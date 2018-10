Deniz Öz ist die Dorfkümmerin

Blumenthal. Auf ihrem Schreibtisch im Blumenthaler Bürgerhaus hat Deniz Öz mehrere Listen nebeneinandergelegt. „Gartenarbeit“ steht oben auf ersten Liste, „Babysitter“ auf einer anderen. „Das sind die nachbarschaftlichen Aktivitäten hier im Ort, die ich gerade zu koordinieren versuche“, erklärt die Frau mit den schulterlangen braunen Haaren und dem freundlichen Lächeln. „Fahrgemeinschaften“ hat die 37-Jährige in großen Buchstaben auf die nächste Liste geschrieben. „Da fährt jemand beispielsweise einmal in der Woche mit dem Auto nach Wittstock und ein anderer Dorfbewohner würde gern dort einkaufen, kommt aber nicht hin. Vielleicht gelingt es mir ja, eine Einkaufsfahrgemeinschaft zu organisieren“, sagt sie.

Die Nachbarschaftshilfe ist nur eine der vielen Ideen, die Deniz Öz entwickelt hat. Jetzt will sie versuchen, daraus ein Netzwerk zu knüpfen. Das ist ihr Job. Deniz Öz ist „Dorfkümmerin“ in Blumenthal, einem der 17 Dörfer, die zusammen die Gemeinde Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin bilden. Ihre Aufgabe: „Für die Bürger da sein, das Leben auf dem Dorf bereichern.“ Damit sich die Bewohner wohlfühlen – und nicht wegziehen.

Bis Ende September wurde die Stelle von Deniz Öz als Modellprojekt zur ländlichen Entwicklung vom Bundeslandwirtschaftsministerium finanziert. Da war sie bundesweit sogar die einzige Dorfkümmerin, deren Arbeit über ein Bundesförderprogramm getragen wurde. „Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass ein Pilotprojekt nun einmal endlich ist“, sagt Holger Kippenhahn (Linke), der Bürgermeister von Heiligengrabe. Und so wäre nach einem Jahr für Deniz Öz wieder Schluss gewesen – als die meisten von ihr initiierten Aktionen gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen hatten.

Die Gemeinde ist begeistert

Doch der Bürgermeister wollte auf die Arbeit der gebürtigen Berlinerin nicht mehr verzichten. „Sie hat Vorbildliches geleistet“, sagt Kippenhahn. Die Gemeindevertreter sahen es ähnlich und stimmten zu, dass die Stelle nun aus dem Gemeindehaushalt getragen wird. Zunächst bis Ende 2019. „Darüber bin ich total glücklich“, freut sich Deniz Öz, „denn ich fühle mich unglaublich wohl hier.“

Der Landstrich sei einfach schön, sie liebe die Natur, die Weite, schwärmt die Kümmererin. So war es ursprünglich auch gar nicht die Suche nach einem Job, sondern nach einem Haus, die Deniz Öz nach Ostprignitz-Ruppin führte. Sie wollte raus aus Berlin. In der Gemeinde Heiligengrabe wurde sie fündig. Als sie kurz darauf vom Dorfkümmerer-Projekt erfuhr, bewarb sie sich. Viele Jahre hatte die gelernte Restaurantfachfrau im Veranstaltungsbereich gearbeitet, unter anderem im Berliner Fernsehturm die Reservierungen gemanagt.

Junge und alte Bewohner zusammenbringen

Mittlerweile ist sie im Dorf bekannt wie ein bunter Hund, nicht nur wegen des Bürgerfrühstücks, zu dem sie einmal im Monat ins Bürgerhaus einlädt. Sie organisiert Lesungen, Vorträge über Reisen, Infoabende zu Gesundheits- und Pflegethemen, Spielenachmittage, Ferienprogramme und Ausflüge für Kinder, hat eine Abgabestelle für Elektroschrott im Bürgerhaus eingerichtet. Auch will sie junge und alte Dorfbewohner wieder mehr zusammenbringen, kürzlich hätten Schüler für die Senioren im Ort gekocht. Da gab es Suppe. „Und Pancakes.“

Zweimal hat sie bereits Kinoabende im Bürgerhaus organisiert. Jetzt will sie eine Umfrage starten, welche Filme die Dorfbewohner sehen wollen, damit sie die beliebtesten Streifen über den Filmverband Brandenburg besorgen kann. Auch will sie prüfen, ob sich ein Bus rentieren würde, „Mobilität ist hier auf dem Lande das A und O“.

Gemeinde gilt nach EU-Definition als unbewohnt

Auf den Flyern, die Deniz Öz einmal im Monat in jeden Briefkasten im Ort wirft, bewirbt sie auch die Veranstaltungen der Vereine. „Glücklicherweise haben wir ja noch eine Schule und eine Kita im Dorf, einen Blumenladen und den Frisör, den Kiosk und den Imbiss“, sagt Deniz Öz. All diese Einrichtungen wolle sie in ihre Arbeit einbeziehen. Dann zögen vielleicht Menschen her.

Der Bürgermeister hofft, dass das Leben in der Gemeinde damit attraktiver wird. Die wirtschaftliche Basis rund um das Autobahndreieck Wittstock sei gut. „In Heiligengrabe selbst arbeiten mehr Menschen als hier leben“, sagt Kippenhahn. „Mit 4400 Einwohnern in den 14 Orts- und drei Gemeindeteilen auf einer Fläche von 206 Quadratkilometern gilt die Gemeinde Heiligengrabe nach der Definition der Europäischen Union als unbewohnt“, fügt er mit einem Lachen hinzu.

Kippenhahn stellt sich vor, dass Kümmererin Deniz Öz peu à peu noch in anderen Dörfern aktiv ist. „Vielleicht könnte sie sich als Ortsteilmanagerin um den gesamten südlichen Gemeindebereich kümmern.“ Für den nördlichen Gemeindebereich bräuchte man dann eine zweite Stelle und für den Hauptort Heiligengrabe mit seinen 900 Einwohnern einen dritten Kümmerer, denkt er schon weiter. Denkbar wäre es, in Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen über das „Leader-Programm“ der EU für ländliche Regionen Unterstützung zu bekommen. Im Landwirtschaftsministerium in Potsdam habe man ihm durchaus Hoffnung gemacht. „Wir sind dabei, ein Konzept für ein gemeindeübergreifendes Kooperationsprojekt zu schreiben“, verrät der Bürgermeister.

