Brandeburg: Zwei tote Feuerwehrleute - Prozess gegen Lkw-Fahrer vertagt

Brandenburg (Havel). Sie wollten helfen und wurden selber Opfer. Am 5. September 2017 starben auf der Autobahn A2 bei Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) zwei Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr. Sie versuchten an einer bereits gesicherten Unfallstelle, den Opfern einer Karambolage zu helfen – und wurden von einem heranfahrenden Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Gegen den 57 Jahre alten Fahrer begann am Dienstag ein Prozess vor dem Amtsgericht Brandenburg (Havel). Zu dem Prozess erschienen acht Hinterbliebene der Toten als Nebenkläger. Im Saal saßen zudem Kameraden von der Berufsfeuerwehr Potsdam und der Freiwilligen Feuerwehr Kloster Lehnin. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten fahrlässige Tötung in zwei Fällen und Körperverletzung vor. Den Ermittlungen zufolge soll er zum Tatzeitpunkt übermüdet gewesen sein.

Angeklagter will über Anwalt eine Erklärung abgeben

Der Prozess wurde gleich nach Verlesung des Anklagesatzes unterbrochen. Als Grund der Vertagung nannte die Vorsitzende Richterin Susanne Götsche, dass der zuständige Staatsanwalt wegen anderer Termine verhindert sei. Deswegen hatte auch ein Vertreter von ihm die Anklage vorgetragen. Am heutigen Mittwoch soll das Verfahren fortgesetzt werden und mit einer Erklärung des Angeklagten beginnen, die sein Verteidiger vortragen wird.

Am 5. September verunglückte zunächst gegen 2.15 Uhr zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Brandenburg und Netzen ein Lieferwagen, der Fahrer war eingeklemmt. Die beiden Rettungskräfte Philipp R. und Sebastian K. wollten dem Fahrer des Lieferwagens helfen. Auch ein Polizeiwagen war inzwischen vor Ort.

Bei der Vorbeifahrt erfasste der – laut einem technischen Gutachten – mit knapp 90 Stundenkilometern fahrende Sattelzug des Angeklagten zunächst das Polizeiauto, in dem zwei Polizisten saßen, Daten aufnahmen und ein Protokoll zu dem vorherigen Unfall schrieben. Das Polizeiauto wurde gegen den Wagen der Feuerwehr geschleudert. Das Einsatzfahrzeug kippte um und begrub den 23-jährigen Philipp R. und den 38-jährigen Sebastian K. unter sich. Ein dritter Beteiligter, der Fahrer des Feuerwehrwagens, wurde schwer verletzt.

Er und der spätere Angeklagte wurden ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. Der folgenschwere Unfall sorgte am 5. September vorigen Jahres auf der Autobahn A2 für einen kilometerlangen, mehrere Stunden anhaltenden Stau. Knapp zehn Stunden nach dem Tod der beiden Feuerwehrleute ereignete sich am Ende des Staus ein weiterer Lkw-Unfall. Gegen 13 Uhr fuhr ein litauischer Sattelzug auf einen Lkw aus Frankreich auf. Der Fahrer aus Litauen wurde dabei schwer verletzt. Bei dem französischen Lkw lief infolge des Aufpralls eine leicht entzündbare chemische Flüssigkeit aus. Die A2 musste für weitere Stunden jetzt sogar voll gesperrt werden.

Der Tod der beiden Feuerwehrleute hatte bundesweit eine große Betroffenheit ausgelöst. „Es ist schwer, nach einem solchen Tag wieder zum Tagesgeschäft überzugehen“, sagt Landesbranddirektor Heinz Rudolph am Abend nach dem Unglück. Die Lehniner Feuerwehr erhielt Beileidsbekundungen aus ganz Deutschland. An öffentlichen Gebäuden wurden die Fahnen auf halbmast gesetzt. Am Jahrestag des Unglücks führten Lehniner Feuerwehrleute einen Trauerzug durch. An dem Feuerwehrgerätehaus in Kloster Lehnin wurden zwei Gedenkstelen zu Ehren der im Dienst getöteten Kameraden errichtet.

Die Angehörigen der Opfer – ihre Witwen und Kinder – erhielten zunächst kein Sterbegeld. Das war so im Gesetz nicht vorgesehen. Im März dieses Jahres beschloss die Landesregierung jedoch eine Änderung. Rückwirkend ab dem 1. Januar 2017 wurden Familien von ehrenamtlichen Helfern bei der Hinterbliebenenversorgung mit Familien von Berufsfeuerwehrleuten gleichgestellt. Sie können nun ebenfalls bis zu 60.000 Euro erhalten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte damals: „Der Schock über den Unfalltod der beiden Feuerwehrkameraden mag inzwischen abgeklungen sein, das Entsetzen und die Trauer sind es noch lange nicht. Die Soforthilfe soll nicht nur die Hinterbliebenenversorgung verbessern, sondern auch den Beitrag der Angehörigen für die Gesellschaft wertschätzen.“