Potsdams neuer Rathauschef Mike Schubert legt sofort los

Wahlsieger Mike Schubert will Verkehrsproblem schnell lösen - Gespräche mit dem Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark stehen an.

Potsdam. Auch wenn er offiziell erst am 28. November seinen Dienst antreten wird, so will Potsdams neuer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) keine Zeit verlieren. Schon in den kommenden Tagen werde er Gespräche mit dem Nachbarlandkreis Potsdam-Mittelmark führen, kündigte Schubert an. Die Verkehrsprobleme könne man nur gemeinsam lösen.

Am Tag zuvor war Schubert als deutlicher Sieger aus der Stichwahl um die Nachfolge des aus dem Amt scheidenden Oberbürgermeisters Jann Jakobs (SPD) hervorgegangen. Dieser Sieg gelang mit 55 zu 45 Prozent zwar eindeutig, aber bei einer Wahlbeteiligung von nur 37 Prozent musste er länger als erwartet darauf warten, das nötige Quorum von 21.000 Stimmen zu erreichen. Am Ende reichte es. Gut 28.000 Potsdamer haben für Schubert gestimmt.

„Ich habe mir vor allem eine höhere Wahlbeteiligung gewünscht“, sagte Schubert den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“. Aber auch so freue er sich über den Erfolg. Der 45-Jährige wurde in Schwedt an der Oder geboren, zog aber schon früh mit seinen Eltern nach Potsdam. Seine erste politische Tätigkeit startete er im Bürgerbüro des ehemaligen Potsdamer Bürgermeisters und späteren Ministerpräsidenten Matthias Platzeck. Seit zwei Jahren ist Schubert Sozialdezernent der Landeshauptstadt – das Rathaus ist dem zweifachen Familienvater also ein vertrauter Arbeitsplatz.

Das wird in seinem neuen Amt auch nötig sein, denn in der Potsdamer Verwaltung stehen einige Umbauten an. Das Rathaus wird für viele Millionen Euro saniert und ein großer Teil der Mitarbeiter geht in den kommenden Jahren in den Ruhestand. „In einzelnen Abteilungen scheidet die ganze Führungsriege aus“, sorgt sich der neue Verwaltungschef um die Arbeitsfähigkeit des Rathauses. Als zweite große Herausforderung wartet auf Schubert die steigende Wohnungsnot. Die Mieten in der Stadt sind auf das Berliner Niveau gestiegen, jedes Jahr ziehen 4000 Menschen neu in die Stadt. Hier erwarten die Potsdamer schnell spürbare Lösungen.

Schubert hatte sich zunächst in einer parteiinternen Wahl gegen den Finanzdezernenten Burkhard Exner durchgesetzt, bevor er in der ersten Runde mit sechs Bewerbern aus verschiedenen Parteien als Sieger hervorging. Am Sonntag setzte er sich in der Stichwahl gegen Martina Trauth (parteilos) durch.