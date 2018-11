Voll im Trend: Urlaub im Fass

In diesem Jahr machten bereits 400.000 Menschen in Brandenburg Ferien auf dem Campingplatz – mehr als je zuvor.

Potsdam. Jörg Puttins sitzt in seinem Fass und ist zufrieden. „Wir sind vor einem Jahr auf den Trend aufgesprungen“, sagt er und sieht dabei in den künstlich lodernden Elektro-Kamin. 200 Campingfässer haben er und seine Mitstreiter im ersten Jahr bereits verkauft. Ursprünglich baute die Firma Grillhütten für Gärten, jetzt baut sie Fässer für Urlauber. Im kommenden Jahr werden es sicher mehr, glaubt Puttins. „Für die Campingwirtschaft ist das sehr reizvoll.“

Puttins ist mit seiner Firma Wood Art einer der Aussteller auf dem diesjährigen Deutschen Campingtag, der am Dienstag im Kongresshotel am Luftschiffhafen in Potsdam begonnen hat. Der Ort ist treffend gewählt, denn Campingurlaub in Brandenburg – ob im Zelt, im Caravan oder im Campingfass – liegt im Trend.

Von Januar bis einschließlich September 2018 zählte das Amt für Statistik 1,1 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen in Brandenburg. Das entspricht einer Steigerung um 15 Prozent. Die Zahl der Gäste auf Campingplätzen liegt mit 400.000 sogar um 20 Prozent höher als im Vorjahr.

Das kleine Fass kostet 10.000 Euro.

Foto: Jörg Krauthöfer

Campingurlaub wird immer beliebter

„Die Campingwirtschaft gehört zu den Wachstumstreibern des Tourismus in Brandenburg, nicht erst seit diesem Ausnahmesommer“, sagt Brandenburgs Tourismus-Marketingchef, Dieter Hütte. „Die Branche hat einen wachen Blick für Trends und neue Zielgruppen.“

Zu den aktuellen Trends gehört das Wohnen in sogenannten Mobilheimen wie den Campingfässern. Eine bislang unerkannte Marktlücke, die irgendwo zwischen Zelten mit festen Wänden und Wohnmobilen ohne Räder angesiedelt ist. „In diesem Bereich wird viel passieren“, sagt auch Jörg Thoke, der auf der Ausstellungsfläche des Campingtages mit seinen

„Iglusaunen“ direkt neben Puttins Campingfässern steht. Die Idee der Iglusauna stammt aus Estland. Dabei handelt es sich um mobile Saunen im Iglu-Look. Der Leipziger Thoke baute die Saunen nun zu campingtauglichen Schlafplätzen um, mit Schlafkoje, Sitzecke und Küche – auf Wunsch baut er auch eine Sauna ein.

Der Trend stammt aus Nordeuropa, wo an Wanderwegen und Flussläufen einfache und regenfeste Unterkünfte für Wanderurlauber und Kajaktouristen aufgestellt wurden, damit sie nicht jeden Abend ein Zelt auf- und am nächsten Morgen wieder abbauen müssen. Immer mehr dieser mobilen Wohngelegenheiten stehen nun auch auf hiesigen Campingplätzen – wenn der Trend in Brandenburg auch erst am Anfang steht. „In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 300 Mobilheime aufgestellt, in Frankreich waren es 25.000“, sagt Jörg Thoke. „Da hinken wir noch deutlich hinterher.“

Unabhängig davon ist die Zahl der Campingurlauber in Brandenburg seit Jahren stetig steigend. Wesentliche Erfolgsfaktoren sind nach Angaben Brandenburger Tourismuswerber gezielte Investitionen in die Infrastruktur und die Ausstattung der Campingplätze. Mehr als fünf Prozent aller Unternehmen aus Brandenburg, die derzeit mit dem Qualitätssiegel „Servicequalität Deutschland“ ausgezeichnet sind, sind Campingplätze, sagte Tourismuswerber Hütte am Dienstag.

Befragungen des Tourismusmarketings haben ergeben, dass Brandenburg-Urlauber vor allem die Natur mit den vielen Seen, Flüssen und Wald schätzen. „Wer erholsam und naturnah Campingurlaub machen will, ist bei uns an der richtigen Adresse“, warb Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag für Ferien auf einem der 165 Campingplätze im Land mit insgesamt 41.000 Schlafgelegenheiten.

Der Tourismus ist für Brandenburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. 100.000 Menschen arbeiten im Tourismus, die Branche setzt direkt 3,4 Milliarden Euro um, dazu kommen Einnahmen aus dem touristischen Konsum von 6,1 Milliarden Euro.