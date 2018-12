Landtag wählt Schriftstellerin Zeh zur Verfassungsrichterin

Potsdam. Die Person, die an diesem Morgen im Mittelpunkt des Interesses stand, war gar nicht da. Statt in Potsdam weilte die Schriftstellerin Juli Zeh wegen eines unaufschiebbaren Termins in Hamburg, hieß es. Dennoch wählte sie das Parlament im Brandenburger Landtag am Mittwoch zusammen mit fünf weiteren Kandidaten zu einer von insgesamt neun Verfassungsrichtern Brandenburgs. Die Nachfolger wurden für eine zehnjährige Amtszeit gewählt. Parlamentspräsidentin Britta Stark vereidigte die anwesenden neuen Richter sogleich. Die Vereidigung von Juli Zeh soll später nachgeholt werden.

Die SPD hatte Juli Zeh für das Ehrenamt nominiert, die seit 2017 Parteimitglied ist. Die 44 Jahre alte Erfolgsautorin kommt nicht unvorbereitet in das hohe Gremium. Zeh ist promovierte Juristin und wohnt seit dem Jahr 2007 mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Barnewitz im Havelland. Als Juristin war sie allerdings bislang nicht tätig. Nach dem Studium und einer mit Höchstnoten bewerteten und ausgezeichneten Promotion entschied sich die gebürtige Bonnerin damals gegen die Juristerei und für das Schreiben.

Schon ihr Debütroman „Adler und Engel“ wurde 2001 ein Erfolg und in 35 Sprachen übersetzt. Seitdem folgten zahlreiche weitere Romane, Theater­stücke, Hörspiele, Essays und Vorlesungen. Mit ihrer Wahlheimat im Havelland setzte sich Zeh 2016 in dem Gesellschaftsroman „Unterleuten“ auseinander, in dem sie das soziale Gefüge eines fiktiven Brandenburger Dorfes 20 Jahre nach der Wiedervereinigung schildert. Der Roman ist aus unterschiedlichen Perspektiven verschiedener Dorfbewohner erzählt – die alle Annahmen über ihre Mitmenschen anstellen, die sich im Laufe des Romans durchweg als falsch erweisen. In ihrem aktuellen Roman beschäftigt sich Zeh mit Geschlechterfragen. Das Buch handelt von einem emanzipierten Mann, den seine Rolle in einer gleichberechtigten Welt überfordert.

Die 44-Jährige sieht sich als Unterhaltungsschriftstellerin

Obwohl sich ihre Bücher mit gesellschaftlich relevanten Themen wie den Folgen der Globalisierung und der Vereinzelung der Menschen beschäftigen, sieht sich Zeh vor allem als Unterhaltungsschriftstellerin. „Das wollte ich schon immer sein“, sagte sie in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“. Am Ehrenamt eines Verfassungsrichters reizt sie die Arbeit im erlernten Beruf. „Ich liebe das demokratische Rechtssystem in Deutschland, es ist ein Wunderwerk“, sagte sie im Vorfeld der Wahl. Gelegentlich habe sie es in der Vergangenheit bedauert, nicht als Juristin tätig geworden zu sein.

Neben ihrer schriftstellerischen Arbeit äußert sich Zeh auch häufig zu politischen Fragen. Sie klagte 2009 erfolglos vor dem Bundesverfassungs­gericht gegen den biometrischen Reisepass und forderte nach dem NSA-Skandal 2013 die Bundesregierung auf, den Datenschutz der Bürger zu sichern.

Juli Zeh wird das Amt offiziell am 22. Januar von Kristina Schmidt übernehmen. Das Gremium tagt etwa einmal pro Monat. Pro Jahr werden dem Gericht rund 200 Fälle zur Entscheidung vorgelegt, rund 100 Fälle werden im gleichen Zeitraum erledigt.

Neuer Präsident des Verfassungsgerichtes wird der Cottbusser Finanzrichter und SPD-Stadtverordnete Markus Möller. Der bisherige Gerichtspräsident Jes Möller, der 2012 zum ersten ostdeutschen Präsidenten eines Landesverfassungsgerichtes der Bundesrepu­blik gewählt worden war und auch Direktor des Sozialgerichtes Neuruppin ist, scheidet im Januar nach zehnjähriger Amtszeit aus dem Gericht aus. Die Richterinnen und Richter mussten mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden.

Das Verfassungsgericht ist das höchste Gericht in Brandenburg. Jeder kann sich an das Gericht wenden, wenn in einer Streitangelegenheit zuvor der Rechtsweg ausgeschöpft wurde. Beschlüsse und Urteile des Landesverfassungsgerichtes haben die gleiche Gültigkeit wie Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe.

Kritik an der Wahl kam nur aus Reihen der AfD

Juli Zeh ist nicht die einzige Richterin mit künstlerischem Hintergrund. Seit 2012 ist bereits der Regisseur Andreas Dresen Verfassungsrichter in Brandenburg. Mit der Ernennung der sieben neuen Richter ist er nun dienstältester Verfassungsrichter im Land. Dresen dreht vor allem halbdokumentarische Filme, wie zuletzt „Gundermann“, über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann, der zugleich inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war.

Fast alle Fraktionen im Landtag begrüßten die Wahl der neuen Verfassungsrichter, Kritik gab es nur vonseiten der AfD. „Wir haben mit Victoria Tuschik eine hervorragend geeignete Kandidatin vorgeschlagen“, sagte Fraktionschef Andreas Kalbitz. „Sie hat leider neben den Stimmen unserer Fraktion nur wenige aus dem Lager der Altparteien erhalten.“ Die AfD hatte zunächst erklärt, keine eigenen Kandidaten zu benennen, um dann mehrfach die Juristin Victoria Tuschik zu nominieren. Die frühere Justiziarin der AfD-Landtagsfraktion von Sachsen-Anhalt fiel jedoch in allen Wahlgängen durch.

Biografie

Die Schriftstellerin Juli Zeh wurde 1974 in Bonn geboren. Nach dem Abitur studierte sie in Passau, Krakau, New York und Leipzig Jura mit Schwerpunkt Völkerrecht. Parallel dazu nahm sie ein Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig auf, das sie im Jahr 2000 mit einem Diplom abschloss. 2010 promovierte sie an der juristischen Fakultät der Universität des Saarlandes über UN-Übergangsverwaltungen. Für ihre bislang elf Romane hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den deutschen Bücherpreis und den Hölderlin-Förderpreis. In diesem Jahr erhielt sie für ihr gesellschaftliches Engagement das Bundesverdienstkreuz.