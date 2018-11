Mehr Azubis und mehr offene Stellen in Brandenburg

Potsdam. In Brandenburg sind in diesem Herbst mehr Lehrstellen frei als zur gleichen Zeit des vergangenen Jahres. Ende September waren bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) noch 1865 freie Ausbildungsstellen in den Betrieben gemeldet, das sind rund zehn Prozent mehr als 2017. Die Zahl der unversorgten Bewerber lag mit knapp 1192 in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie der Chef der BA-Regionaldirektion, Bernd Becking, am Freitag in Potsdam sagte.

Insgesamt gab es 14.669 Bewerber für einen Ausbildungsplatz, das waren etwa 150 mehr als im Vorjahr. Die Bundesagentur versuche, auch noch nach dem Beginn des Ausbildungsjahres Interessierte und freie Stellen zusammenzubringen.

„Wir haben noch viele Jugendliche, die nicht zum Zuge gekommen sind“, sagte Becking. „Gemeinsam müssen alle Partner am Ausbildungsmarkt ihre Anstrengungen intensivieren, um Bewerber und Ausbildungsstellen noch besser zusammenzubringen.“ Die meisten offenen Stellen betreffen die Ausbildung zum Koch. Hier waren Ende September noch 116 Ausbildungsplätze unbesetzt, gefolgt vom Restaurantfachmann (86), Fachkraft für Lagerlogistik (74) und Kaufmann im Einzelhandel (69).

Am begehrtesten war die Ausbildung zur Fachkraft für Haus- und Zootierpflege. Hier gab es 167 Bewerber, aber nur 20 angebotene Plätze. Auch die Ausbildung für Sport- und Fitnesskaufleute war 221-mal gesucht, aber nur 65-mal angeboten. Bessere Chancen gab es für zukünftige Verkäufer von Fleischwaren: Hier wurden 15 Bewerbungen, aber 155 offene Stellen gezählt.

DGB fordert Tariflöhne für alle Auszubildenden

Der Deutsche Gewerkschaftsbund appellierte (DGB) an die Arbeitgeber, die Ausbildung attraktiver zu gestalten, damit frei bleibende Angebote besetzt werden können. „Die freien Plätze gibt es oft dort, wo Ausbildungsbedingungen und Vergütung schlecht sind“, sagte der DGB-Vorsitzende für Berlin und Brandenburg, Christian Hoßbach. „Betriebliche Ausbildung ist dann attraktiv, wenn sie qualitativ gut und nach Tarif vergütet ist.“

Der Chef der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Alexander Schirp, warnte dagegen vor staatlichen Eingriffen. Dadurch könne die Tarifhoheit eingeschränkt werden, zudem sei die Vergütung kein Arbeitsentgelt.

Einig waren sich DGB und UVB in der Forderung, dass Betriebe und Berufsschulen besser ans Verkehrsnetz angebunden und die Monatskarten für Bus und Bahn bezahlbar sein sollten. Die Landesregierung hatte dazu in einem ersten Schritt am Donnerstag die Einführung eines Azubi-Tickets für 365 Euro ab dem kommenden Jahr beschlossen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam fordert dagegen für Auszubildende ein kostenfreies Ticket. „Denn die Mobilität von jungen Leuten muss in einem Flächenland wie Brandenburg ganzheitlich unterstützt werden“, sagte der Präsident der IHK Potsdam, Peter Heydenbluth.

„Die Chancen für Bewerberinnen und Bewerber sind so gut wie noch nie"

BA-Chef Becking verwies auf die große Bedeutung des Nachwuchses für die Unternehmen, um in Ruhestand gehende Kollegen zu ersetzen. „Das Beste ist, wenn der Nachwuchs aus Brandenburg kommt und hier ausgebildet wurde“, sagte Becking. Besonders groß ist der Nachwuchsmangel in Potsdam-Mittelmark und der Prignitz. In Potsdam-Mittelmark kommen auf 100 Bewerber 141 Ausbildungsstellen, in der Prignitz sind es 133 Ausbildungsangebote. Im Landkreis Oberhavel kommen dagegen auf 100 Bewerber 63 Ausbildungsplätze. In der Uckermark sind es sogar nur 55. Die Arbeitsagentur empfiehlt daher der Landesregierung, die Mobilität der Ausbildungssuchenden zu erhöhen, damit sich Angebot und Nachfrage im Land besser ausgleichen.

Brandenburgs Arbeitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) sieht das Land insgesamt auf einem guten Weg. „Die Situation auf dem Brandenburger Ausbildungsmarkt hat sich für junge Menschen auch im dritten Jahr hintereinander verbessert“, sagte Karawanskij. „Die Chancen für Bewerberinnen und Bewerber sind so gut wie noch nie, da ihnen rechnerisch immer mehr freie Lehrstellen gegenüberstehen.“

Die Zahl der ehemaligen Flüchtlinge, die sich um einen Ausbildungsplatz bemühen, ist von 456 im vergangenen Jahr auf 756 gestiegen – auch durch das Landesförderungsprogramm für junge Geflüchtete, die „Assistierte Ausbildung Brandenburg“.

