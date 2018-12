Wissenswertes über den Wolf gibt es künftig im Wolfkompetenzzentrum in Groß Schönebeck zu sehen.

Seit der Wolf in der Region wieder heimisch geworden ist, erregt das Tier die Gemüter in den ländlichen Regionen.

Groß Schönebeck Informationszentrum über Wölfe öffnet in der Schorfheide

Groß Schönebeck. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Sicher ist aber: Es werden immer mehr. Seit der Wolf in der Region wieder heimisch geworden ist, erregt das Tier die Gemüter von Brandenburger Bauern, Jägern, Tierschützern und Bewohnern der ländlichen Regionen. Um die Auswirkungen der Rückkehr des umstrittenen Tieres besser verstehen zu können, hat Brandenburg am Donnerstag das erste Kompetenzzentrum Wolf auf dem Gelände des Wildparks Schorfheide in Groß Schönebeck eingerichtet.

„Das Wolfs- und Herdenschutzinformationszentrum wird nicht nur mit der Ausstellung und dem Freigehege über diese Tierart und über Möglichkeiten des Herdenschutzes informieren, sondern aktiv auf diejenigen zugehen, die von der Rückkehr des Wolfs nach Brandenburg in besonderer Weise betroffen sind“, sagte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) bei der Eröffnung des Zentrums. „Es soll deshalb auch ein Ort für Vorträge, Seminare und Tagungen zum Umgang mit dem Wolf und zum Herdenschutz werden."

Die Idee zu dem Zentrum stammt aus Sachsen

Die Dauerausstellung zum Wolf widmet sich in fünf Abschnitten vor allem dem Verhältnis von Wolf und Mensch. „Um die Akzeptanz des Wolfes zu erhöhen, braucht es Information, ohne irgendetwas schön zu reden““, sagte die Leiterin des Wildparks Schorfheide, Imke Heyter. Neben dem Sozialverhalten der Wölfe und ihrem Kommunikationsgebaren geht es um dessen Lebensräume und die Unterscheidung von natürlichem Wolfsverhalten und „Problemwölfen“. Das Zentrum wurde mit Mitteln der EU-Agrarförderung errichtet.

Brandenburg knüpft damit an Erfahrungen Sachsens mit dem dortigen Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ an. Seit der Rückkehr der Wölfe nach der Jahrtausendwende - zunächst nach Sachsen, dann nach Brandenburg - haben Wolfs-Betroffene und die Öffentlichkeit immer wieder auf die Expertise und Informationsangebote der Fachleute im sächsischen Rietschen zurückgegriffen.

Der Wildpark Schorfheide zählt jährlich 80.000 Besucher. Er liegt am Rand des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin und beherbergt seit 1996 ausschließlich Tierarten, die hier heimisch waren beziehungsweise es heute noch sind. Seit 1998 werden im Wildpark auch Wölfe gehalten. Schon jetzt bietet der Wildpark zwei Mal monatlich bei Vollmond „Wolfsnächte“ an, bei denen den Besuchern das Thema Wolf nahegebracht wird.

In Brandenburg leben deutschlandweit die meisten Wölfe: Nach derzeitigem Stand 37 Rudel und ein Paar. Die Zahl steigt stark an. Im vergangenen Jahr waren es noch 26 Rudel. Damit leben rund die Hälfte aller deutschen Wölfe in Brandenburg.

Um den Umgang mit dem Wolf zu klären hat Brandenburg als erstes Bundesland eine Wolfsverordnung vorgelegt, die allerdings vor allem bei Landwirten und vom Wolf betroffenen Anwohnern auf Kritik stößt. Sie fordern, den besonders strengen Schutz der Wölfe zu lockern und problematische Wölfe leichter jagen zu können. Das ist nach der derzeitigen Wolfsverordnung nur im äußersten Ausnahmefall erlaubt, wenn zuvor alle anderen Möglichkeiten, den Wolf zu verscheuchen, nicht erfolgreich waren.

Tierschützer dagegen befürchten eine erneute Ausrottung des Wolfes, sollte der strenge Schutz gelockert werden. Noch sei die Population nicht so groß, dass der Erhalt des Wolfes gesichert sei. Allerdings räumen sie inzwischen ein, dass Landwirte mit dem Herdenschutz von den Behörden weitgehend alleingelassen werden.