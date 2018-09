Der Hauptbahnhof in Potsdam ist zum Teil gesperrt (Symbolbild)

Der Potsdamer Hauptbahnhof wurde am Sonntagnachmittag teilweise gesperrt. Ein verdächtiges Paket erwies sich als harmlos.

Potsdam. Polizeieinsatz am Hauptbahnhof in Potsdam: Der Südzugang war am Sonntagnachmittag gesperrt. Der Grund ist ein verdächtiges Paket, wie die Bundespolizei Berlin um 15 Uhr über Twitter mitteilte.

Zwischenzeitlich wurde der Sperrkreis auch auf die Tramhaltestelle vor dem Hauptzugang des Bahnhofs ausgeweitet. Die S-Bahn sowie die Züge des Fernverkehrs sollen von den Sperrungen derzeit nicht betroffen sein. Gegen 16 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, das Paket erwies sich als harmlos.

Der Sperrkreis wurde auch auf die Tramhaltestelle vor dem Hauptzugang ausgeweitet. Die @PolizeiBB ist vor Ort und sperrt entsprechend ab. Der Einsatz dauert noch an. Die Züge des Fernverkehrs und der @SBahnBerlin fahren und sind von den Sperrungen am #HBF #Potsdam nicht betroffen https://t.co/Y6UUdvuVs9 — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) September 30, 2018

( BM )