Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs blickt auf Amtszeit zurück

Potsdam. Jann Jakobs (SPD) war 16 Jahre lang Potsdamer Oberbürgermeister. Am 28. November wird sein Nachfolger Mike Schubert (SPD) ihn ablösen. Während Jakobs Amtszeit nahm die Stadt eine rasante Entwicklung. Über die Höhen und Tiefen seiner Amtszeit, Gespräche mit Mäzenen, aber auch die skurrilsten Momente sprach Jakobs im Interview mit der Berliner Morgenpost.

Herr Jakobs, auch wenn Sie sich lange auf ihren Abschied einstellen konnten, fühlt es sich jetzt doch anders an als erwartet?

Jann Jakobs: Erst einmal nicht. Ich habe aus freien Stücken erklärt, dass ich nach 16 Jahren nicht noch einmal für das Amt zur Verfügung stehe. Insofern bin ich mental gut darauf vorbereitet. Auf der anderen Seite dachte ich, dass die letzten Wochen etwas ruhiger werden.

Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie bei Ihrem Amtsantritt am meisten überrascht hat?

Das ist die Art und Weise des Fremdgesteuertseins. Man ist ja nicht mehr Herr des eigenen Terminkalenders und man hat ganz viele Verpflichtungen, fast rund um die Uhr. Das hat mich schon erstaunt.

Potsdam hat in den vergangenen Jahren eine atemberaubende Entwicklung genommen, welchen Anteil daran schreiben Sie sich selbst zu?

Das ist ja nicht das Werk eines Einzelnen. Das funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen – sei es Stadtverwaltung, Politik und Zivilgesellschaft. Ich denke schon, dass es mir gelungen ist, dafür einen Grundkonsens herzustellen, in welche Richtung sich die Stadt entwickelt. Ich glaube, einer meiner Stärken ist, Überzeugungsarbeit zu leisten und solche Prozesse am Ende gestalten und organisieren zu können.

Sehen Sie Grenzen in der Entwicklung der Stadt?

Ja, klar. Aber das Entscheidende ist, so einen guten Lauf, wie die Stadt hat, auch zu gestalten.

Aber endet diese Entwicklung nicht irgendwann?

Irgendwann gibt es eine objektive Grenze. Ich glaube aber nicht, dass wir die erreicht haben. Wir sind ja gottseidank in der Lage, auch für die nächsten 20 Jahre eine städtische Entwicklung zu ermöglichen, zum Beispiel in Krampnitz…

…dem neu entstehenden Stadtquartier im Norden Potsdams mit bis zu 10.000 neuen Wohnungen…

…und insgesamt gibt es derzeit im Stadtgebiet noch Potenzialflächen für 16.000 neue Wohnungen. Das muss man aber wollen, dafür muss man sich einsetzen. Aber es müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen, Schulen, Kitas und öffentlicher Nahverkehr gebaut werden. Ich glaube, wir sind da gut gerüstet.

Viele Potsdamer haben sich auch persönlich engagiert. Jetzt können Sie es ja verraten: Wie laufen die Gespräche mit den großen Mäzenen wirklich ab?

Das ist gar kein so großes Geheimnis. Ich finde es immer klasse, wenn sich Menschen, sei es Günter Jauch, Hasso Plattner, aber auch Wolfgang Joop und andere in der Stadt engagieren. Die kommen ja nicht allein um zu sagen, was kann ich der Stadt Gutes tun, sondern die haben ja eine Vorstellung oder Ambition, die dieser Stadt unheimlich gut tut. Nehmen Sie Günter Jauch mit dem Fortuna Portal des alten Stadtschlosses…

Das der Moderator der Stadt spendete, bevor das Schloss wieder aufgebaut wurde…

Das war für uns eine Aufforderung, diese Idee des Wiederaufbaus zu forcieren. Das Portal stand ja wie so ein Mahnmal da – so war das von ihm ja auch beabsichtigt. Ohne Günther Jauch würde es die Mitte in der heutigen Form nicht geben.

Was war das skurrilste Ereignis ihrer Amtszeit?

Die schönste Geschichte habe ich anlässlich des Besuchs der Queen im Jahr 2004 erlebt. Da haben wir zunächst vom britischen Protokoll drei eng beschriebene Seiten erhalten, wie wir uns gegenüber der Queen zu verhalten haben: 1. Man spricht die Queen nicht an, man wird angesprochen. 2. Man fasst sie auf gar keinen Fall an. Und wenn sie die Tasche auf den Tisch stellt, dann will sie nach Hause. Der damalige Ministerpräsident Matthias Platzeck und ich hatten die Aufgabe, Sie an einem Zug abzuholen. Der Zug fuhr also ein und wer stieg aus?

Verraten Sie es.

Klaus Wowereit und der damalige Bahnchef Hartmut Mehdorn. Die hatten den Auftrag nach links abzutreten und die Queen sollte rechts entlang. Aber sie lief den Beiden hinterher. Da hat Matthias Platzeck sie vorsichtig an den Schultern gepackt und in die richtige Richtung dirigiert. Danach sollte es in einer Autokolonne zum Schloss Cecilienhof gehen. Mir wurde bedeutet, ich soll in eine riesige Limousine einsteigen, während Prinz Philipp vor mir in einem schäbigen Jeep stieg. Da war mir augenblicklich klar, welche Rolle ich hier einnahm für den Fall, dass es ein Attentat gibt.

Und es ging noch weiter?

Am Schloss sollte der damalige Innenminister Jörg Schönbohm den Prinzen in Empfang nehmen. Wir fuhren vor, er steuerte natürlich auf die Luxuslimousine zu, riss die Tür auf und fragte: Was machen Sie denn in diesem Auto? Ich zeigte nach vorn zum Jeep und er war empört: Was, der fährt Sie auch noch? Das war grandios.

Und für welchen Erfolg werden die Potsdamer Sie in Erinnerung behalten?

Das kann ich nicht sagen. Mir war immer wichtig, dass wir das Potsdamer Toleranzedikt von 1685 in einem Bürgerdialog neu formulieren. Das war eine wichtige Aktualisierung. Parallel dazu entstand die Bewegung ‚Potsdam bekennt Farbe‘, eine Bewegung für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz. Das ist ein breites, überparteiliches Bündnis. Und immer, wenn wie durch diese Pogida-Versuche so etwas in Frage gestellt wird, ist das Bündnis sehr schnell zu mobilisieren. Wir waren immer mehr, als diejenigen, die unsere Wertegemeinschaft in Frage stellen wollten. Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein.

Was haben Sie in den 16 Jahren über das Wesen des Potsdamers gelernt?

Der Potsdamer an sich ist schon ein Brandenburger. Bevor er sich zu einem Kompliment hinreißen lässt, dauert das ein wenig. Wie in Berlin, ist das höchste Prädikat, das man erhalten kann: Da kannste nicht meckern. Außerdem ist der Potsdamer unheimlich stolz auf das, was diese Stadt repräsentiert und zwar mit einem gesunden Selbstvertrauen. Deswegen ist er auch diskussionsfreudig. Und schließlich ist er sentimental.

Sie stammen aus Norddeutschland und sind über Spandau in Potsdam gelandet. Bleiben Sie in der Stadt?

Ich bleibe Potsdamer und kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben.