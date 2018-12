Das Tropical Islands in Brand in Brandenburg.

Spaßbad Tropical Islands wird an spanischen Investor verkauft

Wie der bisherige Eigentümer Tisarl, ein Unternehmen der malaysischen Tanjong-Gruppe, am Mittwoch bekannt gab, wird das Spaßbad Tropical Islands an die spanische Unternehmensgruppe Parques Reunidos verkauft. Diese übernehme 100 Prozent der Anteile, hieß es in einer Mitteilung. Die Transaktion solle nach den üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen im Februar 2019 abgeschlossen sein, hieß es. Über den Kaufpreis wurde zunächst nichts bekannt.

Parques Reunidos gilt als einer der weltweit führenden Betreiber von Themen- und Freizeitparks und betreibt insgesamt 64 Einrichtungen dieser Art weltweit, davon 30 in Europa. Das Unternehmen kündigte an, weiter in Tropical Islands zu investieren.

Die Brandenburger Urlaubs- und Badewelt hatte kürzlich angekündigt, das 630 Hektar große Gelände auszubauen. Die Zahl der Betten soll erweitert werden und neue Attraktionen sind geplant. Jährlich kommen 1,2 Millionen Gäste.

( BM )