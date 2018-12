Ein Karpfenteich in Brandenburg. (Symbolbild)

Einem Fischereibetrieb in Brandenburg sind mehrere Tausend Karpfen abhanden gekommen. Unbekannte hatten die Netze durchgeschnitten.

Kurz vor den Feiertagen sind in Brandenburg Tausende Karpfen ihrem Schicksal als Festtags-Mahl entgangen. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte die Netze eines Fischereibetriebes in Prenzlau zerschnitten und den Fischen so die Flucht ermöglicht.

Dem Betrieb ist ein Schaden von schätzungsweise 30.000 Euro entstanden. Die verschwundenen Karpfen hatten zusammen ein Gewicht von mehr als fünf Tonnen. (dpa/küp)