Schüsse auf Imbiss in Glasow - Ermittlungen im Rocker-Milieu

Bei Schüssen auf diesen Imbiss in Glasow ist ein Mann am Dienstagabend schwer verletzt worden.

Glasow. In einem Döner-Imbiss in Glasow bei Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) südlich von Berlin ist am Dienstagabend ein 49-Jähriger bei einer Schießerei verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll ein Mann gegen 19.50 Uhr mit einem silberfarbenen Wagen auf einen Parkplatz vor dem Imbiss vorgefahren sein und aus dem Auto mit einer Schrotflinte in den Imbiss geschossen haben. Laut Polizei hat der Schütze auf eine Gruppe von drei Personen gezielt, die an einem Tisch saß.

Der 49 Jahre alte Mann aus Blankenfelde-Mahlow wurde dabei schwer verletzt. Er erlitt Schusswunden an Armen und Oberkörper und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der Polizei sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich.

Vor der Tat soll es zwischen zwei Personen aus unbekannten Gründen vor dem Laden zu einem Streit gekommen sein. Einer der beiden fuhr daraufhin mit einem Auto weg. Die andere Person setzte sich zu dem 49-Jährigen und einem weiteren Unbeteiligten auf die Terrasse vor dem Imbiss. Die beiden anderen Männer blieben unverletzt.

Mordkommission nimmt Ermittlungen auf

Der Täter konnte zunächst unerkannt entkommen. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr sperrte am Dienstagabend das Gebiet rund um das Einkaufszentrum in dem kleinen Örtchen ab. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. „Die Ermittlungen zu möglichen Tatbeteiligten dauern an, deswegen geben wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen heraus“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Mittwoch.

„Inwieweit eine vorangegangene verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor dem Imbiss mit der anschließenden Tat im Zusammenhang steht, wird von der Mordkommission überprüft, die gestern Abend bereits die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen hat.“

Ob es einen Zusammenhang zu einer Brandstiftung an zwei Transportern Ende August gibt, wollte die Polizei nicht sagen. „Wir ermitteln in alle Richtungen, können eine Verbindung nicht ausschließen, haben dafür aber derzeit keine Hinweise“, sagte die Sprecherin weiter. Auf dem benachbarten Parkplatz eines Discounters waren am 31. August zwei Transporter ausgebrannt und in der Nähe die Tür eines Geschäfts mit Teer beschmiert worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Möglicherweise handelt es sich um einen Streit unter Geschäftsinhabern.

Polizei untersucht mögliche Verbindung ins Rockermilieu

Aussagen von Zeugen zufolge sei es zuvor immer wieder zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Ladeninhabern an dem Geschäftszentrum gekommen.

Auch in Berlin ist es in den vergangenen Monaten mehrfach zu Schüssen auf Gaststätten gekommen, unter anderem auf das Lokal des ehemaligen Geschäftspartners des Rappers Bushido, Arafat Abou-Chaker. Zuletzt hatte ein Mann im September einen Imbiss in Friede­nau beschossen. Der Unbekannte wurde von Zeugen an der Rückseite des Ladens am Breslauer Platz beobachtet. Dort habe er demnach mehrmals mit einer Schusswaffe auf eine offenstehende Tür geschossen, verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt in diesen Fällen auch eine mögliche Verbindung in das Rockermilieu. Glasow ist ein Ortsteil von Blankenfelde-Mahlow, der sich in unmittelbarer Nähe des neuen Großflughafens BER befindet.

