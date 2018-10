Polizei mehrmals zu Schule gerufen

Die Polizei musste Streit zwischen Schülern an einer Oberschule schlichten und ist gleich mehrmals dorthin gerufen worden.

Calau. Die Polizei ist mehrmals zu einer Oberschule in Calau (Oberspreewald-Lausitz) gerufen worden, um Streit zwischen Schülern zu schlichten.

Am Donnerstag kamen Beamte zu der Einrichtung, nachdem sie schon am Mittwoch zweimal dort waren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die streitenden Schüler seien bis zu 17 Jahre alt. Worum es bei den Konflikten ging, blieb zunächst unklar. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Die Schulleitung wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Vorfällen äußern. Das Schulamt Cottbus teilte auf Anfrage mit, dass sich die Schulaufsicht um die Vorfälle kümmere. Es werde derzeit ermittelt, was genau die Hintergründe und Motive der Streitigkeiten sind.

( dpa )