eingeschätzt. Berichteten vor einem Jahr noch zwölf Prozent von geringeren Margen, so sind aktuell nur neun Prozent unzufrieden. Die Dienstleister sind ähnlich guter Stimmung: Hier bewerten zwei Drittel (70 Prozent) die Lage als gut und ein Drittel (27 Prozent) als zufriedenstellend. Auch die Industrie ist überwiegend zufrieden: Insgesamt zwei Drittel (68 Prozent) berichten von einer guten und nur sieben Prozent von einer schlechten Geschäftslage.

Im Gegensatz zur vergangenen Umfrage und den aktuellen positiven Lageeinschätzungen, haben sich die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung der kommenden zwölf Monate leicht eingetrübt. War 2017 noch jedes dritte Unternehmen von einer Verbesserung der konjunkturellen Entwicklung überzeugt, so hat sich der Anteil der Optimisten in der aktuellen Umfrage auf 22 Prozent reduziert. Als Gründe dafür nennen die Unternehmen vor allem die unsichere Außenwirtschaftslage, insbesondere der immer noch nicht endgültig geklärte Brexit. Das betrifft vor allem Dienstleister und Händler.

Die Industrie zeigt sich davon am wenigsten beeindruckt. Insgesamt 31 Prozent der Betriebe rechnen mit einer Verbesserung und 61 Prozent gehen von einer unverändert guten Entwicklung im kommenden Jahr aus. Das zeigt sich auch an den Zahlen. Die 443 Brandenburger Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten setzten nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Oktober 2018 insgesamt 2,1 Milliarden Euro um. Das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent. Davon waren 1,4 Milliarden Euro Inlands- und 700 Millionen Euro Auslandsumsatz. Das entspricht einem Exportwachstum von 20 Prozent. In Brandenburgs Industrie sind 87.000 Menschen beschäftigt.

Nachwuchsmangel und Ernteausfälle größte Sorge

Die umsatz- und beschäftigungsstärkste Branche im Land, die Hersteller von Nahrungs- und Futtermitteln, meldeten im Oktober ebenfalls einen Umsatzzuwachs (plus 5,7 Prozent), allerdings sanken die Exporte um fast zehn Prozent – auch aufgrund der Ernteausfälle wegen des trockenen Jahres. Immer größere Sorge bereitet den Unternehmern in der Mark der Nachwuchsmangel. Fast zwei Drittel der Unternehmen berichten, dass sie nicht alle Stellen besetzen können. Das entspricht landesweit durchschnittlich fünf Stellen pro Betrieb. Jedes fünfte Unternehmen gibt an, auch Bewerber ohne Berufsabschluss zu suchen.

Um die insgesamt erfreuliche Entwicklung der Wirtschaft in Brandenburg auch in Zukunft nicht zu gefährden, fordern die Industrie- und Handelskammern zügige Investitionen in die digitale Infrastruktur. „Der Ausbau einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur erfordert erhebliche Investitionen, die nur durch gemeinsame Anstrengungen und eine stringente Koordinierung der Beteiligten wie Netzanbieter, Tiefbauunternehmen, Bund, Länder, Kommunen und Politik gelingen kann“, sagt der Präsident der Potsdamer IHK, Peter Heydenbluth.