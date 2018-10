Gute Ernte beschert Mostereien gute Geschäfte

Bad Liebenwerda/Werder. Das gute Apfeljahr mit vielen Früchten beschert den Brandenburger Mostereien in diesem Jahr gute Geschäfte. Derzeit stehen die Produzenten des vitaminreiche Obstes mit vollbeladenen Fahrradanhängern, Kofferräumen oder gleich mit dem Trecker Schlange vor den Mostereien, die sich vor Aufträgen kaum retten können. Manche bieten auch an, mit mobilen Obstpressen direkt auf dem Hof oder im Garten den Saft zu pressen.

„Das Prinzip des Lohnobstes ist einfach: Für 100 Kilogramm Äpfel erhält man sofort etwa 60 Liter Fruchtsaft“, sagt der Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in Berlin-Brandenburg, Pro Agro. Dafür werde ein Geldbetrag bar bezahlt, oder ein Teil des Saftes behält die Mosterei, die diesen dann auf eigene Rechnung verkauft („Lohnaustauschpreis“). Lohmostereien bieten nach den Angaben viele Vorteile. Vor allem werden die in der Region typischen Apfelsorten verarbeitet.

Ohne Termin kann Angelika Thiersch­mann in ihrer Mosterei in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) derzeit keinen Kunden annehmen. „Bei uns wird mittlerweile 16 Stunden am Tag gearbeitet“, sagt die Inhaberin der Mosterei, die seit 18 Jahren im Saftgeschäft ist. Ihre Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun. Trotzdem werde mit Argusaugen auf die Qualität des angelieferten Obstes geschaut.

„Fallobst geht gar nicht“, weist sie betroffenes Obst rigoros zurück. Diese Äpfel seien oft unreif, Saft könne daraus nicht gepresst werden. „Achte auf die Kerne: Sie müssen braun sein“, empfiehlt sie ihren Kunden für einen reibungslosen Ablauf. Jeder bekomme dann den Saft seiner angelieferten Ware. In der Bauer Fruchtsaft GmbH in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) kommen in diesem Jahr besonders viele Privatleute und liefern das Obst aus ihren Klein- oder Hausgärten an. „Es ist ein starkes Apfeljahr“, sagt Marketingchefin Heike Monien. Die Mitarbeiter kontrollierten zweimal: einmal in den Bottichen, wo die Früchte gewaschen werden, und dann noch einmal auf dem Weg über die Bänder in die Presse. Dann werden Äpfel, Birnen oder Quitten gemostet. Nach kurzer Erhitzung fließt der entstandene Saft bei der Abfüllung in Flaschen.

Das Bad Liebenwerdaer Unternehmen arbeitet eng mit der Partnerfirma Süßmost- und Weinkelterei Hohenseefeld GmbH zusammen. Damit stehen landesweit rund 50 Annahmestellen für Obst bereit. Pro Jahr produziert allein die Bauer GmbH, die Gastronomie und Handel beliefert, 20 Millionen Liter Saft. Laut dem Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie stoßen die bundesweit rund 360 Fruchtsafthersteller und Mostereien langsam an ihre Grenzen, können aber derzeit noch alles verarbeiten. Tanks, die rund 700 Millionen Liter fassen, stehen bundesweit in den Firmen bereit. Dazu wird ein großer Teil der Säfte von den Privatkunden gleich mit nach Hause genommen und dort gelagert.

Wegen des langanhaltenden und trockenen Sommers rechnen die Brandenburger Obstbauern in diesem Jahr mit einer Rekordernte. Nach ersten vorläufigen Meldungen werde mit 33,5 Tonnen Apfelernte je Hektar gerechnet. Das seien rund 7,5 Tonnen mehr als im Vorjahr und gleichzeitig nach 2016 der zweithöchste Apfelertrag im Land seit 1991. Derzeit wird nach den Angaben von einer Erntemenge von insgesamt 30.100 Tonnen ausgegangen, etwa ein Drittel mehr im Vorjahresvergleich. Im vergangenen Jahr hatten Spätfroste und Stürme im Frühjahr einen Großteil der Äpfel zerstört.

Apfelbäume stehen im Land auf rund 900 Hektar: meist in Betrieben in den Landkreisen Märkisch-Oderland und Potsdam-Mittelmark sowie in Frankfurt (Oder). Wie in anderen Branchen der Lebensmittelindustrie auch, hat sich das Produktangebot in den vergangenen Jahren stark verändert. Es gibt deutlich mehr Säfte aus verschiedenen Obstsorten und Obstverbindungen, auch das Angebot an regional hergestellten Produkten ist stark angestiegen. So bieten Mostereien aus Brandenburg inzwischen sortenreinen Apfelsaft an oder Mischungen, wie Rote Bete/Quitte/Apfel oder Sanddorn/Rhabarber.

Vitaminreiche Kombination mit Algen

Auch die Gesundheitsbranche entdeckt besonders gesunde Säfte mittlerweile für sich. Die Mosterei Ketzür im Havelland hat zusammen mit der Hochschule für Nachhaltigkeit in Eberswalde einen Saft mit einem besonders hohen Vitamin-B12-Gehalt entwickelt. Dazu wird der Saft mit der Alge Chlorella versetzt. Der Saft „Ella“ ist in den Geschmacksrichtungen Chlorella/Apfel/Möhre/Ingwer und Chlorella/Apfel/Aronia erhältlich. Mittlerweile wird er auch an Krankenhäuser geliefert. Viele Patienten leiden während der Rehabilitation unter einem Vitamin-B12-Mangel, der durch den Saft behoben werden soll.