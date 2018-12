Hermine ist 100.000. Besucherin der Harry-Potter-Ausstellung

In Potsdam gastiert eine Wanderausstellung rund um die Zauberwelt von Harry Potter - mit bereits 100.000 Besuchern.

Babelsberg. Die Erleichterung stand Hermine Thomas ins Gesicht geschrieben, als der „Sprechende Hut“ verkündete, dass sie in das Haus Gryffindor des Zauberinternats Hogwarts einziehen könne. Genau das hatte sich die Zehnjährige erhofft. Womit das Mädchen aus Apolda (Thüringen) allerdings nicht gerechnet hatte: Dass sie am Freitag als 100.000. Besucherin der Harry-Potter-Schau in der Caligarihalle des Filmparks Babelsberg selbst ins Scheinwerferlicht geraten würde.

Große Freude bei Hermine, als sie einen Geschenkkorb überreicht bekam – gefüllt mit Zauberstab, Umhang, Schokofröschen und „Bertie Botts Bohnen jeder Geschmacksrichtung“, die zu den beliebtesten Süßigkeiten in der Harry-Potter-Welt gehören. Momentan arbeitet sich die Viertklässlerin durch den zweiten Band. Auf den Zauberlehrling habe sie ihre Mutter Ulrike gestoßen, erzählt die Zehnjährige.

Einen schulfreien Tag nutzte die Familie Thomas, um sich die seit dem 13. Oktober in Potsdam gastierende internationale Wanderausstellung anzuschauen. Geführt von Guides geht es auf rund 1600 Quadratmetern Ausstellungsfläche durchs Harry-Potter-Universum. Aufgebaut sind beliebte Schauplätze der Zauberwelt wie der Schlafsaal von Haus Gryffindor. Die Sets sind mit Requisiten, Kostümen und Kreaturen gefüllt, die bei den Dreharbeiten wurden.

( kst )