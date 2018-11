So geht die Polizei gegen Grenzkriminalität vor

Zeuthen. Als vor 25 Jahren die Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur grenzüberschreitenden Kriminalität zwischen Deutschland und Polen eingerichtet wurde, da ging es vor allem darum, den schwunghaften Schmuggel von gestohlenen Gebrauchtwagen einzudämmen. „Heute geht es um 100.000 Euro teure SUV-Fahrzeuge“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Ulrich Scherding. „Die Kriminalität hat sich entwickelt.“ Mit dem Wegfall der Grenzkontrollen im Jahr 2007 hat zudem der Kampf gegen illegale Einwanderer an Bedeutung gewonnen.

Noch bis zum heutigen Freitag tagen Vertreter der Anklagebehörden aus Deutschland und Polen, Polizeipräsidenten aus beiden Ländern und weitere Experten in Zeuthen, um das Erreichte zu würdigen, aber auch Möglichkeiten einer besseren Zusammenarbeit auszuloten. „Vor 25 Jahren steckte die Zusammenarbeit noch in den Kinderschuhen, heute sind wir adäquat aufgestellt und auch technisch auf dem Stand der Dinge“, sagte Scherding.

Brandenburg ist Hotspot beim Autoschmuggel

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft ist mittlerweile für die gesamte grenzüberschreitende Eigentumskriminalität zuständig, nirgendwo sonst werden so viele Fälle von Autoschmuggel bearbeitet wie in Frankfurt (Oder). Schwerpunkte der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern seien neben dem Autoschmuggel nach wie vor die Bekämpfung von Banden, die sich die Sprengung von Geldautomaten zum Ziel gemacht haben, sowie Wohnungseinbruchsdiebstähle, sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke zum Auftakt der zweitägigen Tagung. Passend zum Auftakt stellte die Bundespolizei im Grenzgebiet einen in Leverkusen gestohlenen Geländewagen sicher und nahm zwei Männer in Haft, die im Verdacht stehen, für mehrere Automatensprengungen in den vergangenen Monaten verantwortlich zu sein.

Die Verfolgungsbehörden dies- und jenseits der Oder arbeiten bereits auf vielen Ebenen zusammen. Eine 30-köpfige deutsch-polnische Fahndungsgruppe der Bundespolizei jagt im Grenzgebiet Autoschieberbanden und illegale Einwanderer, die Brandenburger Polizei wirbt in Polen aktiv um Nachwuchs, um den Anteil an Polnisch sprechenden Auszubildenden zu erhöhen, die Staatsanwälte kooperieren ebenfalls, und an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) besteht ein Forschungsprojekt zur Effektivität der grenzüberschreitenden Kriminalität im Land.

Im vergangenen Jahr wurde zudem das Modellprojekt „Im Tandem gegen die Grenzkriminalität“ verlängert, bei dem deutsche und polnische Kollegen zusammen auf Streife gehen. Die grenznahe Kriminalität sei seitdem rückläufig, hieß es zur Begründung aus dem Innenministerium. Koordiniert wird die Zusammenarbeit im Zentrum für deutsch-polnische Polizei- und Zollzusammenarbeit am ehemaligen Autobahn-Grenzübergang in Swiecko (Polen). Rund 25.000 Anfragen aus dem Bundesgebiet und Polen werden hier jährlich bearbeitet.

Europäische Union hilft ebenfalls

Auch die Europäische Union unterstützt den Kampf gegen die Kriminalität im Grenzgebiet. Im September dieses Jahres fiel der Startschuss für ein neues Kooperationsprojekt. Das auf 18 Monate angelegte Projekt soll nach Angaben der Bundespolizei Sprachbarrieren zwischen den Beamten weiter abbauen, damit die Polizeieinheiten beider Länder effektiver kooperieren können. Gemeinsam sollen Lagebilder erstellt und das Zusammenwirken bei der Vereitelung oder Ahndung von Straftaten geübt werden.

Seit 2015 regelt ein deutsch-polnischen Polizeiabkommen die Einsätze im jeweiligen Nachbarland. So enden Verfolgungen von Autodieben nicht mehr an der Grenze, sondern können im Nachbarland fortgesetzt werden. Um die Zusammenarbeit weiter zu erleichtern, plant Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) im neuen Polizeigesetz weitere Änderungen. So soll die sogenannte Schleierfahndung nicht nur innerhalb eines 30 Kilometer breiten Grenzstreifens möglich sein, sondern im ganzen Land. Dabei handelt es sich um verdeckte, flächendeckende Personenkontrollen ohne einen konkreten Verdacht.

