Brandenburg: Zwei Wohnungen brennen in Kyritz nach Explosion

Eine Explosion soll in der Friedensstraße den Brand ausgelöst haben. Zwei Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Feuerwehr-Einsatz Zwei Wohnungen brannten in Kyritz nach Explosion

Kyritz. In Kryritz (Landkreis Ostprigniz-Ruppin) ist am Montag ein Feuer in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Eine Explosion hatte den Brand vermutlich ausgelöst, wie die Feuerwehr mitteilte. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

Zwei Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden - darunter auch ein Feuerwehrmann, der sich bei den Löscharbeiten verletzt hatte. Zunächst hatte die "MAZ" darüber berichtet.

Gegen 12:00 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Mit rund 15 Fahrzeugen war die Feuerwehr vor Ort. "Der Brand ist unter Kontrolle", sagte eine Sprecher am Mittag.

Wegen des Feuers musste der gesamte Wohnblock in der Friedensstraße evakuiert werden.

