Brandenburg: Mann in Rangsdorf niedergestochen

Zwischen zwei Männern kam es in Rangsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, dann zog eine Person ein Messer.

Kriminalität Mann wird in Rangsdorf niedergestochen

Rangsdorf. Eine Person ist am Dienstagabend umgebracht worden. Die Tat ereignete sich in der Nähe des Rangsdorfer Bahnhofes, das berichtet die MAZ. Zwischen zwei Männern soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Im brandenburgischen Rangsdorf ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Foto: Peise

Im brandenburgischen Rangsdorf ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Foto: Peise

Im brandenburgischen Rangsdorf ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Foto: Peise

Im brandenburgischen Rangsdorf ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Foto: Peise



Ein Mann zog dann ein Messer und stach auf die andere Person ein. Laut MAZ waren die Verletzungen so schwer, dass der Mann noch am Tatort in der Clara-Zetkin-Straße verstarb. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Mehr Polizeiberichte:

Mordfall Georgine Krüger: Polizei nimmt Mann fest

Polizei stellt Raser, der mit einem Schuh flüchtete

Verdächtiger mit Beziehung zu Clan gefasst

( Bm )