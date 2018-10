192. Weltkriegsbombe seit 1990 in Potsdam entschärft

Drei Bombenfunde gab es seit August in Potsdam. Für die Anwohner war der jüngste Einsatz am Mittwoch fast schon Routine.

Potsdam. Für Sprengmeister Mike Schwitzke gibt es keine ungefährlichen Bomben. Auch wenn er inzwischen weit mehr als hundert Blindgänger in und um Potsdam entschärft hat, so stellt ihn jede Weltkriegsbombe erneut vor eine Herausforderung. So war es auch am Mittwoch, als er erneut ausrückte, um eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe in der Nähe des Hauptbahnhofs und der Brandenburger Staatskanzlei zu entschärfen. Wenig später gab es einen kurzen Knall, der die kontrollierte Sprengung des Zünders vor Ort anzeigte.

„Wir haben den Zünder eingeölt, die Dreckkruste entfernt und dann ging alles relativ schnell“, sagte Sprengmeister Schwitzke vom Brandenburger Kampfmittelbeseitigungsdienst danach. Der Zünder sei dann ausgebaut und vor Ort kontrolliert gesprengt worden. „Es ist alles wie am Schnürchen gelaufen“, sagte Schwitzke.

Der Blindgänger war in einem ehemaligen Tram-Depot bei der systematischen Suche vor dem Bau neuer Wohnungen entdeckt worden. Er lag etwa 1,20 Meter unter der Erdoberfläche. Bereits Anfang August und Mitte September waren zwei Blindgänger in dem ehemaligen Depot gefunden und entschärft worden. Um 12.04 Uhr später konnte der Sperrkreis rund um den Fundort aufgehoben werden.

Auf dem Gelände sollen Wohnungen entstehen

In Potsdam wurden damit seit Oktober 1990 insgesamt 192 Bomben gefunden. Im gesamten Land fanden sich nach Angaben des Innenministeriums allein 2017 rund 240 Tonnen Kampfmittel im Boden – vor allem in Oranienburg, Potsdam und in der Oder-Neiße-Region.

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die am Mittwoch entschärft wurde, ist in der vergangenen Woche auf dem Gelände des ehemaligen Tram-Depots in der Heinrich-Mann-Allee gefunden worden. Es ist die dritte Bombenentschärfung in diesem Gebiet innerhalb weniger Monate. Bereits am 3. August und am 13. September waren in Potsdam Bomben entschärft worden.

Wie viele Bomben noch in der Erde liegen, weiß niemand. Allein bei der verheerenden Bombennacht vom 14. April 1945 hatten alliierte Flugzeuge 1700 Tonnen Bomben über der Stadt abgeworfen. 1000 Gebäude wurden dabei zerstört, 60.000 Potsdamer obdachlos. Von den Spätfolgen der Bombardierungen betroffen ist vor allem die Region rund um den heutigen Potsdamer Hauptbahnhof, an dem sich früher der Güterbahnhof befunden hat. Er war vor allem das Ziel alliierter Bombenabgriffe, um so die Infrastruktur Nazi-Deutschlands zu zerstören. Bei heutigen Baumaßnahmen, wie dem geplanten Wohnungsneubau am Tram-Depot wird deshalb der Boden vier Meter tief umgegraben, um mögliche Blindgänger ausfindig zu machen und zu entschärfen.

Vier Trupps mit rund 200 Einsatzkräften waren seit 8.30 Uhr in dem Sperrkreis unterwegs, um alle Wohnungen zu kontrollieren. Insgesamt waren rund 300 Helfer im Einsatz, um Betroffene in Ersatzquartiere zu bringen. Von der Evakuierung betroffen waren auch die Staatskanzlei, mehrere Ministerien, das Präsidium der Bundespolizei, zwei Pflegeheime sowie eine Kita. Der Bahnverkehr war zeitweise unterbrochen, die S-Bahn fuhr nur bis zum Bahnhof Babelsberg, der Weitertransport erfolgte mit Ersatzbussen.

Innenminister dankt den Potsdamer Helfern

Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) zeigte sich am Mittwoch erleichtert über die neuerliche Bombenentschärfung der Potsdamer Sprengmeister des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. „Der Krieg hat einen langen Atem“, sagte Schröter. „Der erneute Bombenfund zeigt einmal mehr, dass uns dieses gefährliche Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg leider noch lange beschäftigen wird.“ Auch dieses Mal hätten sie die Gefahr erfolgreich gebannt. „Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen Helfern in Potsdam, die die notwendige Evakuierung unterstützt haben.“

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) des Landes Brandenburg gehört zum Zentraldienst der Landespolizei mit Sitz in Wünsdorf. Ihm gehören 65 Mitarbeiter an. Neben der Beseitigung von Zufallsfunden betreibt der KMBD auch aktiv die Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg. Dazu stehen dem Dienst 18.000 Kriegsluftbilder zur Verfügung.

Brandenburg gilt als das Bundesland mit der größten Belastung von kriegsbedingten Gefahren. Rund 392.000 Hektar seiner Gesamtfläche gelten noch als belastet. Das gilt vor allem für die ehemaligen Truppenübungsplätze in der Region, auf denen noch scharfe Munition unter der Erde liegt. Die davon ausgehende Gefahr ist verantwortlich dafür, dass viele Waldbrände von der Feuerwehr nicht unmittelbar bekämpft werden können, weil sie das Gelände wegen der bestehenden Explosionsgefahr nicht betreten dürfen.

