Rolls-Royce baut Zentrum für Künstliche Intelligenz

Dahlewitz. Der britische Technologiekonzern Rolls-Royce will kräftig in Brandenburg investieren. Für 100 Millionen britische Pfund, umgerechnet 113 Millionen Euro, soll in den kommenden fünf Jahren am Standort in Dahlewitz bei Berlin ein Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) entstehen. „Das neue KI-Team soll eng mit den Ingenieuren des seit 25 Jahren bestehenden Rolls-Royce-Standorts Dahlewitz und akademischen Partnern in der Region zusammenarbeiten und vom Berlin-Brandenburger Technologie-Umfeld profitieren, das für seine lebendige digitale Start-up-Szene bekannt ist“, sagte Unternehmenssprecher Frank-Martin Hein am Freitag. Rolls-Royce habe bereits mit den Stellenausschreibungen begonnen, um 2019 den Betrieb aufnehmen zu können.

Wie viel Geld insgesamt in den Brandenburger Standort fließt, ist noch nicht endgültig geklärt. Das hänge von der Zahl der Partner ab, die für das Projekt gewonnen werden, sagte Hein. „Der deutsche KI-Hub wird zeigen, wie Industrieunternehmen künstliche Intelligenz bei geschäftlichen Fragestellungen einsetzen können, um zur Wertschöpfung beizutragen – am Standort Dahlewitz und darüber hinaus“, sagte Rolls-Royce-Direktorin Caroline Gorski.

Das Hasso-Plattner-Institut ist Partner von Rolls-Royce

Eine Zusammenarbeit besteht bereits mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, Deutschlands führender Forschungseinrichtung für digitalen Maschinenbau. Das Institut begrüßte am Freitag den Ausbau der Zusammenarbeit mit dem britischen Turbinenhersteller. „Wir freuen uns sehr, einen Global Player wie Rolls-Royce bei der Datenanalyse und Entwicklung seiner digitalen Fähigkeiten zu unterstützen und unseren Studierenden auf diese Weise einen engen Bezug zur Praxis zu ermöglichen“, sagte der Geschäftsführer und Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, Christoph Meinel.

Zusammen mit den Rolls-Royce-Ingenieuren sollen die KI-Forscher neue intelligente Techniken und Analysemöglichkeiten für riesige Datenmengen entwickeln. Dahlewitz eignet sich als Standort für das KI-Zentrum besonders, weil der Konzern erst im April dieses Jahres beschlossen hatte, die neue Turbinengeneration „Pearl“ in Brandenburg entwickeln und fertigen zu lassen. Diese Turbinen sind bereits so konzipiert, dass sie einen permanenten Datenaustausch mit der Bodenstation unterhalten können. „Die Daten können nicht mehr nur in eine Richtung – von der Turbine an den Boden – übertragen werden, sondern in beide Richtungen“, sagte Unternehmenssprecher Hein am Freitag. So erhofft sich das Unternehmen unter anderem, Treibstoff einsparen und bereits präventive Wartungsarbeiten im Flugbetrieb vornehmen zu können.

Die Brandenburger Landesregierung freut sich über die neue Investition. „Ich bin sehr froh, dass Dahlewitz für dieses zukunftsweisende Projekt ausgewählt wurde“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Freitag. „Rolls-Royce bekräftigt dadurch einmal mehr die Bedeutung des Standortes.“ Das Zentrum habe das Potenzial, neue Trends der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz zu setzen.

Rolls-Royce in Dahlewitz hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Standorte für das weltweit operierende Unternehmen entwickelt. Es ist das einzige Werk, in dem von der Entwicklung über die Montage bis zum Testlauf und dem Service alle Produktionsstufen vorgenommen werden können. Dafür beschäftigt der Konzern in Dahlewitz 2800 Mitarbeiter. Insgesamt 3,8 Milliarden Euro hat Rolls-Royce in den vergangenen Jahren in Deutschland investiert. Seit 1993 wurden in Brandenburg mehr als 7000 Triebwerke gebaut, 2017 allein 300, darunter 30 Turbinen für den Airbus A350. Die größten Abnehmer sind Airbus in Toulouse, Bombardier in Kanada und Gulfstream in den USA.

Derzeit werden in Dahlewitz Flugzeugturbinen der übernächsten Generation entwickelt. Sie sollen noch weniger Geräusche erzeugen und über eine Einzelleistung von 70.000 PS verfügen. 2025 sollen die ersten Superturbinen das Werk verlassen – dann sicherlich auch mit neuer KI-Technik „Made in Brandenburg“ ausgestattet.