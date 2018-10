Brandenburg soll mehr Berliner ins Umland locken

Städte und Gemeinden gewährleisten die Daseinsvorsorge wie hier in der Reha-Klinik in Beelitz-Heilstätten

Potsdam. Brandenburg sollte mehr Anstrengungen unternehmen, Berliner zum Umzug ins Umland zu bewegen. „Wir sollten das Potenzial nutzen“, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg und Oberbürgermeister Potsdams, Jann Jakobs (SPD). Viele Städte und Gemeinden im Umland würden gern mehr Bauland ausweisen, dürfen dies aber wegen der Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan nicht. „Hier würde ich mir mehr Handlungsspielräume wünschen“, sagte Jakobs. Vor dem Hintergrund, dass Berlin seine Neubaupläne deutlich verfehle, bestehe auch im Umland ein großer Bedarf an neuen Wohnungen. „Die Folge ist, dass die Mieten steigen“, sagte Jakobs.

Das Werben um mehr Neu-Brandenburger aus Berlin ist eine von zehn Forderungen, die der Städte- und Gemeindebund elf Monate vor den Landtagswahlen in Brandenburg an die Landesregierung richtet. „Es ist wichtig, dass die Städte und Gemeinden handlungsfähig bleiben“, sagte der Vizepräsident des Bundes, Oliver Hermann. Die Vertretung von 147 hauptamtlichen Bürgermeistern und 6000 Gemeindevertretern in Brandenburg fordert deshalb mehr Geld und mehr Entscheidungsfreiheit von der Landesregierung, um die Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen zu können.

Scharfe Kritik übt der Bund deshalb an der geplanten Kostenfreiheit für den Kitabesuch, der zwar beschlossen ist, aber wichtige Fragen der Finanzierung seien noch unklar. „Die geplante Kostenfreiheit kostet allein Potsdam 70 Millionen Euro“, sagte Jann Jakobs. Bislang sei aber nicht klar, wie das Land diesen Mehraufwand für die Städte und Gemeinden ausgleicht. Dies sei kein Einzelfall. „Viele Gesetze werden auf Kosten der Städte und Gemeinden beschlossen“, kritisierte Jakobs, der Ende November sowohl das Amt des Oberbürgermeisters als auch das des Präsidenten des Städte- und Gemeindebundes aus Altersgründen aufgibt.

Statt Diskussionen über Strukturreformen zu führen, fordert der Bund zudem, die bestehenden Strukturen im Land zu stärken. Politische Institutionen in berlinfernen Regionen aufzugeben, „halte ich für brandgefährlich“, sagte Jakobs. So gehe Vertrauen in die Demokratie in den ländlichen Gebieten verloren.

Das Verhältnis der Städte und Gemeinden Brandenburgs zur Landesregierung ist seit Langem gespannt. Die Landesregierung wollte in einer umfassenden Reform die Zusammenarbeit neu ordnen und unter anderem Landkreise fusionieren und den kreisfreien Städten Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel ihren Sonderstatus entziehen. Im Gegenzug sollten sie entschuldet werden. Durch den demografischen Wandel haben sich in den vergangenen Jahren erhebliche Veränderungen im Land ergeben. So wächst das Umland Berlins rasant, während die ländlichen Gebiete weiter an Einwohnern verlieren. Sie befürchteten, durch die Reform weiter abgehängt zu werden. Die Reform ist im vergangenen Jahr nach starkem Widerstand abgesagt worden. Seitdem versuchen beide Seiten, einen Weg zu finden, um beispielsweise dringend notwendige Finanzierungsfragen zu lösen, auch ohne grundlegende Einschnitte in die bestehenden Strukturen vorzunehmen.

In einem Punkt konnten sich die Städte und Gemeinden bereits durchsetzen. Die Landesregierung will das sogenannte Privileg für Windkraftanlagen abschaffen. Die gegenwärtige Regelung ermöglicht es Investoren, an bestimmten Stellen Windkraftanlagen auch gegen den Willen kleinerer Gemeinden in deren unmittelbarer Nähe zu errichten. Das führt in Brandenburg zunehmend zu Streit. Derzeit bestehen bereits 3700 Windkraftanlagen, in keinem anderen Bundesland sind es mehr.

